«Аталанта» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках 5-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 21:45 мск. «Аталанта» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта» расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с семью набранными баллами.

Таким образом ее отставание от лидера «Интера» составляет три очка, тогда как зоне еврокубков на уступает по разнице мячей.

На счету подопечных Джан Пьеро Гасперини победы над «Торино» (2:1) и «Салернитаной» (1:0), ничья с «Болоньей» (0:0), поражение от «Фиорентины» (1:2).

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В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Богиня» поделила очки с «Вильярреалом» (2:2) при в целом равной игре.

«Сассуоло»

«Сассуоло» в прошлом чемпионате Италии до последнего боролся за путевку в еврокубки, но в итоге занял восьмое место, оказавшись ниже «Ромы» только по дополнительным показателям.

В текущем же розыгрыше Серии А «зелено-черные» в первых четырех турах набрали четыре очка, с которыми занимают 12-ю строчку в турнирной таблице.

В первом туре коллектив переиграл на выезде «Верону» со счетом 3:2, затем дома расписал мировую с «Сампдорией» 0:0, в гостях проиграл «Роме» 1:2 и дома «Торино» 0:1.

С учетом товарищеской встречи с «Кремонезе» (0:2) серия поражений клуба составляет три матча. Не выигрывает же команда уже четыре поединка.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.

Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставка — «Аталанта» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 1,95.