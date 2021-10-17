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    Сможет ли «Байер» отобрать очки у «Баварии»?

    «Байер» — «Бавария». Прогноз (к. 2.34) и ставки на чемпионат Германии по футболу 17 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Бавария»
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    «Бавария» в прошлом сезоне дважды обыграла «Байер»
    «Бавария» сыграет на выезде с леверкузенским «Байером» в рамках восьмого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 17 октября, начало — в 16:30 мск. «Байер» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Октября 2021 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 16:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.00
  • X
  • 4.60
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  • 1.60
  • Ставка!
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    «Байер»

    «Байер» после семи сыгранных матчей находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии, уступая «Баварии» только по дополнительным показателям.

    Победная серия «фармацевтов» в чемпионате составляет три матча. Команда Херардо Сеоане обыграла «Штутгарт», «Майнц» и «Арминию».

    Перед этим же был сумасшедший матч против дортмундской «Боруссии», в котором «Байер» уступил со счетом 3:4.

    «Байер» в семи матчах Бундеслиги забил 20 мячей, а пропустил — всего лишь семь.

    «Бавария»

    «Бавария» тем временем на первом месте, но все конкуренты пока что рядом. Помимо «Байера», в спину Рекордмайстеру дышат дортмундская «Боруссия» и «Фрайбург», в активе которых по 15 очков.

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    • Две недели назад «Бавария» сделала неожиданный подарок своим главным соперникам. Команда Юлиана Нагельсманна проиграла на своем поле «Айнтрахту» (1:2). И в этом, безусловно, нет никакой закономерности — сбои бывают у всех, даже у такой супер машины, как «Бавария».

    Зато перед этим «Бавария» выдала невероятную серию из девяти побед. На этом отрезке мюнхенский клуб забил 45 (!) мячей.

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    Гостевая победная серия «Баварии» составляет пять матчей. И ни в одном из этих матчей действующий чемпион не забивал меньше трех мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Байер» в этом матче можно поставить за 5.50, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Баварии» — за 1.64.

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    В первой половине сезона была похожая ситуация, «Байер» до какого-то момента преследовал «Баварию», был даже впереди, но когда дело доходило до очной встречи, тут уже мюнхенская команда сразу напоминала, кто есть кто.

    Скорее всего, «Байер» сможет забить, но все равно проиграет. После поражения от «Айнтрахта» у гостей будет дополнительная мотивация.

    Ставка — победа «Баварии» + обе команды забьют за 2.34.

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    «Байер» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Байер» отобрать очки у «Баварии»?
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