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    Саудовская Аравия — Япония. Прогноз, ставка (к. 3.15) на футбол, отбор ЧМ-2022, 7 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Саудовская Аравия — Япония
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    Такума Асано
    В четверг, 7 октября, в третьем туре третьего отборочного раунда ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Саудовской Аравии дома сыграет против национальной команды Японии. Начало — в 19:00 по мск. Саудовская Аравия — Япония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Саудовская Аравия

    Сборная Саудовской Аравии значительно легко преодолела барьер предыдущего отборочного этапа, ни разу не проиграв на данном этапе и финишировав во главе турнирной таблицы.

    В одной компании с Узбекистаном, Палестиной, Сингапуром и Йеменом «орлы пустыни» добились шести викторий и два раза сыграли вничью, забили 22 гола, а пропустили лишь четыре мяча.

    Данную же стадию «зеленые» начали с домашней виктории над сборной Вьетнама со счетом 3:1, после чего обыграли и на выезде команду Омана — 1:0.

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    Стоит отметить, что к данному поединку саудиты подходят с 7-матчевой победной серией с учетом всех турниров. При этом в данном отрезке они пропустили всего лишь один мяч.

    Япония

    На предыдущем этапе квалификации к чемпионату мира в Катаре сборная Японии не испытала никаких проблем, заняв в своей группе первое место, выиграв все восемь игр с общей разницей 46:2.

    Среди соперников «самураев» были Таджикистан, Кыргызстан, Мьянма и Монголия. Особо они поиздевались над последними двумя командами, победив 10:0 и 14:0.

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    • Однако старт в третьем раунде отбора выдался для японце крайне неудачным. Они потерпели домашнее фиаско от сборной Омана со счетом 0:1, пропустив решающий гол в самом конце встречи.

    Во втором же туре сборная Японии одержала непростую викторию в гостях над Китаем, выиграв 1:0. К слову, поражение от оманцев стало для японцев единственным за последние 12 официальных игр.

    Последний раз эти команды играли между собой в Кубке Азии-2019. И тогда в рамках 1/8 финала победу праздновали японцы 1:0. А в отборе ЧМ-2018 они обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Японии предлагают коэффициент 2.36.

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    На викторию Саудовской Аравии дают — 3.18, ничья оценена — в 3.15.

    Саудиты пребывают в отличной форме, однако японцы много потеряли на старте и будут настроены набрать очки. Победить гости вряд ли смогут, но расписать мировую им будет вполне по силам.

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    Саудовская Аравия — Япония: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 07.10.2021. Прогнозы на футбол. Главные претенденты на путевку в Катар поделят очки?
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