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    «Кельты» дома не уступят «аптекарям»

    «Селтик» — «Байер». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, Лиги Европы, 30 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Селтик» — «Байер»
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    Йосип Юранович
    Во втором туре группового этапа Лиги Европы шотландский «Селтик» дома сыграет с леверкузинским «Байером». Поединок пройдет 30 сентября в Глазго на стадионе «Селтик Парк», начало — в 22:00 по мск. «Селтик» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 30 Сентября 2021 года
    Селтик
  • Лига Европы. Группа G
    •  Селтик 22:00 Байер Байер
  • Леверкузен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
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    «Селтик»

    В текущем евросезоне «Селтик» стартовал в Лиге чемпионов, где уже на стадии второго квалификационного раунда проиграл датскому «Мидтьюлланну» — 1:1 и 1:2 ОТ.

    А перебравшись в Лиги Европы «кельты» смогли преодолеть два раунда отбора. На первом из них они справились с чешским «Яблонецем», после чего они выбили нидерландский «АЗ Алкмар».

    Старт в групповом этапе начался с гостевого поражения от испанского «Бетиса» со счетом 3:4. Напомним, что в прошлом году «зелено-белые» заняли последнее место в одном квартете ЛЕ с «Лиллем», «Миланом» и пражской «Спартой».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Накануне «Селтик» не смог справиться с «Данди Юнайтед» 1:1 в рамках чемпионата Шотландии, где он не радует своих болельщиков, находясь сейчас в середине турнирной таблицы.

    «Байер»

    «Байер» начал свою еврокубковую компанию сразу с группового этапа Лиги Европы. В первом туре он не без труда на своем поле смог переиграть венгерский «Ференцварош» — 2:1.

    В прошлом же розыгрыше данного евротурнира клуб из Леверкузена выиграл группу с «Ниццей», «Славией» и «Хапоэлем» Беэр-Шева, где выиграл пять из шести матчей, но в первом же раунде плей-офф уступил швейцарскому «Янг Бойз».

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  • 27/09/2021

    • К данной игре «аптекари» подходят с 3-матчевой победной серией. А в текущем сезоне с учетом всех турниров они проиграли только раз за девять официальных встреч.

    На выходных «Байер» обыграл дома «Майнц» 1:0 в чемпионате Германии, где он после шести туров идет вторым, отставая на три очка от лидирующей «Баварии».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Байера» предлагают — 1.98.

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    На викторию «Селтика» дают — 3.88, ничья оценена — в 3.78.

    «Кельты» за последнее время сильно сдали свои позиции, но на своем поле еще способны потрепать нервы любому сопернику. Поэтому в этом противостоянии рекомендуем ставить с Х на хозяев.

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    «Селтик» — «Байер»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. «Кельты» дома не уступят «аптекарям»
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