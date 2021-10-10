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    Франция обыграет Испанию в финале Лиги наций?

    Испания — Франция. Прогноз (к. 2.58) и ставки на финал Лиги наций 10 октября 2021 года

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    Килиан Мбаппе
    Сборная Испании сыграет против команды Франции в финале Лиги наций. Матч пройдет 10 октября в Милане, начало — в 21:45 мск. Испания — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, финал 10 Октября 2021 года
    Испания
  • Мадрид
    •  Испания 21:45 Франция Франция
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
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    Испания

    Сборная Испании в полуфинале провела идеальный матч против Италии. «Фурия роха» подтвердила, что поражение от итальянцев в полуфинале Евро-2020 было всего лишь банальным недоразумением.

    Испания расправилась с действующим чемпионом Европы на его же поле — 2:1. И это несмотря на то, что с первых минут играл, например, 17-летний Гави. Судя по всему, в «Барселоне» совсем скоро перестанут расстраиваться из-за ухода Месси.

    Ключевым стал первый тайм. Сначала испанцы забили быстрый гол, а за несколько минут до перерыва капитан Италии Леонардо Бонуччи получил красную карточку. Ну и вдогонку «Скуадра Адзурра» получила в свои ворота еще один мяч. Во втором тайме Испания спокойно довела дело до победы.

    Предстоящий матч с Францией может пропустить Ферран Торрес, автор двух мячей в игре с Италией.

    Франция

    Франция проснулась! После первого тайма в матче с Бельгией вряд ли у кого-то были сомнения, что французам нужен новый тренер. Это наверняка понимал и сам Дидье Дешам — его команда играла просто ужасно.

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  • 07/10/2021

    • На перерыв Франция ушла, проигрывая со счетом 0:2, и казалось, что все решено. Но потом началось шоу.

    Сначада Les Bleus сравняли счет благодаря точным ударам Карима Бензема и Килиана Мбаппе, а потом Тео Эрнандес за несколько минут до финального свистка вколотил победный гол.

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    Эпичный камбэк, Франция наконец-то напомнила, что она, вообще-то, действующий чемпион мира.

    Это были, пожалуй, лучшие 45 минут в исполнении сборной Франции в этом году.

    Прогноз и ставка

    На Испанию в этом матче можно поставить за 3.10, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу Франции — за 2.58.

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    Есть ощущение, что французы действительно вспомнили, как они должны играть. И нет сомнений, что такую Францию, как во втором тайме матча с бельгийцами, будет сложно остановить любому сопернику. В том числе Испании.

    Ставка — победа Франции за 2.58.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Франции хотя бы в одном тайме за 1.83.

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    Испания — Франция: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 10.10.2021. Прогнозы на футбол. Франция обыграет Испанию в финале Лиги наций?
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