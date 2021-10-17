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    «Краснодар» — «Уфа». Прогноз, ставка (к. 2.43) на чемпионат России по футболу 17 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Уфа»
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    Гамид Агаларов
    «Краснодар» сыграет на своем поле с «Уфой» в матче 11-го тура РПЛ. Матч пройдет 17 октября 2021 года, начало — в 19:00 мск. «Краснодар» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Октября 2021 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 19:00 Уфа Уфа
  • Уфа
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 6.70
  • Ставка!
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    «Краснодар»

    Перед паузой в РПЛ кубанская команда не проиграла в 5 матчах (3 победы, 2 ничьи). Кроме того, в этих поединках у «Краснодара» всего 1 пропущенный мяч.

    В сентябре подопечные Виктора Гончаренко в Грозном победили «Ахмат» (2:0), а затем в выездном матче Кубка России взяли верх над «Ленинградцем» (2:0).

    В последних матчах РПЛ «быки» разгромили на своем поле «Сочи» (3:0) и разошлись миром с ЦСКА на выезде — 0:0.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 10-ти туров РПЛ «Краснодар» с 17 очками и разницей мячей 17-9 идет на 4-м месте. Джон Кордоба забил 5 голов. Не сыграют Вандерсон, под вопросом Ионов, Петров и Мартынович.

    «Уфа»

    Уфимская команда проиграла в 4 из 5 предыдущих матчей в РПЛ, опустившись в зону вылета.

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  • 11/10/2021

    • В сентябре уфимцы дома победили «Химки» (3:2), одержав вторую победу в сезоне, после чего в выездном матче Кубка России лишь по пенальти одолели «Легион-Динамо» (1:1, 2:0 по пенальти).

    В последних матчах подопечные Алексея Стукалова в гостях проиграли «Спартаку» (0:2) и дома уступили «Уралу» (0:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 10-ти туров РПЛ «Уфа» с 8 очками и разницей мячей 11-17 идет на 15-м месте. Гамид Агаларов забил 8 голов. Не сыграет Жемалетдинов, под вопросом Табидзе и Дзантиев.

    Прогноз и ставка

    На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.44, на ничью в основное время — 4.10, а на победу «Уфы» — 1.60.

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    У «Краснодара» команда не выиграла в 6 последних очных поединков в РПЛ (1 ничья, 5 поражений). В прошлом сезоне «быки» победили со счетом 3:0 в гостях и 1:0 дома.

    Последние три очных встречи завершились «сухими» победами «Краснодара». Прогнозируем, что «Краснодар» победит всухую.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.90 и ТМ 2,5 за 1.61.

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    «Краснодар» — «Уфа»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на футбол. Сумеет ли Агаларов распечатать ворота «Краснодара»?
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