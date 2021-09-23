В четверг, 23 сентября, «Сампдория» на своем поле примет «Наполи» в рамках пятого тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис», начнется в 19:30 по московскому времени. «Сампдория» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

«Сампдория» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 5 очков.

В четырех сыгранных турах команда Роберто Д'Аверсы проиграла «Милану» (0:1), разошлась миром с «Сассуоло» (0:0) и «Интером» (2:2), а также разгромила «Эмполи» (3:0).

В 1/32 финала Кубка Италии «моряки» одолели «Алессандрию» (3:2), доигрывая матч в большинстве.

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После травм у «Сампдории» восстанавливаются Валерио Верре и Маноло Габбьядини.

«Наполи»

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А, набрав 12 очков в четырех сыгранных турах.

Команда Лучано Спаллетти поочередно расправилась с «Венецией» (2:0), «Дженоа» (2:1), «Ювентусом» (2:1) и «Удинезе» (4:0).

Также «голубые» успели стартовать в групповом этапе Лиги Европы с ничьей против «Лестера» (2:2), отыгравшись со счета 0:2.

Среди травмированных у «Наполи» значатся Фаузи Гулям, Диего Демме, Станислав Лоботка и Дрис Мертенс.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Наполи» — 1.81, победа «Сампдории» — 4.40, ничья — 3.90.

Генуэзцы неудачно начали сезон, но уверенная победа над «Эмполи» может придать им уверенности перед встречей с лидером.

Неаполитанцы пока идут без потерь и, несомненно, хотят набрать очередные три очка, чтобы остаться единоличным лидером.

Допускаем, что домашнее поле улучшит шансы «Сампдории», но не настолько, чтобы прервать победную серию команды Лучано Спаллетти. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Еще один интересный вариант — «обе команды забьют» за 1.74. В матче с тем же «Интером» «моряки» доказали, что умеют забивать грандам.