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    «Бохум» с «Гертой» будут забивать?

    «Бохум» — «Герта». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Бундеслига, 12 сентября 2021 года

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    Стеван Йоветич
    «Бохум» сыграет на своем поле с «Гертой» в рамках 4-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 18:30 мск. «Бохум» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Сентября 2021 года
    Бохум
  • Бохум
    •  Бохум 18:30 Герта Герта
  • Берлин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    «Бохум»

    «Бохум» в начавшемся сезоне настроен сохранить прописку в Бундеслиге. Это видится вполне реальным, несмотря на репутацию вечно вылетающего клуба.

    На текущий момент у «Бохума» 3 набранных очка после трех туров. Команда занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата Германии.

    В минувшем туре «Бохум» не сумел разжиться очками. Выезд в Кельн завершился неудачей (2:1).

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    «Бохум» свою единственную победу добыл как раз в родных стенах. Во втором туре Бундеслиги команда переиграла «Майнц».

    «Герта»

    Берлинцы давно не претендуют на высокие места. Более того, в последние годы «Старая дама» — всего-лишь борец за выживание.

    На текущий момент «Герта» занимает последнее 18 место, не имея набранных очков. Причем забила команда 2 мяча, пропустив в свои ворота 10.

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    • В предыдущем туре чемпионата команда вновь проиграла. Причем «Бавария» не оставила от берлинцев камне на камне (5:0).

    Пал Дардаи, разумеется, постарается взять первые очки. Иначе венгерскому наставнику «Герты» совсем скоро придется искать новое место работы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Герту» за 2.50, на ничью за 3.40, а на «Бохум» — за 2.80.

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    «Бохум» является домашней командой, и наверняка будут играть на победу.

    «Герта» пока не набрала ни одного очка, так что наверняка будет активно атаковать.

    Обеим командам необходимо срочно улучшать свои результаты, так что стоит ожидать от них активности в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.02.

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    «Бохум» — «Герта»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 12.09.2021. Прогнозы на футбол. «Бохум» с «Гертой» будут забивать?
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