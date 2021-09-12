«Бохум»
«Бохум» в начавшемся сезоне настроен сохранить прописку в Бундеслиге. Это видится вполне реальным, несмотря на репутацию вечно вылетающего клуба.
На текущий момент у «Бохума» 3 набранных очка после трех туров. Команда занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата Германии.
В минувшем туре «Бохум» не сумел разжиться очками. Выезд в Кельн завершился неудачей (2:1).
«Бохум» свою единственную победу добыл как раз в родных стенах. Во втором туре Бундеслиги команда переиграла «Майнц».
«Герта»
Берлинцы давно не претендуют на высокие места. Более того, в последние годы «Старая дама» — всего-лишь борец за выживание.
На текущий момент «Герта» занимает последнее 18 место, не имея набранных очков. Причем забила команда 2 мяча, пропустив в свои ворота 10.
В предыдущем туре чемпионата команда вновь проиграла. Причем «Бавария» не оставила от берлинцев камне на камне (5:0).
Пал Дардаи, разумеется, постарается взять первые очки. Иначе венгерскому наставнику «Герты» совсем скоро придется искать новое место работы.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Герту» за 2.50, на ничью за 3.40, а на «Бохум» — за 2.80.
«Бохум» является домашней командой, и наверняка будут играть на победу.
Обеим командам необходимо срочно улучшать свои результаты, так что стоит ожидать от них активности в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.02.