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    Сможет ли «Милан» взять реванш у «Специи»?

    «Специя» — «Милан». Прогноз (к. 2.08) и ставки на чемпионат Италии 25 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Специя» — «Милан»
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    «Милан» забил 10 мячей в пяти матчах Серии А
    «Милан» сыграет на выезде против «Специи» в рамках шестого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 16:00 мск. «Специя» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Сентября 2021 года
    Специя
  • Италия. Серия А
    •  Специя 16:00 Милан Милан
  • Милан
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.40
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.50
  • Ставка!
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    «Специя»

    «Специя» после пяти сыгранных матчей находится в турнирной таблице на 17-й строчке. В активе хозяев сейчас четыре очка.

    У «Специи» получился очень сумбурный стартовый отрезок сезона. В конце августа команда Тиаго Мотты проиграла в Риме «Лацио» со счетом 1:6, а на этой неделе едва не отобрала очки у «Ювентуса» (2:3).

    Кроме того, ранее в этом месяце «Специя» уступила на своем поле «Удинезе», но при этом набрала три очка в гостевой встрече с «Венецией».

    «Специя» не смогла забить только в одном из пяти предыдущих матчей.

    «Милан»

    Тем временем «Милан», набрав 13 очков, занимает тртье место. Впереди только «Наполи» и «Интер», которому «россонери» уступают по дополнительным показателям.

    За «Милан» в этом сезоне, похоже, можно не переживать. Успех прошлого сезона был не случайным. Команда продолжает прогрессировать, и, что очень важно, у нее нет сильной зависимости от отдельных игроков.

    Все прогнозы на Серию А

    В пяти турах «Милан» одержал четыре победы. Еще в одной встрече команда Стефано Пиоли сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1). В Турине «Милан» в какой-то момент просто тотально доминировал, и после игры главный тренер «Старой синьоры» Массимилиано Аллегри признался, что он очень доволен таким результатом.

    «Милан» в пяти матчах Серии А пропустил лишь два мяча.

    Прогноз и ставка

    На «Специю» в этом матче можно поставить за 6.75, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Милана» — за 1.50.

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    В прошлом сезоне «Милан» ужасно сыграл на поле «Специи», уступив со счетом 0:2. Это была середина февраля, «россонери» к тому моменту уже заметно подустали.

    Сейчас же «Милан» на ходу, и, скорее всего, мы увидим реванш.

    Ставка — победа «Милана» + тотал больше 2,5 за 2.08.

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    «Специя» — «Милан»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Милан» взять реванш у «Специи»?
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