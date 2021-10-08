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    Эстонцы не избегут очередного разгрома?

    Эстония U21 — Австрия U21. Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 8 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Эстония U21 — Австрия U21
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    Чиквубуйке Адаму
    8 октября в Пярну молодежная команда Эстонии сыграет против сверстников из Австрии в отборочном матче чемпионата Европы-2023. Встреча начнется в 20:00 по мск. Эстония U21 — Австрия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Эстония U21

    В данном отборочном цикле молодежная сборная Эстонии провела три матча, проиграв их все без забитых мячей и закономерно засела на дне турнирной таблицы своей группы.

    Стартовали прибалтийцы с выездного фиаско от предстоящего противника 0:2, а затем на своем поле уступили сверстникам из Финляндии со счетом 0:3 и Норвегии со счетом 0:5.

    В прошлом квалификационной компании эстонцы финишировали на предпоследнем месте, обойдя только Латвию, выиграв один поединок при двух ничьих и семи поражениях.

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    К данной встрече Эстония подходит с 5-матчевой проигрышной серией, в которой она не удосужилась забить ни одного гола.

    Австрия U21

    Молодежная сборная Австрии также в текущей квалификационной копании провела три игры, набрав в них шесть очков и делит первые три строки с двумя другими командами.

    Начали текущий отбор «красно-белые» с виктории над предстоящим противником на своем поле 2:0, затем проиграли в гостях Норвегии 1:3, после чего дома разгромили сверстников из Азербайджана — 6:0.

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  • 04/10/2021

    • Отборочный турнир к ЧЕ-2021 австрийцы завершили на второй строке в своей группе, пропустив вперед себя только Англию, но не смогли пробиться в финальную часть.

    У молодежки Австрии за последние семь встреч с учетом всех проведенных турниров числится шесть викторий и одно поражение.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Австрии U21 предлагают — 1.06.

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    На викторию Эстонии U21 дают — 36.00, ничья оценена — в 12.50.

    Уж очень слабо выглядят эстонцы в этом отборочном цикле. Поэтому считаем, что хозяева не избегут очередного крупного поражения. В общем, ставим на гостей с форой — 3.

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    Эстония U21 — Австрия U21: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. Эстонцы не избегут очередного разгрома?
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