Молодежная сборная Ирландии в Дублине сыграет против сверстников из Люксембурга в очередном туре отборочной копании к ЧЕ-2023. Игра состоится 8 октября и начнется в 19:15 по мск. Ирландия U21 — Люксембург U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ирландия U21

Молодежная сборная Ирландии не теряет надежд побороться за билет в финальную часть ЧЕ-2023. Коллектив провел в данном отборочном цикле два матча и набрал в них четыре пункта.

Стартовали «парни в зеленом» очень даже хорошо, обыграв на выезде сверстников из Боснии со счетом 2:0, после чего они не смогли обыграть в гостях своего предстоящего противника — 1:1.

В квалификации к ЧЕ-2021 ирландцы выступили неплохо и имели шансы пробиться в финальную часть, финишировав на третьем месте, совсем немного отстав от второй Исландии.

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В десяти матчах предыдущей компании сборная Ирландии добилась шести викторий раз сыграла вничью и трижды уходила с поля поверженной.

Люксембург U21

Молодежная сборная Люксембурга не сможет вклиниться в борьбу за путевку в финальную часть ЧЕ-2023. В четырех встречах она набрала всего одно очко и засела на дне турнирки.

Этот единственный пункт «герцоги» набрали в минувшем туре, расписав мировую на своем поле как раз с предстоящим противником, сыграв 1:1. Перед этим они проиграли три игры подряд.

В этот период они уступили дома Черногории со счетом 1:2, а также были повержены на выезде 0:6 Швецией и 0:3 Италией.

В отборе к ЧЕ-2021 сборная Люксембурга финишировала на последнем месте, проиграв девять встреч при одной победе.

В прошлом квалификационном цикле ирландцы дважды обыграли люксембургцев: 3:0 дома и 2:1 в гостях.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Ирландии U21 предлагают — 1.12.

На викторию Люксембурга U21 дают — 20.00, ничья оценена — в 8.20.

«Парни в зеленом» обязаны дома брать три очка в игре с аутсайдером. Прогнозируем, что хозяева не будут откладывать в долгий ящик решение этого вопроса и еще в первом тайме будут выигрывать разницей в несколько мячей.