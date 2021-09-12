«Бохум» сыграет на своем поле с «Гертой» в рамках 4-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 18:30 мск. «Бохум» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бохум»

«Бохум» в начавшемся сезоне настроен сохранить прописку в Бундеслиге. Это видится вполне реальным, несмотря на репутацию вечно вылетающего клуба.

На текущий момент у «Бохума» 3 набранных очка после трех туров. Команда занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата Германии.

В минувшем туре «Бохум» не сумел разжиться очками. Выезд в Кельн завершился неудачей (2:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

«Бохум» свою единственную победу добыл как раз в родных стенах. Во втором туре Бундеслиги команда переиграла «Майнц».

«Герта»

Берлинцы давно не претендуют на высокие места. Более того, в последние годы «Старая дама» — всего-лишь борец за выживание.

На текущий момент «Герта» занимает последнее 18 место, не имея набранных очков. Причем забила команда 2 мяча, пропустив в свои ворота 10.

В предыдущем туре чемпионата команда вновь проиграла. Причем «Бавария» не оставила от берлинцев камне на камне (5:0).

Пал Дардаи, разумеется, постарается взять первые очки. Иначе венгерскому наставнику «Герты» совсем скоро придется искать новое место работы.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Герту» за 2.50, на ничью за 3.40, а на «Бохум» — за 2.80.

«Бохум» является домашней командой, и наверняка будут играть на победу.

«Герта» пока не набрала ни одного очка, так что наверняка будет активно атаковать .

Обеим командам необходимо срочно улучшать свои результаты, так что стоит ожидать от них активности в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.02.