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    «Гэлакси» победит в малорезультативном поединке?

    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.82) и ставки на футбол, МЛС, 4 октября 2021 года

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    Хавьер Эрнандес
    В матче регулярного сезона МЛС «Лос-Анджелес» Гэлакси примет «Лос-Анджелес» на стадионе «Дигнити Хэлс Спортс Парк» в Карсоне. Игра состоится 4 октября в 03:00 мск. «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 04 Октября 2021 года
    Лос-Анджелес Гэлакси
  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес Гэлакси 03:00 Лос-Анджелес Лос-Анджелес
  • Лос-Анджелес
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    Коэффициенты на матч
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    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Хозяева на протяжении долгого периода времени не могут одержать победу. Их серия длится 8 матчей, а к предстоящему поединку «Гэлакси» подходит с серией поражений, состоящих из трех поражений.

    Неудачная полоса команды началась с разгрома от «Миннесоты» со счетом 3:0 19 сентября. 27 сентября «Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Остину» 0:2, а в последнем матче коллектив уступил «Реал Солт-Лейк Сити» 1:2.

    В домашних стенах «Гэлакси» побеждал в последний раз «Реал Солт-Лейк» (1:0). Это было 5 августа. После клуб потерпел 2 поражения и сыграл трижды вничью.

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    Сейчас команда занимает 6 место с 38 очками на счету.

    «Лос-Анджелес»

    Гости занимают 9 место. У них 33 очка после 27 матчей. К дерби Лос-Анджелеса коллектив подошел с серией из трех поражений.

    «Лос-Анджелес» проиграл «Портленд Тимберс» 1:2, а также уступил «Сан-Хосе Эрткуэйкс» 0:2. 30 сентября «черно-золотистые» потерпели еще одно поражение от «Портленда» (1:2).

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    • Что касается побед, «Лос-Анджелес» не выигрывает с 16 сентября, когда он со счетом 2:1 обыграл «Остин».

    Не сможет сыграть из-за травмы Карлос Вела. Под вопросом другой форвард Брайан Родригес.

    Прогноз и ставка

    Котировки на победу практически равные — 2.46 на «Лос-Анджелес Гэлакси» и 2.70 на «Лос-Анджелес». Ничья оценена букмекерами коэффициентом 3.60.

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    «Гэлакси» не проигрывал «Лос-Анджелесу» в 4 из 5 очных встреч, имея при этом 3 победы. На победу хозяев с форой 0 можно поставить с коэффициентом 1.82.

    Обе команды находятся не в лучшей форме. Обе сейчас крайне мало забивают. Возможно, что от встречи не стоит ждать много голов.

    Мы предлагаем поставить на тотал меньше 3 с коэффициентом 1.89.

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    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 04.10.2021. Прогнозы на футбол. «Гэлакси» победит в малорезультативном поединке?
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