«Акрон»
«Акрон» продолжает свой подъем по турнирной таблице ФНЛ. Тольяттинцы, стартовавшие столь неудачно, активно приближаются к зоне стыков.
У команды интересные показатели. «Акрон» в 16 поединках забил 16 мячей, и 16 же пропустил в собственные ворота.
В минувшем туре «Акрон» на выезде одолел «Спартак-2» (0:1). Эта виктория стала для тольяттинцев четвертой к ряду.
Разумеется, в матче с одним из лидеров дивизиона «Акрону» придется крайне непросто. Между тем, в родных стенах команда вполне способна зацепиться за очки.
«Алания»
Команда Спартака Гогниева наконец-то взгромоздилась на 2 место. «Барсы» забивают в каждом матче, иногда, впрочем, забывая о надежности в обороне.
В минувшем туре «Алания» добыла минимальную викторию. Важнее всего, что обыграть удалось лидера «Оренбург» (1:0).
Команда Гогниева не отступает от своих принципов. При этом, в прошлом сезоне осетины дважды переиграли «Акрон».
«Алании» не мешало бы прибавить в надежности своих тылов. Все-таки 17 пропущенных мячей в 16 сыгранных поединках многовато для кандидата на выход в элиту.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.69, на ничью за 3.70, а на «Акрон» — за 4.80.
Четырехматчевая победная серия тольяттинцев говорит о высоком потенциале хозяев.
«Акрон» сейчас на подъеме, и наверняка постарается не уступить на своей арене. Наши прогноз и ставка — Победа «Акрона» или ничья с коэффициентом 2.10.