«Краснодар»
Перед паузой в РПЛ кубанская команда не проиграла в 5 матчах (3 победы, 2 ничьи). Кроме того, в этих поединках у «Краснодара» всего 1 пропущенный мяч.
В сентябре подопечные Виктора Гончаренко в Грозном победили «Ахмат» (2:0), а затем в выездном матче Кубка России взяли верх над «Ленинградцем» (2:0).
В последних матчах РПЛ «быки» разгромили на своем поле «Сочи» (3:0) и разошлись миром с ЦСКА на выезде — 0:0.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
После 10-ти туров РПЛ «Краснодар» с 17 очками и разницей мячей 17-9 идет на 4-м месте. Джон Кордоба забил 5 голов.
«Уфа»
Уфимская команда проиграла в 4 из 5 предыдущих матчей в РПЛ, опустившись в зону вылета.
В сентябре уфимцы дома победили «Химки» (3:2), одержав вторую победу в сезоне, после чего в выездном матче Кубка России лишь по пенальти одолели «Легион-Динамо» (1:1, 2:0 по пенальти).
В последних матчах подопечные Алексея Стукалова в гостях проиграли «Спартаку» (0:2) и дома уступили «Уралу» (0:1).
После 10-ти туров РПЛ «Уфа» с 8 очками и разницей мячей 11-17 идет на 15-м месте. Гамид Агаларов забил 8 голов. Не сыграет Жемалетдинов, под вопросом Табидзе и Дзантиев.
Прогноз и ставка
На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.44, на ничью в основное время — 4.10, а на победу «Уфы» — 1.60.
У «Краснодара» команда не выиграла в 6 последних очных поединков в РПЛ (1 ничья, 5 поражений). В прошлом сезоне «быки» победили со счетом 3:0 в гостях и 1:0 дома.
Последние три очных встречи завершились «сухими» победами «Краснодара». Прогнозируем, что
Интересны варианты ставок