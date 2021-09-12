Реал Мадрид

«Реал»
«Реал» в конце лета предпринял невероятные усилия для приобретения Килиана Мбаппе, но так и не смог договориться с хозяевами «Пари Сен-Жермен». «Париж» отказался от предложенных «Мадридом» 180 миллионов евро.
В итоге «Реал» ограничился трансфером талантливого полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга, который, впрочем, может сходу стать важным игроком в системе Карло Анчелотти.
Вопреки сомнениям, «Королевский клуб» успешно стартовал в новом сезоне. После трех туров в активе команды Анчелотти семь очков. «Реал» разгромил «Алавес», одержал победу над «Бетисом» и сыграл вничью с «Леванте».
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Предстоящий матч против «Сельты» из-за травм пропустят Лука Модрич и Тони Кроос.
«Сельта»
«Сельта» тем временем пока никуда не спешит. Типичная ситуация, когда середняк провел первые матчи сезона без энтузиазма.
На данный момент в активе клуба из Виго лишь одно очко. В конце августа «Сельта» проиграла на своем поле «Атлетику» — 0:1.
Перед этим была гостевая ничья с «Осасуной» — 0:0.
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А свой пока что единственный гол «Сельта» забила в домашней игре против мадридского «Атлетико», которому уступила со счетом 1:2.
Прогноз и ставка
На «Реал» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают за 5.60, а победу «Сельты» — за 8.80.
Гости, возможно, забьют, но очки в этой игре наберут только хозяева. При Анчелотти «Реал» наконец-то начал играть в нормальный футбол, а не мучиться, как это было при Зинедине Зидане.
Ставка — победа «Реала» + обе команды забьют за 2.75.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.79.