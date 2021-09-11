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    «Фрайбург» — «Кельн». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Чемпионат Германии, 11 сентября 2021 года

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    Роланд Шаллаи
    В субботу,11 сентября, в четвертом туре первой немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 «Фрайбург» на своей арене примет «Кельн». Встреча начнется в 16:30 по мск. «Фрайбург» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Сентября 2021 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 16:30 Кёльн Кёльн
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    «Фрайбург»

    Прошлый сезоне «Фрайбург» завершил на десятой позиции в турнирной таблице Бундеслиги, набрав в 34 поединках 45 очков, отстав от еврокубковой зоны на пять пунктов.

    В пяти предсезонных встречах «бразильцы» потерпели одно поражение, две игры выиграли столько же раз сыграли вничью. Новый же сезон они начали с победы над «Вюрцбургер Кикерс» 1:0 в Кубке Германии.

    После этого коллектив стартовал в чемпионате страны мировой 0:0 в гостях у «Арминии», затем поочередно переиграл на своем поле 2:1 дортмундскую «Боруссию» и на выезде 3:2 «Штутгарт».

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    За девять последних матчей в Бундеслиге «Фрайбург» потерпел только два поражения, а также четыре раза победил и добился трех ничейных результатов.

    «Кельн»

    «Кельн» свое место в первой Бундеслиги отстоял только после переходных матчей, где он смог одолеть «Хольштайн Киль», проиграв дома 0:1, но победив 5:1 в гостях.

    В предсезонных спаррингах «козлы» не знали горечи поражений, выиграв четыре встречи при двух ничьих. Новый сезон же они начали с непростой победы в Кубке Германии над «Карл Цейсс» лишь в серии пенальти.

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    • После этого коллектив уже в чемпионате страны выиграл дома у« Герты» 3:1, а затем был близок к тому, чтобы отобрать очки у «Баварии», проиграв 2:3, а в минувшем туре он переиграл в родных стенах 2:1 «Бохум».

    Отметим, что за восемь последних матчей в Бундеслиге «Кельн» потерпел всего два фиаско при пяти победах и одной ничьей.

    В прошлом чемпионате «Фрайбург» дважды разгромил «Кельн» (5:0 и 4:1), а сезоном ранее дважды были сильнее «козлы» — 4:0 и 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Кельна» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.68.

    Оба коллектива неплохо вошли в сезон, но фактор своего поля, как мы считаем, должен «Фрайбургу» помочь добыть полновесные три очка.

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    «Фрайбург» — «Кельн»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на футбол. «Бразильцы» в родных стенах справятся с «козлами»?
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