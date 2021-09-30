Во втором туре группового этапа Лиги Европы шотландский «Селтик» дома сыграет с леверкузинским «Байером». Поединок пройдет 30 сентября в Глазго на стадионе «Селтик Парк», начало — в 22:00 по мск. «Селтик» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Селтик»

В текущем евросезоне «Селтик» стартовал в Лиге чемпионов, где уже на стадии второго квалификационного раунда проиграл датскому «Мидтьюлланну» — 1:1 и 1:2 ОТ.

А перебравшись в Лиги Европы «кельты» смогли преодолеть два раунда отбора. На первом из них они справились с чешским «Яблонецем», после чего они выбили нидерландский «АЗ Алкмар».

Старт в групповом этапе начался с гостевого поражения от испанского «Бетиса» со счетом 3:4. Напомним, что в прошлом году «зелено-белые» заняли последнее место в одном квартете ЛЕ с «Лиллем», «Миланом» и пражской «Спартой».

Все прогнозы на Лигу Европы

Накануне «Селтик» не смог справиться с «Данди Юнайтед» 1:1 в рамках чемпионата Шотландии, где он не радует своих болельщиков, находясь сейчас в середине турнирной таблицы.

«Байер»

«Байер» начал свою еврокубковую компанию сразу с группового этапа Лиги Европы. В первом туре он не без труда на своем поле смог переиграть венгерский «Ференцварош» — 2:1.

В прошлом же розыгрыше данного евротурнира клуб из Леверкузена выиграл группу с «Ниццей», «Славией» и «Хапоэлем» Беэр-Шева, где выиграл пять из шести матчей, но в первом же раунде плей-офф уступил швейцарскому «Янг Бойз».

К данной игре «аптекари» подходят с 3-матчевой победной серией. А в текущем сезоне с учетом всех турниров они проиграли только раз за девять официальных встреч.

На выходных «Байер» обыграл дома «Майнц» 1:0 в чемпионате Германии, где он после шести туров идет вторым, отставая на три очка от лидирующей «Баварии».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Байера» предлагают — 1.98.

На викторию «Селтика» дают — 3.88, ничья оценена — в 3.78.

«Кельты» за последнее время сильно сдали свои позиции, но на своем поле еще способны потрепать нервы любому сопернику. Поэтому в этом противостоянии рекомендуем ставить с Х на хозяев.