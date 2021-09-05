Сборная Англии сыграет на своем поле с командой Андорры в рамках очередного тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 5 сентября в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 19:00 мск. Англия — Андорра: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия

Как и ожидалось, англичане приближаются к тому, чтобы получить прямую путевку в финальную часть чемпионата мира.

Команда Гарета Саутгейта набрала в первых четырех турах 12 очков и уверенно лидирует в своей группе, опережая ближайших преследователей на пять очков.

Среди недели Англия разгромила в гостевом матче сборную Венгрии — 4:0. Все голы были забиты после перерыва.

В текущем отборе сборная Англии забила 13 мячей, а пропустила лишь однажды.

Андорра

Тем временем Андорра пока что на предпоследнем месте. Скорее всего, там она и останется.

В первую очередь, благодаря победе над Сан-Марино. Несколько дней назад Андорра обыграла эту сборную со счетом 2:0.

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В остальных матчах Андорра потерпела поражения от Албании, Польши и Венгрии, пропустив в общей сложности восемь мячей.

Прогноз и ставка

На победу Англии можно поставить за 1.02, ничью букмекеры предлагают за 38.00, а победу Андорры — за 71.00.

Понятно, что англичане забьют столько, сколько захотят. И на «Уэмбли» они точно не станут скромничать. Люди на трибунах (а в Англии уже вовсю ходят на стадионы) этого просто не поймут.

Ставка — тотал Англии больше 4,5 за 1.76.

Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 1.80.