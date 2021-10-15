Чили
Сборная Чили очень близка к тому, чтобы остаться без путевки на чемпионат мира. На данный момент она занимает всего лишь восьмое место в южноамериканской отборочной группе.
В минувшее воскресенье чилийцы одержали домашнюю победу над Парагваем (2:0) благодаря двум голам после перерыва.
Но перед этим у команды Мартина Ласарте была серия из шести матчей без побед (три ничьи и три поражения).
Венесуэла
Тем временем сборная Венесуэлы находится на последней строчке. На данный момент в ее активе лишь семь очков.
Но несколько дней назад венесуэльцы сенсационно обыграли на своем поле Эквадор (2:1), который находится в топ-3.
Благодаря этой победе команда Леонардо Гонсалеса прервали серию из четырех поражений. Предыдущую победу венесуэльцы одержали почти год назад, и тогда они обыграли чилийцев.
Прогноз и ставка
На Чили в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают за 4.35, а победу Венесуэлы — за 8.30.
Венесуэла ранее, как правило, почти всегда неудачно играла на поле чилийцев. И предстоящий матч вряд ли станет исключением.
Ставка — победа Чили с форой (-1,5) за 2.33.
Также можно рассмотреть ставку на тотал Чили больше 1,5 за 1.75.