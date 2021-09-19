В воскресенье, 19 сентября, дортмундская «Боруссия» на своем поле примет «Унион» в пятом туре немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк», начнется в 18:30 по московскому времени. «Боруссия» Д — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия»

Дортмундская «Боруссия» идет третьей в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 9 очков.

В четырех сыгранных турах «шмели» выиграли у «Айнтрахта» (5:2), «Хоффенхайма» (3:2) и «Байера» (4:3), а также уступили «Фрайбургу» (1:2).

В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов команда Марко Розе обыграла «Бешикташ» (2:1), пропустив единственный гол перед финальным свистком.

Все прогнозы на Бундеслигу

В ближайшем матче «Боруссия» не сможет рассчитывать на Эмре Джана, Матеу Морея, Юлиана Брандта и Дан-Акселя Загаду. Также рискуют пропустить игру Торган Азар, Джованни Рейна, Тома Менье и Нико Шульц.

«Унион»

«Унион» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги с 6 баллами.

На счету берлинской команды ничьи с «Байером» (1:1), «Хоффенхаймом» (2:2) и «Аугсбургом» (0:0), а также победа над менхенгладбахской «Боруссией» (2:1).

Подопечные Урса Фишера успешно прошли квалификацию Лиги конференций, а вот в первом туре группового этапа не справились с пражской «Славией» (1:3), оставшись в меньшинстве еще в первом тайме.

После травм у «Униона» восстанавливаются Матис Брюнс и Кевин Мовальд.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Боруссии» — 1.37, победа «Униона» — 8.50, ничья — 5.30.

Несмотря на то, что берлинцы в некоторых встречах демонстрировали высокий оборонительный уровень, полагаем, что совладать с атакой «шмелей» им будет крайне сложно.

Эрлинг Холанн и компания забивают очень много, так что, вероятно, нас ждет игра без большой интриги. Наш прогноз и ставка — «победа "Боруссии" с форой -1,5» за 1.95.

Еще один интересный вариант — «победа "Боруссии" и тотал больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.83.