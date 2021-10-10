Испания сыграет на своем поле с Францией в рамках финала Лиги наций. Матч пройдет 10 октября, начало — в 21:45 мск. Испания — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Испании

Победа над чемпионами мира итальянцами (1:2) в полуфинале Лиги наций еще раз подтвердила мощь сборной Испании. «Фурия Роха» по-прежнему — грозная сила в мировом футболе.

Теперь есть все шансы доказать это на деле. Мотивации испанцам не занимать, да и вообще, в последние годы команда успешно противостоит «трехцветным».

Из пяти последних очных поединков Испания добыла три виктории при одном поражении. Разумеется, испанцы постараются продолжить такую тенденцию.

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Главной ударной силой команды сейчас видится Ферран Торрес. Форвард стал главным героем битвы с итальянцами, в которой отличился дублем.

Сборная Франции

Французы в полуфинале перестреляли Бельгию (2:3). Более того, на перерыв команда Дидье Дешама уходила, уступая в два мяча. Но есть сила духа и сила воли!

На своем высоком уровне держится Карим Бензема. Привычно полезен и Килиан Мбаппе, как раз сравнявший счет в матче с бельгийцами.

А ведь не стоит забывать, что в составе «трехцветных» наличествует еще и Антуан Гризманн. Да и остальные — что ни имя, то звезда!

Сильная атака сборной Франции покажет себя и в этом поединке. От команды Дешама всегда стоит ожидать яркого результативного футбола.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Францию за 2.58, на ничью за 3.20, а на Испанию — за 3.06.

Испанцы наверняка пойдут в атаку с первых минут встречи .

Линия нападения французов также не собирается выжидать.

Обе команды имеют в своих составах сильнейших атакующих исполнителей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.