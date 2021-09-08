ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мбаппе может начать возрождение ПримерыКризис Ла Лиги будет недолгим из-за «Реала» и «Барселоны» Сборные Бразилии и Аргентины успели сыграть лишь несколько минутЮжноамериканский бардак. Кто виноват в срыве матча Бразилия — Аргентина Хамес РодригесТрансферный дайджест. 31 августа — 6 сентября
  • 05:05
    • Россия — Мальта: на что ставят?
  • 18:50
    • «Локомотив» объявил заявку на Лигу Европы
  • 22:05
    • СКА разбил «Адмирал», «Спартак» в овертайме обыграл «Витязь»
  • 21:48
    • ЦСКА разгромил «Сочи», забросив 4 шайбы
  • 19:26
    • Влашич и Крал выбрали игровые номера в «Вест Хэме»
  • 16:55
    • Головин пропустит матч против Мальты
  • 16:45
    • Лукаку пропустит матч с Белоруссией
    Все новости спорта

    Продолжится ли ничейных синдром «эллинов»?

    Греция — Швеция. Прогноз, ставка (к. 3.22) на футбол, отбор ЧМ-2022, 8 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Греции Прогнозы на сборную Швеции Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Греция — Швеция
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасиос Дувикас
    8 сентября в Салониках на стадионе «Тумба» сборная Греции сыграет против национальной команды Швеции в 6-м туре квалификации к ЧМ-2022. Игра начнется в 21:45 по мск. Греция — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B 08 Сентября 2021 года
    Греция
  • Афины
    •  Греция 21:45 Швеция Швеция
  • Стокгольм
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
    •

    Греция

    Чемпион Европы 2004 года в последнее десятилетие переживает не лучшие времена. Команда пропустила уже три крупных турнира. Последний раз она брала участие в ЧМ-2014.

    Так, и Евро-2020 сборная Греции пропустила также. И на выход в основную часть ЧМ-2022 у нее тоже мало шансов. После трех матчей у нее три очка и отставание в шесть пунктов от второй строки.

    В текущем отборочном цикле «эллины» все три своих поединка свели вничью, поделив очки на выезде с Испанией и Косово, а также с Грузией на своем поле, сыграв все эти встречи по 1:1.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Однако стоит отметить, что за последние 12 матчей во всех турнирах греки потерпели только одно поражение, еще добыли пять викторий и шесть раз расписали мировые.

    Швеция

    Летом сборная Швеции выступала на чемпионате Европы, где смогла преодолеть групповую стадию, но на этапе 1/8 финала проиграла Украине со счетом 1:2 по итогам дополнительного времени.

    В текущем отборочном цикле к чемпионату мира в Катаре «три короны» выиграли во всех трех проведенных встречах и на текущий момент идут вторыми в группе, но имеют пару игр в запасе.

  • Южноамериканский бардак. Кто виноват в срыве матча Бразилия — Аргентина
  • Максимально запутанная история
  • Вчера

    • Еще до континентального первенства шведы поочередно одолели Грузию 1:0 дома и сборную Косово 3:0 в гостях. В этом же месяце они переиграли в родных стенах Испанию со счетом 2:1.

    Несколько дней тому назад Швеция одолела 2:1 Узбекистан в товарняке. Отметим, что в основное шведы не проигрывают уже десять подряд поединков — восемь побед и две ничьи.

    Между собой эти сборные провели три поединка, соблюдая пока в них полный паритет, по разу обыграв друг друга при одной ничьей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Швеции предлагают — 2.29.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На викторию Греции дают — 3.58, ничья оценена — в 3.22.

    Похоже, что сборную Греции, так же как и украинцев, преследуют ничейный синдром в этом отборе. Будет совсем неудивительно, если и четвертая игра «эллинов» в данной квалификации победителя не выявит.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Южная Корея — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Вьетнам — Австралия
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Китай — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Азербайджан — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Торпедо — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ирак — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Россия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Хорватия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нидерланды — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Словакия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.19
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  4.00
  • Прогноз на матч Россия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Греция — Швеция: прогноз, ставка (3.22), статистика, коэффициенты матча 08.09.2021. Прогнозы на футбол. Продолжится ли ничейных синдром «эллинов»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры