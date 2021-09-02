Польша
Полякам будет крайне непросто квалифицироваться на Мундиаль. Несмотря на наличие в составе суперснайпера Роберта Левандовски, сборная Польши испытывает определенные трудности.
По итогам 3 сыгранных матчей в активе у сборной Польши всего четыре пункта. На текущий момент «кадра» занимает всего 4 место в турнирной таблице своей отборочной группы.
В минувшем туре квалификации Польша на выезде проиграла Англии (2:1). Причем в том поединке шансы отыграться у команды имелись.
С албанцами сборная Польши пересекалась 8 раз. Мало того, в активе у «кадры» 6 викторий при двух ничьих.
Албания
Нынешний турнир сборная Албании начала очень даже удачно. По итогам 3 сыгранных туров команда занимает 3 место с 6 очками в активе.
Последний матч в рамках квалификации получился для команды победным. Вояж в гости к Сан-Марино завершился скромной викторией (0:2).
Главная проблема команды — слабая результативность. Все-таки 3 забитых мяча в трех встречах — маловато для амбиций выйти на чемпионат мира.
Зато радует своей надежностью оборона. Албанцы пропустили только дважды, и в этом поединке будут максимально стремиться сдержать атаки поляков.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Польшу за 1.53, на ничью за 4.10, а на Албанию — за 6.60.
Албанцы неплохо обороняются, но смог ли они сдержать Левандовски и компанию?!
Поляки не имеют права на ошибку, так что наверняка сумеют сломить сопротивление албанцев. Наши прогноз и ставка — Победа Польши во 2 тайме с коэффициентом 1.88.