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    Забьют ли вьетнамцы «соккеруз»?

    Вьетнам — Австралия. Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, отбор ЧМ-2022, 7 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Вьетнам — Австралия
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    Авер Мабил
    7 сентября в Ханое сборная Вьетнама сыграет против национальной команды Австралии во втором туре третьего раунда отбора в азиатской зоне к ЧМ-2022. Игра начнется в 15:00 по мск. Вьетнам — Австралия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Вьетнам

    На предыдущем этапе сборная Вьетнама стала второй в своей группе, уступив всего один балл ОАЭ, которым она проиграла на выезде со счетом 2:3 в последнем туре и отдала первую строку.

    Еще в этой компании выступали Малайзия, Таиланд и Индонезия. В восьми поединках «красно-желтые» добыли пять викторий, дважды сыграли вничью и потерпели одно фиаско, разница мячей 13:5.

    В первом туре этого этапа вьетнамцы были повержены на выезде национальной командой Саудовской Аравией со счетом 1:3, выигрывая после первой половины игры 1:0.

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    Отметим, что сейчас у Вьетнама два поражения подряд, а до этого он не проигрывал на протяжении девяти встреч, выиграв в шести из них.

    Австралия

    Австралийцы без каких-либо сложностей преодолели второй этап квалификации в своей зоне, став победителем своей группы вместе с Кувейтом, Иорданией, Непалом и Тайванем.

    В восьми проведенных матча «соккеруз» победили во всех них, забив за этот период аж 28 голов, а пропустил в свои ворота только два мяча.

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    • На старте данного раунда «кенгуру» на своей территории легко разделались со сборной Китая, победив со счетом 3:0, забив еще до перерыва два гола.

    К слову, к данной игре сборная Австралии подходит с серией из девяти викторий подряд, где семь выигрышей были без пропущенных мячей.

    Прогноз и ставка на Вьетнам — Австралия

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Австралии предлагают — 1.26.

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    На викторию Вьетнама дают — 12.00, ничья оценена — в 5.60.

    И хотя австралийцы очень надежны в обороне, но Вьетнам на своем поле редко кого отпускает без гола. В общем, в этой игре рекомендуем ставить на обмен забитыми мячами.

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    Вьетнам — Австралия: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 07.09.2021. Прогнозы на футбол. Забьют ли вьетнамцы «соккеруз»?
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