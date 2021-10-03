В воскресенье, 3 октября, «Арминия» на своем поле примет «Байер» в седьмом туре немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Шюко-Арене», начнется в 20:30 по московскому времени. «Арминия» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арминия»

«Арминия» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея на своем счету 4 очка.

В шести сыгранных турах подопечные Франка Крамера не одержали ни одной победы, четырежды сыграли вничью и потерпели два поражения.

«Синие» разошлись миром с «Фрайбургом» (0:0), «Гройтер Фюртом» (1:1), «Айнтрахтом» (1:1) и «Хоффенхаймом» (0:0), а также уступили «Боруссии» из Менхенгладбаха (1:3) и «Униону» (0:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

В лазарете «Арминии» находятся Седрик Брюннер, Себастиан Василиадис, Фабиан Клос, Леннарт Чиборра и Эдмилсон Фернандес.

«Байер»

«Байер» расположился на второй строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги с 13 баллами.

На счету команды Херардо Сеоане четыре победы, одна ничья и одно поражение.

«Аптекари» выиграли у менхенгладбахской «Боруссии» (4:0), «Аугсбурга» (4:1), «Штутгарта» (3:1) и «Майнца» (1:0), поделили очки с «Унионом» (1:1), а проиграли только дортмундской «Боруссии» (3:4).

В Лиге Европы леверкузенская команда успела обыграть «Ференцварош» (2:1) и «Селтик» (4:0).

Среди травмированных у «Байера» значатся Юлиан Баумгартлингер, Никлас Ломб, Эсекьель Паласиос, Эдмонд Тапсоба и Тимоти Фосу-Менса. Дисквалификацию отбывает Роберт Андрих.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Байера» — 1.75, победа «Арминии» — 4.50, ничья — 4.10.

Форма подопечных Херардо Сеоане впечатляет. В Бундеслиге они вторые по набранным очкам после «Баварии» и третьи по забитым мячам после «Баварии» и дортмундской «Боруссии» с 16 точными ударами.

Имея в активе таких великолепных игроков, как Патрик Шик и Флориан Вирц, можно ожидать от «аптекарей» уверенной победы над аутсайдером. Наш прогноз и ставка — «победа "Байера" с форой -1» за 2.23.

Также можно взять «тотал больше 2,5» за 1.76, учитывая высокую результативность «Байера».