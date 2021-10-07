В четверг, 7 октября, в третьем туре третьего отборочного раунда ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Саудовской Аравии дома сыграет против национальной команды Японии. Начало — в 19:00 по мск. Саудовская Аравия — Япония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Саудовская Аравия

Сборная Саудовской Аравии значительно легко преодолела барьер предыдущего отборочного этапа, ни разу не проиграв на данном этапе и финишировав во главе турнирной таблицы.

В одной компании с Узбекистаном, Палестиной, Сингапуром и Йеменом «орлы пустыни» добились шести викторий и два раза сыграли вничью, забили 22 гола, а пропустили лишь четыре мяча.

Данную же стадию «зеленые» начали с домашней виктории над сборной Вьетнама со счетом 3:1, после чего обыграли и на выезде команду Омана — 1:0.

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Стоит отметить, что к данному поединку саудиты подходят с 7-матчевой победной серией с учетом всех турниров. При этом в данном отрезке они пропустили всего лишь один мяч.

Япония

На предыдущем этапе квалификации к чемпионату мира в Катаре сборная Японии не испытала никаких проблем, заняв в своей группе первое место, выиграв все восемь игр с общей разницей 46:2.

Среди соперников «самураев» были Таджикистан, Кыргызстан, Мьянма и Монголия. Особо они поиздевались над последними двумя командами, победив 10:0 и 14:0.

Однако старт в третьем раунде отбора выдался для японце крайне неудачным. Они потерпели домашнее фиаско от сборной Омана со счетом 0:1, пропустив решающий гол в самом конце встречи.

Во втором же туре сборная Японии одержала непростую викторию в гостях над Китаем, выиграв 1:0. К слову, поражение от оманцев стало для японцев единственным за последние 12 официальных игр.

Последний раз эти команды играли между собой в Кубке Азии-2019. И тогда в рамках 1/8 финала победу праздновали японцы 1:0. А в отборе ЧМ-2018 они обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Японии предлагают коэффициент 2.36.

На викторию Саудовской Аравии дают — 3.18, ничья оценена — в 3.15.

Саудиты пребывают в отличной форме, однако японцы много потеряли на старте и будут настроены набрать очки. Победить гости вряд ли смогут, но расписать мировую им будет вполне по силам.