В воскресенье, 26 сентября «Краснодар» дома сыграет против «Сочи» в 9-м туре РПЛ. Стартовый свисток на арене «Краснодар» будет дан в 19:00 по мск. «Краснодар» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

В августе «Краснодар» уступил «Зениту» (2:3) в Петербурге, дома победил тульский «Арсенал» (3:2) и в гостях уступил «Локомотиву» (1:2).

Перед матчами сборных «быки» дома победили «Рубин» (2:0), а после международной паузы сентябрь начали с гостевой ничьей с «Ростовом» (1:1).

В последнем матче РПЛ «Краснодар» в Грозном победил «Ахмат» (2:0), а потом в выездном матче Кубка России взял верх над «Ленинградцем» (2:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 8 туров РПЛ «Краснодар» с 13 очками идет на 6-м месте. Разница 14-9. Джон Кордоба забил 5 голов. Не сыграет Вандерсон, под вопросом Петров, Мартынович, Спаич, Ионов и Кордоба.

«Сочи»

В августе «Сочи» вылетел из еврокубков, уступив «Партизану» (1:1 дома и 2:2 в гостях, 2:4 по пенальти), после чего дома разгромил «Химки» со счетом 3:0 в рамках РПЛ.

Затем подопечные Федотова на выезде уступил «Крыльям Советов» ( 0:1), но перед международной паузой в Москве одолели «Спартак» со счетом 2:1.

После матчей сборных «Сочи» дома победил «Уфу» со счетом 3:1, а вот домашний матч с «Динамо» завершился минимальным поражением.

Календарь и таблица РПЛ

После 8-х туров чемпионата России «Сочи» с 15 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 12-6, Ивелин Попов забил 3 гола. Под вопросом Маммана, Барсов и Дуганджич.

Прогноз и ставка

На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.13, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Сочи» — 3.45.

В прошлом сезоне «Сочи» в рамках РПЛ сыграл вничью с кубанцами дома (1:1) и победил 3:1 на выезде. Кроме того «Краснодар» дома уступил сочинцам со счетом 1:2 в 1/8 финала Кубка России.

«Краснодару» сочинская команда не уступила в 4 предыдущих очных поединках в РПЛ и Кубке России (3 победы, 1 ничья) Прогнозируем, что «Сочи» не проиграет .