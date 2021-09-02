Польша сыграет на своем поле с Албанией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 21:45 мск. Польша — Албания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Польша

Полякам будет крайне непросто квалифицироваться на Мундиаль. Несмотря на наличие в составе суперснайпера Роберта Левандовски, сборная Польши испытывает определенные трудности.

По итогам 3 сыгранных матчей в активе у сборной Польши всего четыре пункта. На текущий момент «кадра» занимает всего 4 место в турнирной таблице своей отборочной группы.

В минувшем туре квалификации Польша на выезде проиграла Англии (2:1). Причем в том поединке шансы отыграться у команды имелись.

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С албанцами сборная Польши пересекалась 8 раз. Мало того, в активе у «кадры» 6 викторий при двух ничьих.

Албания

Нынешний турнир сборная Албании начала очень даже удачно. По итогам 3 сыгранных туров команда занимает 3 место с 6 очками в активе.

Последний матч в рамках квалификации получился для команды победным. Вояж в гости к Сан-Марино завершился скромной викторией (0:2).

Главная проблема команды — слабая результативность. Все-таки 3 забитых мяча в трех встречах — маловато для амбиций выйти на чемпионат мира.

Зато радует своей надежностью оборона. Албанцы пропустили только дважды, и в этом поединке будут максимально стремиться сдержать атаки поляков.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Польшу за 1.53, на ничью за 4.10, а на Албанию — за 6.60.

Поляки мотивированы улучшить свое турнирное положение, и наверняка додавят соперника .

Албанцы неплохо обороняются, но смог ли они сдержать Левандовски и компанию?!

Поляки не имеют права на ошибку, так что наверняка сумеют сломить сопротивление албанцев. Наши прогноз и ставка — Победа Польши во 2 тайме с коэффициентом 1.88.