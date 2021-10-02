«Боруссия» Дортмунд сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 7-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 2 октября, начало — в 16:30 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Дортмунд

«Дортмунд», набрав 12 очков, находится в турнирной таблице на четвертой строчке. Отставание от лидера «Баварии» составляет четыре балла.

«Боруссия» классно провела все матчи, кроме двух — гостевых встреч с «Фрайбургом» (1:2) и «Гладбахом» (0:1).

Между этим были яркие победы над «Хоффенхаймом», «Байером» и «Унион Берлин». В этих матчах команда Марко Розе пропустила восемь мячей, но забила при этом — 11.

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На прошлых выходных «Шмели» в рамках Бундеслиги проиграли бывшей команде своего наставника — «Гладбаху» (0:1), чем прервали свою серию побед, которая составила четыре матча.

«Аугсбург»

Сезон «фуггеры» начали с победы над любителями в Кубке Германии (4:2). А в первенстве страны они стартовали с крупного фиаско 0:4 дома от «Хоффенхайма».

После этого коллектив расписал выездную мировую с «Айнтрахтом» 0:0 и уступил на своем поле 1:4 «Байеру». Затем он поделил очки с «Унионом» в Берлине, сыграв 0:0.

Последняя на сегодня победа одержана в позапрошлом туре — против «Гладбаха» (1:0). А в прошлом матче клуб потерпел разгром от «Фрайбурга» (0:3) в гостях.

С пятью набранными очками «Аугсбург» идет на 15-м месте. Отметим, что из 13 последних поединков первенства он выиграл всего два.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22.

Успех гостей оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 6,50.

Наши прогноз и ставка — «Боруссия» Дортмунд выиграет, и обе команды забьют за 2,45.