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    Поднимется ли «Дортмунд» на второе место?

    «Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, Бундеслига, 2 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург»
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    «Боруссия» идет на четвертом месте
    «Боруссия» Дортмунд сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 7-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 2 октября, начало — в 16:30 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Октября 2021 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 16:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.23
  • X
  • 7.00
  • 2
  • 12.00
  • Ставка!
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    «Боруссия» Дортмунд

    «Дортмунд», набрав 12 очков, находится в турнирной таблице на четвертой строчке. Отставание от лидера «Баварии» составляет четыре балла.

    «Боруссия» классно провела все матчи, кроме двух — гостевых встреч с «Фрайбургом» (1:2) и «Гладбахом» (0:1).

    Между этим были яркие победы над «Хоффенхаймом», «Байером» и «Унион Берлин». В этих матчах команда Марко Розе пропустила восемь мячей, но забила при этом — 11.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    На прошлых выходных «Шмели» в рамках Бундеслиги проиграли бывшей команде своего наставника — «Гладбаху» (0:1), чем прервали свою серию побед, которая составила четыре матча.

    «Аугсбург»

    Сезон «фуггеры» начали с победы над любителями в Кубке Германии (4:2). А в первенстве страны они стартовали с крупного фиаско 0:4 дома от «Хоффенхайма».

    После этого коллектив расписал выездную мировую с «Айнтрахтом» 0:0 и уступил на своем поле 1:4 «Байеру». Затем он поделил очки с «Унионом» в Берлине, сыграв 0:0.

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    • Последняя на сегодня победа одержана в позапрошлом туре — против «Гладбаха» (1:0). А в прошлом матче клуб потерпел разгром от «Фрайбурга» (0:3) в гостях.

    С пятью набранными очками «Аугсбург» идет на 15-м месте. Отметим, что из 13 последних поединков первенства он выиграл всего два.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех гостей оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 6,50.

    Наши прогноз и ставка — «Боруссия» Дортмунд выиграет, и обе команды забьют за 2,45.

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    «Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Дортмунд» на второе место?
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