«Краснодар» сыграет на своем поле с «Уфой» в матче 11-го тура РПЛ. Матч пройдет 17 октября 2021 года, начало — в 19:00 мск. «Краснодар» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

Перед паузой в РПЛ кубанская команда не проиграла в 5 матчах (3 победы, 2 ничьи). Кроме того, в этих поединках у «Краснодара» всего 1 пропущенный мяч.

В сентябре подопечные Виктора Гончаренко в Грозном победили «Ахмат» (2:0), а затем в выездном матче Кубка России взяли верх над «Ленинградцем» (2:0).

В последних матчах РПЛ «быки» разгромили на своем поле «Сочи» (3:0) и разошлись миром с ЦСКА на выезде — 0:0.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 10-ти туров РПЛ «Краснодар» с 17 очками и разницей мячей 17-9 идет на 4-м месте. Джон Кордоба забил 5 голов. Не сыграют Вандерсон, под вопросом Ионов, Петров и Мартынович.

«Уфа»

Уфимская команда проиграла в 4 из 5 предыдущих матчей в РПЛ, опустившись в зону вылета.

В сентябре уфимцы дома победили «Химки» (3:2), одержав вторую победу в сезоне, после чего в выездном матче Кубка России лишь по пенальти одолели «Легион-Динамо» (1:1, 2:0 по пенальти).

В последних матчах подопечные Алексея Стукалова в гостях проиграли «Спартаку» (0:2) и дома уступили «Уралу» (0:1).

Календарь и таблица РПЛ

После 10-ти туров РПЛ «Уфа» с 8 очками и разницей мячей 11-17 идет на 15-м месте. Гамид Агаларов забил 8 голов. Не сыграет Жемалетдинов, под вопросом Табидзе и Дзантиев.

Прогноз и ставка

На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.44, на ничью в основное время — 4.10, а на победу «Уфы» — 1.60.

У «Краснодара» команда не выиграла в 6 последних очных поединков в РПЛ (1 ничья, 5 поражений). В прошлом сезоне «быки» победили со счетом 3:0 в гостях и 1:0 дома.

Последние три очных встречи завершились «сухими» победами «Краснодара». Прогнозируем, что «Краснодар» победит всухую .