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    Армяне проиграют и в третьей игре

    «Алашкерт» — ЛАСК. Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Лиги конференций, 21 октября 2021 года

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    ЛАСК
    21 октября в третьем туре группового этапа Лиги конференций армянский «Алашкерт» на своем поле примет австрийский ЛАСК. Игра начнется в 19:45 по мск. «Алашкерт» — ЛАСК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа A 21 Октября 2021 года
    Алашкерт
  • Мартуни
    •  Алашкерт 19:45 ЛАСК ЛАСК
  • Линц
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.50
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 1.60
  • Ставка!
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    «Алашкерт»

    «Алашкерт» в этом евросезоне стартовал в Лиге чемпионов, где сперва только по итогам овертайма прошел валлийский клуб «Коннах Куэй» (2:2 и 1:0 ОТ).

    Но уже на следующей стадии самого престижного еврокубка коллектив из Еревана прекратил там свое выступление, дважды по всем статьям проиграв молдавскому «Шерифу» — 0:1 и 1:3.

    Перебравшись в Лигу Европу армяне сначала выбили казахский «Кайрат» (0:0 и 3:2 ОТ), но затем были остановлены шотландским «Рейнджерс», пропустив от него всего один гол — 0:0 и 0:1.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    На групповой стадии Лиги конференций «Алашкерт» пока только проигрывал. Начал он с крупного выездного фиаско от «Маккаби» 1:4, после чего дома уступил и ХИКу со счетом 2:4.

    ЛАСК

    ЛАСК сразу же начал выступать в Лиге конференций. Коллектив до групповой стадии прошел два раунда квалификации, ни разу не проиграв на этих этапах.

    Сначала «черно-белые» разобрались с сербской «Войводиной», дважды обыграв ее (6:1 и 1:0), а затем они прошли шотландский «Сент-Джонстон», сыграв 1:1 дома и победив 2:0 в гостях.

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    • Групповой раунд турнира коллектив из Линца начал с выездной победы над ХИКом, выиграв 2:0, а во втором туре он на своем поле не смог справиться с «Маккаби», сыграв вничью 1:1.

    Отметим, что за последние два евросезона ЛАСК выступал на групповых стадий Лиги Европы и даже один раз смог выйти в плей-офф, добравшись тогда до 1/8 финала.

    Прогноз и ставка на «Алашкерт» — ЛАСК

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ЛАСКа предлагают — 1.63.

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    На викторию «Алашкерта» дают — 5.25, ничья оценена — в 3.98.

    Первые два тура показали, что армянскому клубу ничего не светит в этом турнире, так как он по всем статьям уступил в первых двух турах. Наверняка и сейчас он проиграет минимум в один мяч.

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    «Алашкерт» — ЛАСК: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. Армяне проиграют и в третьей игре
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