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    Финляндия тоже потеряет очки в матче с Казахстаном?

    Финляндия — Казахстан. Прогноз (к. 2.54) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 4 сентября 2021 года

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    Теему Пукки
    Сборная Финляндии сыграет на своем поле с Казахстаном в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Мач пройдет 4 сентября в Хельсинки, начало — в 16:00 мск. Финляндия — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D 04 Сентября 2021 года
    Финляндия
  • Хельсинки
    •  Финляндия 16:00 Казахстан Казахстан
  • Астана
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 7.40
  • Ставка!
    •

    Финляндия

    Финны на данный момент занимают третье место в своей отборочной группе. Но тут важно уточнить, что они пока что провели лишь два матча. В отличие, например, от Франции и Украины, которые к этому моменту успели сыграть по четыре раза.

    В конце марта сборная Финляндии два раза сыграла вничью. Сначала команда Маркку Канервы упустила победу над Боснией и Герцеговиной (2:2), а потом ушла от поражения в гостевом матче с Украиной (1:1). Все три мяча забил Теему Пукки.

    Среди недели финны провели товарищеский матч с командой Уэльса, который завершился вничью 0:0.

    На Евро-2020 Финляндии не смогла выйти из группы, набрав в трех матчах группового этапа только три очка. Финны тогда обыграли Данию и уступили сборным России и Бельгии.

    Казахстан

    Тем временем сборная Казахстана пока последняя в своей группе. Впрочем, ситуация не выглядит безнадежной.

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    • В трех матчах казахи набрали два очка. Например, занимающей на данный момент второе место Украины всего лишь на два очка больше. При этом у Казахстана есть игра в запасе.

    В среду Казахстан серьезно расстроил сборную Украину. Встреча в Нур-Султане завершилась вничью 2:2. Второй, спасительный гол команда Талгата Байсуфинова забила на последней минуте компенсированного времени.

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    Любопытно, что весной Казахстан тоже отобрал очки у сборной Украина. В Киеве сыграли вничью со счетом 1:1.

    Безвыигрышная серия сборной Казахстана составляет 10 матчей.

    Прогноз и ставка

    На Финляндию в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу Казахстана — за 8.00.

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    Финны справятся с Казахстаном, в отличие от Украины, которая все время думала про атаку и совсем забыла про оборону. У Финляндии в этом плане игра сбалансирована намного лучше.

    К тому же, казахи вряд ли успеют прийти в себя после очень эмоционального матча с украинцами.

    Ставка — победа Финляндии с форой (-1,5) за 2.54.

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    Финляндия — Казахстан: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 04.09.2021. Прогнозы на футбол. Финляндия тоже потеряет очки в матче с Казахстаном?
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