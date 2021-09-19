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    «Боруссия» Д — «Унион». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 19 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Унион»
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    Эрлинг Холанн
    В воскресенье, 19 сентября, дортмундская «Боруссия» на своем поле примет «Унион» в пятом туре немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк», начнется в 18:30 по московскому времени. «Боруссия» Д — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Сентября 2021 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 18:30 Унион Унион
  • Берлин
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.20
  • 2
  • 7.00
  • Ставка!
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    «Боруссия»

    Дортмундская «Боруссия» идет третьей в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 9 очков.

    В четырех сыгранных турах «шмели» выиграли у «Айнтрахта» (5:2), «Хоффенхайма» (3:2) и «Байера» (4:3), а также уступили «Фрайбургу» (1:2).

    В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов команда Марко Розе обыграла «Бешикташ» (2:1), пропустив единственный гол перед финальным свистком.

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    В ближайшем матче «Боруссия» не сможет рассчитывать на Эмре Джана, Матеу Морея, Юлиана Брандта и Дан-Акселя Загаду. Также рискуют пропустить игру Торган Азар, Джованни Рейна, Тома Менье и Нико Шульц.

    «Унион»

    «Унион» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги с 6 баллами.

    На счету берлинской команды ничьи с «Байером» (1:1), «Хоффенхаймом» (2:2) и «Аугсбургом» (0:0), а также победа над менхенгладбахской «Боруссией» (2:1).

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    • Подопечные Урса Фишера успешно прошли квалификацию Лиги конференций, а вот в первом туре группового этапа не справились с пражской «Славией» (1:3), оставшись в меньшинстве еще в первом тайме.

    После травм у «Униона» восстанавливаются Матис Брюнс и Кевин Мовальд.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Боруссии» — 1.37, победа «Униона» — 8.50, ничья — 5.30.

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    Несмотря на то, что берлинцы в некоторых встречах демонстрировали высокий оборонительный уровень, полагаем, что совладать с атакой «шмелей» им будет крайне сложно.

    Эрлинг Холанн и компания забивают очень много, так что, вероятно, нас ждет игра без большой интриги. Наш прогноз и ставка — «победа "Боруссии" с форой -1,5» за 1.95.

    Еще один интересный вариант — «победа "Боруссии" и тотал больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.83.

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    «Боруссия» Д — «Унион»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 19.09.2021. Прогнозы на футбол. Растерзает ли Холанн оборону «Униона»?
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