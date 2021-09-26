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    «Краснодар» — «Сочи». Прогноз, ставка (к. 2.04) на чемпионат России по футболу 26 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Сочи»
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    «Краснодар»
    В воскресенье, 26 сентября «Краснодар» дома сыграет против «Сочи» в 9-м туре РПЛ. Стартовый свисток на арене «Краснодар» будет дан в 19:00 по мск. «Краснодар» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Сентября 2021 года
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    Коэффициенты на матч
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    «Краснодар»

    В августе «Краснодар» уступил «Зениту» (2:3) в Петербурге, дома победил тульский «Арсенал» (3:2) и в гостях уступил «Локомотиву» (1:2).

    Перед матчами сборных «быки» дома победили «Рубин» (2:0), а после международной паузы сентябрь начали с гостевой ничьей с «Ростовом» (1:1).

    В последнем матче РПЛ «Краснодар» в Грозном победил «Ахмат» (2:0), а потом в выездном матче Кубка России взял верх над «Ленинградцем» (2:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 8 туров РПЛ «Краснодар» с 13 очками идет на 6-м месте. Разница 14-9. Джон Кордоба забил 5 голов. Не сыграет Вандерсон, под вопросом Петров, Мартынович, Спаич, Ионов и Кордоба.

    «Сочи»

    В августе «Сочи» вылетел из еврокубков, уступив «Партизану» (1:1 дома и 2:2 в гостях, 2:4 по пенальти), после чего дома разгромил «Химки» со счетом 3:0 в рамках РПЛ.

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    • Затем подопечные Федотова на выезде уступил «Крыльям Советов» ( 0:1), но перед международной паузой в Москве одолели «Спартак» со счетом 2:1.

    После матчей сборных «Сочи» дома победил «Уфу» со счетом 3:1, а вот домашний матч с «Динамо» завершился минимальным поражением.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 8-х туров чемпионата России «Сочи» с 15 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 12-6, Ивелин Попов забил 3 гола. Под вопросом Маммана, Барсов и Дуганджич.

    Прогноз и ставка

    На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.13, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Сочи» — 3.45.

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    В прошлом сезоне «Сочи» в рамках РПЛ сыграл вничью с кубанцами дома (1:1) и победил 3:1 на выезде. Кроме того «Краснодар» дома уступил сочинцам со счетом 1:2 в 1/8 финала Кубка России.

    «Краснодару» сочинская команда не уступила в 4 предыдущих очных поединках в РПЛ и Кубке России (3 победы, 1 ничья) Прогнозируем, что «Сочи» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.75 и ТБ 2,5 за 1.93.

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    «Краснодар» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 26.09.2021. Прогнозы на футбол. Как закончится южное дерби в Краснодаре?
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