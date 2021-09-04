Финляндия
Финны на данный момент занимают третье место в своей отборочной группе. Но тут важно уточнить, что они пока что провели лишь два матча. В отличие, например, от Франции и Украины, которые к этому моменту успели сыграть по четыре раза.
В конце марта сборная Финляндии два раза сыграла вничью. Сначала команда Маркку Канервы упустила победу над Боснией и Герцеговиной (2:2), а потом ушла от поражения в гостевом матче с Украиной (1:1). Все три мяча забил Теему Пукки.
Среди недели финны провели товарищеский матч с командой Уэльса, который завершился вничью 0:0.
На Евро-2020 Финляндии не смогла выйти из группы, набрав в трех матчах группового этапа только три очка. Финны тогда обыграли Данию и уступили сборным России и Бельгии.
Казахстан
Тем временем сборная Казахстана пока последняя в своей группе. Впрочем, ситуация не выглядит безнадежной.
В трех матчах казахи набрали два очка. Например, занимающей на данный момент второе место Украины всего лишь на два очка больше. При этом у Казахстана есть игра в запасе.
В среду Казахстан серьезно расстроил сборную Украину. Встреча в Нур-Султане завершилась вничью 2:2. Второй, спасительный гол команда Талгата Байсуфинова забила на последней минуте компенсированного времени.
Любопытно, что весной Казахстан тоже отобрал очки у сборной Украина. В Киеве сыграли вничью со счетом 1:1.
Прогноз и ставка
На Финляндию в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу Казахстана — за 8.00.
К тому же, казахи вряд ли успеют прийти в себя после очень эмоционального матча с украинцами.
Ставка — победа Финляндии с форой (-1,5) за 2.54.