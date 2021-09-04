Сборная Финляндии сыграет на своем поле с Казахстаном в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Мач пройдет 4 сентября в Хельсинки, начало — в 16:00 мск. Финляндия — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

Финны на данный момент занимают третье место в своей отборочной группе. Но тут важно уточнить, что они пока что провели лишь два матча. В отличие, например, от Франции и Украины, которые к этому моменту успели сыграть по четыре раза.

В конце марта сборная Финляндии два раза сыграла вничью. Сначала команда Маркку Канервы упустила победу над Боснией и Герцеговиной (2:2), а потом ушла от поражения в гостевом матче с Украиной (1:1). Все три мяча забил Теему Пукки.

Среди недели финны провели товарищеский матч с командой Уэльса, который завершился вничью 0:0.

На Евро-2020 Финляндии не смогла выйти из группы, набрав в трех матчах группового этапа только три очка. Финны тогда обыграли Данию и уступили сборным России и Бельгии.

Казахстан

Тем временем сборная Казахстана пока последняя в своей группе. Впрочем, ситуация не выглядит безнадежной.

В трех матчах казахи набрали два очка. Например, занимающей на данный момент второе место Украины всего лишь на два очка больше. При этом у Казахстана есть игра в запасе.

В среду Казахстан серьезно расстроил сборную Украину. Встреча в Нур-Султане завершилась вничью 2:2. Второй, спасительный гол команда Талгата Байсуфинова забила на последней минуте компенсированного времени.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Любопытно, что весной Казахстан тоже отобрал очки у сборной Украина. В Киеве сыграли вничью со счетом 1:1.

Безвыигрышная серия сборной Казахстана составляет 10 матчей.

Прогноз и ставка

На Финляндию в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу Казахстана — за 8.00.

Финны справятся с Казахстаном , в отличие от Украины, которая все время думала про атаку и совсем забыла про оборону. У Финляндии в этом плане игра сбалансирована намного лучше.

К тому же, казахи вряд ли успеют прийти в себя после очень эмоционального матча с украинцами.

Ставка — победа Финляндии с форой (-1,5) за 2.54.