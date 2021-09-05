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    Англия забьет Андорре больше пяти мячей?

    Англия — Андорра. Прогноз (к. 1.80) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 5 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Англия — Андорра
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    Сборная Англии забила 13 мячей в первых четырех матчах отбора на ЧМ-2022
    Сборная Англии сыграет на своем поле с командой Андорры в рамках очередного тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 5 сентября в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 19:00 мск. Англия — Андорра: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I 05 Сентября 2021 года
    Англия
  • Лондон
    •  Англия 19:00 Андорра Андорра
  • Андорра-ла-Велья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.01
  • X
  • 25.00
  • 2
  • 60.00
  • Ставка!
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    Англия

    Как и ожидалось, англичане приближаются к тому, чтобы получить прямую путевку в финальную часть чемпионата мира.

    Команда Гарета Саутгейта набрала в первых четырех турах 12 очков и уверенно лидирует в своей группе, опережая ближайших преследователей на пять очков.

    Среди недели Англия разгромила в гостевом матче сборную Венгрии — 4:0. Все голы были забиты после перерыва.

    В текущем отборе сборная Англии забила 13 мячей, а пропустила лишь однажды.

    Андорра

    Тем временем Андорра пока что на предпоследнем месте. Скорее всего, там она и останется.

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    • В первую очередь, благодаря победе над Сан-Марино. Несколько дней назад Андорра обыграла эту сборную со счетом 2:0.

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    В остальных матчах Андорра потерпела поражения от Албании, Польши и Венгрии, пропустив в общей сложности восемь мячей.

    Прогноз и ставка

    На победу Англии можно поставить за 1.02, ничью букмекеры предлагают за 38.00, а победу Андорры — за 71.00.

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    Понятно, что англичане забьют столько, сколько захотят. И на «Уэмбли» они точно не станут скромничать. Люди на трибунах (а в Англии уже вовсю ходят на стадионы) этого просто не поймут.

    Ставка — тотал Англии больше 4,5 за 1.76.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 1.80.

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    Англия — Андорра: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Прогнозы на футбол. Англия забьет Андорре больше пяти мячей?
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