«Арминия»
«Арминия» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея на своем счету 4 очка.
В шести сыгранных турах подопечные Франка Крамера не одержали ни одной победы, четырежды сыграли вничью и потерпели два поражения.
«Синие» разошлись миром с «Фрайбургом» (0:0), «Гройтер Фюртом» (1:1), «Айнтрахтом» (1:1) и «Хоффенхаймом» (0:0), а также уступили «Боруссии» из Менхенгладбаха (1:3) и «Униону» (0:1).
В лазарете «Арминии» находятся Седрик Брюннер, Себастиан Василиадис, Фабиан Клос, Леннарт Чиборра и Эдмилсон Фернандес.
«Байер»
«Байер» расположился на второй строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги с 13 баллами.
На счету команды Херардо Сеоане четыре победы, одна ничья и одно поражение.
«Аптекари» выиграли у менхенгладбахской «Боруссии» (4:0), «Аугсбурга» (4:1), «Штутгарта» (3:1) и «Майнца» (1:0), поделили очки с «Унионом» (1:1), а проиграли только дортмундской «Боруссии» (3:4).
В Лиге Европы леверкузенская команда успела обыграть «Ференцварош» (2:1) и «Селтик» (4:0).
Среди травмированных у «Байера» значатся Юлиан Баумгартлингер, Никлас Ломб, Эсекьель Паласиос, Эдмонд Тапсоба и Тимоти Фосу-Менса. Дисквалификацию отбывает Роберт Андрих.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Байера» — 1.75, победа «Арминии» — 4.50, ничья — 4.10.
Форма подопечных Херардо Сеоане впечатляет. В Бундеслиге они вторые по набранным очкам после «Баварии» и третьи по забитым мячам после «Баварии» и дортмундской «Боруссии» с 16 точными ударами.
Имея в активе таких великолепных игроков, как Патрик Шик и Флориан Вирц, можно ожидать от «аптекарей» уверенной победы над аутсайдером. Наш прогноз и ставка — «победа "Байера" с форой -1» за 2.23.
Также можно взять «тотал больше 2,5» за 1.76, учитывая высокую результативность «Байера».