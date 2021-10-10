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    Испания с Францией устроят быстрый голевой обмен?

    Испания — Франция. Дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги наций 10 октября 2021 года

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    Испания сыграет на своем поле с Францией в рамках финала Лиги наций. Матч пройдет 10 октября, начало — в 21:45 мск. Испания — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, финал 10 Октября 2021 года
    Испания
  • Мадрид
    •  Испания 21:45 Франция Франция
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.25
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    Сборная Испании

    Победа над чемпионами мира итальянцами (1:2) в полуфинале Лиги наций еще раз подтвердила мощь сборной Испании. «Фурия Роха» по-прежнему — грозная сила в мировом футболе.

    Теперь есть все шансы доказать это на деле. Мотивации испанцам не занимать, да и вообще, в последние годы команда успешно противостоит «трехцветным».

    Из пяти последних очных поединков Испания добыла три виктории при одном поражении. Разумеется, испанцы постараются продолжить такую тенденцию.

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    Главной ударной силой команды сейчас видится Ферран Торрес. Форвард стал главным героем битвы с итальянцами, в которой отличился дублем.

    Сборная Франции

    Французы в полуфинале перестреляли Бельгию (2:3). Более того, на перерыв команда Дидье Дешама уходила, уступая в два мяча. Но есть сила духа и сила воли!

    На своем высоком уровне держится Карим Бензема. Привычно полезен и Килиан Мбаппе, как раз сравнявший счет в матче с бельгийцами.

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    • А ведь не стоит забывать, что в составе «трехцветных» наличествует еще и Антуан Гризманн. Да и остальные — что ни имя, то звезда!

    Сильная атака сборной Франции покажет себя и в этом поединке. От команды Дешама всегда стоит ожидать яркого результативного футбола.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Францию за 2.58, на ничью за 3.20, а на Испанию — за 3.06.

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    Испанцы наверняка пойдут в атаку с первых минут встречи.

    Линия нападения французов также не собирается выжидать.

    Обе команды имеют в своих составах сильнейших атакующих исполнителей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    Испания — Франция: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 10.10.2021. Прогнозы на футбол. Испания с Францией устроят быстрый голевой обмен?
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