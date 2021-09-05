Англия
Как и ожидалось, англичане приближаются к тому, чтобы получить прямую путевку в финальную часть чемпионата мира.
Команда Гарета Саутгейта набрала в первых четырех турах 12 очков и уверенно лидирует в своей группе, опережая ближайших преследователей на пять очков.
Среди недели Англия разгромила в гостевом матче сборную Венгрии — 4:0. Все голы были забиты после перерыва.
В текущем отборе сборная Англии забила 13 мячей, а пропустила лишь однажды.
Андорра
Тем временем Андорра пока что на предпоследнем месте. Скорее всего, там она и останется.
В первую очередь, благодаря победе над Сан-Марино. Несколько дней назад Андорра обыграла эту сборную со счетом 2:0.
В остальных матчах Андорра потерпела поражения от Албании, Польши и Венгрии, пропустив в общей сложности восемь мячей.
Прогноз и ставка
На победу Англии можно поставить за 1.02, ничью букмекеры предлагают за 38.00, а победу Андорры — за 71.00.
Понятно, что англичане забьют столько, сколько захотят. И на «Уэмбли» они точно не станут скромничать. Люди на трибунах (а в Англии уже вовсю ходят на стадионы) этого просто не поймут.
Ставка — тотал Англии больше 4,5 за 1.76.
Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 1.80.