21 октября в третьем туре группового этапа Лиги конференций армянский «Алашкерт» на своем поле примет австрийский ЛАСК. Игра начнется в 19:45 по мск. «Алашкерт» — ЛАСК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алашкерт»

«Алашкерт» в этом евросезоне стартовал в Лиге чемпионов, где сперва только по итогам овертайма прошел валлийский клуб «Коннах Куэй» (2:2 и 1:0 ОТ).

Но уже на следующей стадии самого престижного еврокубка коллектив из Еревана прекратил там свое выступление, дважды по всем статьям проиграв молдавскому «Шерифу» — 0:1 и 1:3.

Перебравшись в Лигу Европу армяне сначала выбили казахский «Кайрат» (0:0 и 3:2 ОТ), но затем были остановлены шотландским «Рейнджерс», пропустив от него всего один гол — 0:0 и 0:1.

Все прогнозы на Лигу конференций

На групповой стадии Лиги конференций «Алашкерт» пока только проигрывал. Начал он с крупного выездного фиаско от «Маккаби» 1:4, после чего дома уступил и ХИКу со счетом 2:4.

ЛАСК

ЛАСК сразу же начал выступать в Лиге конференций. Коллектив до групповой стадии прошел два раунда квалификации, ни разу не проиграв на этих этапах.

Сначала «черно-белые» разобрались с сербской «Войводиной», дважды обыграв ее (6:1 и 1:0), а затем они прошли шотландский «Сент-Джонстон», сыграв 1:1 дома и победив 2:0 в гостях.

Групповой раунд турнира коллектив из Линца начал с выездной победы над ХИКом, выиграв 2:0, а во втором туре он на своем поле не смог справиться с «Маккаби», сыграв вничью 1:1.

Отметим, что за последние два евросезона ЛАСК выступал на групповых стадий Лиги Европы и даже один раз смог выйти в плей-офф, добравшись тогда до 1/8 финала.

Прогноз и ставка на «Алашкерт» — ЛАСК

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ЛАСКа предлагают — 1.63.

На викторию «Алашкерта» дают — 5.25, ничья оценена — в 3.98.

Первые два тура показали, что армянскому клубу ничего не светит в этом турнире, так как он по всем статьям уступил в первых двух турах. Наверняка и сейчас он проиграет минимум в один мяч.