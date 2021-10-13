ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Словения — РоссияСтыки гарантированы. Победа в Мариборе вывела Россию в лидеры группы Душан ВлаховичТрансферный дайджест. 5 — 11 октября Килиан Мбаппе и Карим БенземаБензема и Мбаппе принесли трофей. Франция в напряженном матче обыграла Испанию
  • 23:41
    • Сборная России одолела Словению и возглавила группу Н
  • 06:46
    • Карацев пробился в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
  • 23:39
    • Сборная Германии первой отобралась на ЧМ-2022
  • 01:18
    • Контракт Карпина будет продлен благодаря выходу в стыки отбора ЧМ-2022
  • 23:48
    • Сборная Нидерландов отгрузила шесть мячей в ворота Гибралтара
  • 21:48
    • «Локомотив» нанес поражение московскому «Динамо»
  • 21:16
    • Гол Плотникова принес ЦСКА победу над «Спартаком»
    Все новости спорта

    «Алании» победы не видать!

    «Акрон» — «Алания». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, ФНЛ, 13 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Акрон Прогнозы на Алания Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Алания»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Алания»
    «Акрон» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 октября, начало — в 18:00 мск. «Акрон» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Октября 2021 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 18:00 Алания Алания
  • Владикавказ
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.00
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
    •

    «Акрон»

    «Акрон» продолжает свой подъем по турнирной таблице ФНЛ. Тольяттинцы, стартовавшие столь неудачно, активно приближаются к зоне стыков.

    У команды интересные показатели. «Акрон» в 16 поединках забил 16 мячей, и 16 же пропустил в собственные ворота.

    В минувшем туре «Акрон» на выезде одолел «Спартак-2» (0:1). Эта виктория стала для тольяттинцев четвертой к ряду.

    Прогнозы на ФНЛ

    Разумеется, в матче с одним из лидеров дивизиона «Акрону» придется крайне непросто. Между тем, в родных стенах команда вполне способна зацепиться за очки.

    «Алания»

    Команда Спартака Гогниева наконец-то взгромоздилась на 2 место. «Барсы» забивают в каждом матче, иногда, впрочем, забывая о надежности в обороне.

    В минувшем туре «Алания» добыла минимальную викторию. Важнее всего, что обыграть удалось лидера «Оренбург» (1:0).

  • Не вписался в вертикаль. У РПЛ впервые за 14 лет будет новый босс
  • Глава РПЛ Сергей Прядкин избежал вотума недоверия и сам ушел в отставку
  • 05/10/2021

    • Команда Гогниева не отступает от своих принципов. При этом, в прошлом сезоне осетины дважды переиграли «Акрон».

    «Алании» не мешало бы прибавить в надежности своих тылов. Все-таки 17 пропущенных мячей в 16 сыгранных поединках многовато для кандидата на выход в элиту.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.69, на ничью за 3.70, а на «Акрон» — за 4.80.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Четырехматчевая победная серия тольяттинцев говорит о высоком потенциале хозяев.

    Частые ошибки в обороне могут стоить «барсам» очков.

    «Акрон» сейчас на подъеме, и наверняка постарается не уступить на своей арене. Наши прогноз и ставка — Победа «Акрона» или ничья с коэффициентом 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Адмирал — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Япония — Австралия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:14
    •  2.18
  • Прогноз на матч Казахстан U21 — Турция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Иран — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Казахстан — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Армения U21 — Северная Македония U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Люксембург U21 — Босния и Герцеговина U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Польша U21 — Сан-Марино U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Исландия U21 — Португалия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Украина U21 — Фарерские острова U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Литва U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Венгрия U21 — Германия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Италия U21 — Швеция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Акрон» — «Алания»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 13.10.2021. Прогнозы на футбол. «Алании» победы не видать!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры