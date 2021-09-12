ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси серьезно повышает шансы ПСЖ на успех в Лиге чемпионовТоп-5 фаворитов Лиги чемпионов Аргентинские игроки нарушили санитарные правила БразилииБразилия — Аргентина: скандал был неизбежен Никола ВлашичПотери клубов РПЛ. Влашич и Крал объединились в «Вест Хэме», Дриусси уехал в США
  • 00:35
    • Медведев вышел в финал US Open
  • 23:56
    • «Лорьян» одержал победу над чемпионом Франции
  • 20:21
    • Стали известны условия посещения матча с «Челси» для болельщиков «Зенита»
  • 17:09
    • Президент РФ выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ
  • 22:25
    • ЦСКА обыграл «Локомотив», «Ак Барс» выиграл у «Витязя»
  • 20:50
    • Россия проиграла Белоруссии в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу
    Все новости спорта

    «Реал» пропустит от «Сельты», но все равно выиграет?

    «Реал» Мадрид — «Сельта». Прогноз (к. 2.75) и ставки на чемпионат Испании 12 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на Сельту Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Сельта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарет Бейл
    Мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Сельты» в рамках четвертого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 сентября в Мадриде, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 12 Сентября 2021 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Сельта Сельта
  • Виго
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 7.80
  • Ставка!
    •

    «Реал»

    «Реал» в конце лета предпринял невероятные усилия для приобретения Килиана Мбаппе, но так и не смог договориться с хозяевами «Пари Сен-Жермен». «Париж» отказался от предложенных «Мадридом» 180 миллионов евро.

    В итоге «Реал» ограничился трансфером талантливого полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга, который, впрочем, может сходу стать важным игроком в системе Карло Анчелотти.

    Вопреки сомнениям, «Королевский клуб» успешно стартовал в новом сезоне. После трех туров в активе команды Анчелотти семь очков. «Реал» разгромил «Алавес», одержал победу над «Бетисом» и сыграл вничью с «Леванте».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Предстоящий матч против «Сельты» из-за травм пропустят Лука Модрич и Тони Кроос.

    «Сельта»

    «Сельта» тем временем пока никуда не спешит. Типичная ситуация, когда середняк провел первые матчи сезона без энтузиазма.

  • Рейтинг топ-5 европейских лиг
  • Какой чемпионат самый сильный?
  • 08/09/2021

    • На данный момент в активе клуба из Виго лишь одно очко. В конце августа «Сельта» проиграла на своем поле «Атлетику» — 0:1.

    Перед этим была гостевая ничья с «Осасуной» — 0:0.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    А свой пока что единственный гол «Сельта» забила в домашней игре против мадридского «Атлетико», которому уступила со счетом 1:2.

    Прогноз и ставка

    На «Реал» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают за 5.60, а победу «Сельты» — за 8.80.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Гости, возможно, забьют, но очки в этой игре наберут только хозяева. При Анчелотти «Реал» наконец-то начал играть в нормальный футбол, а не мучиться, как это было при Зинедине Зидане.

    Ставка — победа «Реала» + обе команды забьют за 2.75.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.79.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барыс — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Акжайык — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ротор — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фрайбург — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Авангард — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Реал» Мадрид — «Сельта»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 12.09.2021. Прогнозы на футбол. «Реал» пропустит от «Сельты», но все равно выиграет?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры