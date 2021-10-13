«Акрон» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 октября, начало — в 18:00 мск. «Акрон» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

«Акрон» продолжает свой подъем по турнирной таблице ФНЛ. Тольяттинцы, стартовавшие столь неудачно, активно приближаются к зоне стыков.

У команды интересные показатели. «Акрон» в 16 поединках забил 16 мячей, и 16 же пропустил в собственные ворота.

В минувшем туре «Акрон» на выезде одолел «Спартак-2» (0:1). Эта виктория стала для тольяттинцев четвертой к ряду.

Прогнозы на ФНЛ

Разумеется, в матче с одним из лидеров дивизиона «Акрону» придется крайне непросто. Между тем, в родных стенах команда вполне способна зацепиться за очки.

«Алания»

Команда Спартака Гогниева наконец-то взгромоздилась на 2 место. «Барсы» забивают в каждом матче, иногда, впрочем, забывая о надежности в обороне.

В минувшем туре «Алания» добыла минимальную викторию. Важнее всего, что обыграть удалось лидера «Оренбург» (1:0).

Команда Гогниева не отступает от своих принципов. При этом, в прошлом сезоне осетины дважды переиграли «Акрон».

«Алании» не мешало бы прибавить в надежности своих тылов. Все-таки 17 пропущенных мячей в 16 сыгранных поединках многовато для кандидата на выход в элиту.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.69, на ничью за 3.70, а на «Акрон» — за 4.80.

Четырехматчевая победная серия тольяттинцев говорит о высоком потенциале хозяев.

Частые ошибки в обороне могут стоить «барсам» очков.

«Акрон» сейчас на подъеме, и наверняка постарается не уступить на своей арене. Наши прогноз и ставка — Победа «Акрона» или ничья с коэффициентом 2.10.