«Милан» сыграет на выезде против «Специи» в рамках шестого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 16:00 мск. «Специя» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Специя»

«Специя» после пяти сыгранных матчей находится в турнирной таблице на 17-й строчке. В активе хозяев сейчас четыре очка.

У «Специи» получился очень сумбурный стартовый отрезок сезона. В конце августа команда Тиаго Мотты проиграла в Риме «Лацио» со счетом 1:6, а на этой неделе едва не отобрала очки у «Ювентуса» (2:3).

Кроме того, ранее в этом месяце «Специя» уступила на своем поле «Удинезе», но при этом набрала три очка в гостевой встрече с «Венецией».

«Специя» не смогла забить только в одном из пяти предыдущих матчей.

«Милан»

Тем временем «Милан», набрав 13 очков, занимает тртье место. Впереди только «Наполи» и «Интер», которому «россонери» уступают по дополнительным показателям.

За «Милан» в этом сезоне, похоже, можно не переживать. Успех прошлого сезона был не случайным. Команда продолжает прогрессировать, и, что очень важно, у нее нет сильной зависимости от отдельных игроков.

Все прогнозы на Серию А

В пяти турах «Милан» одержал четыре победы. Еще в одной встрече команда Стефано Пиоли сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1). В Турине «Милан» в какой-то момент просто тотально доминировал, и после игры главный тренер «Старой синьоры» Массимилиано Аллегри признался, что он очень доволен таким результатом.

«Милан» в пяти матчах Серии А пропустил лишь два мяча.

Прогноз и ставка

На «Специю» в этом матче можно поставить за 6.75, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Милана» — за 1.50.

В прошлом сезоне «Милан» ужасно сыграл на поле «Специи», уступив со счетом 0:2. Это была середина февраля, «россонери» к тому моменту уже заметно подустали.

Сейчас же «Милан» на ходу, и, скорее всего, мы увидим реванш.

Ставка — победа «Милана» + тотал больше 2,5 за 2.08.