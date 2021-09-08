8 сентября в Салониках на стадионе «Тумба» сборная Греции сыграет против национальной команды Швеции в 6-м туре квалификации к ЧМ-2022. Игра начнется в 21:45 по мск. Греция — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Греция

Чемпион Европы 2004 года в последнее десятилетие переживает не лучшие времена. Команда пропустила уже три крупных турнира. Последний раз она брала участие в ЧМ-2014.

Так, и Евро-2020 сборная Греции пропустила также. И на выход в основную часть ЧМ-2022 у нее тоже мало шансов. После трех матчей у нее три очка и отставание в шесть пунктов от второй строки.

В текущем отборочном цикле «эллины» все три своих поединка свели вничью, поделив очки на выезде с Испанией и Косово, а также с Грузией на своем поле, сыграв все эти встречи по 1:1.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Однако стоит отметить, что за последние 12 матчей во всех турнирах греки потерпели только одно поражение, еще добыли пять викторий и шесть раз расписали мировые.

Швеция

Летом сборная Швеции выступала на чемпионате Европы, где смогла преодолеть групповую стадию, но на этапе 1/8 финала проиграла Украине со счетом 1:2 по итогам дополнительного времени.

В текущем отборочном цикле к чемпионату мира в Катаре «три короны» выиграли во всех трех проведенных встречах и на текущий момент идут вторыми в группе, но имеют пару игр в запасе.

Еще до континентального первенства шведы поочередно одолели Грузию 1:0 дома и сборную Косово 3:0 в гостях. В этом же месяце они переиграли в родных стенах Испанию со счетом 2:1.

Несколько дней тому назад Швеция одолела 2:1 Узбекистан в товарняке. Отметим, что в основное шведы не проигрывают уже десять подряд поединков — восемь побед и две ничьи.

Между собой эти сборные провели три поединка, соблюдая пока в них полный паритет, по разу обыграв друг друга при одной ничьей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Швеции предлагают — 2.29.

На викторию Греции дают — 3.58, ничья оценена — в 3.22.

Похоже, что сборную Греции, так же как и украинцев, преследуют ничейный синдром в этом отборе. Будет совсем неудивительно, если и четвертая игра «эллинов» в данной квалификации победителя не выявит.