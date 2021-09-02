ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей ПрядкинДоговорились договариваться. Не все в РПЛ готовы к кардинальным реформам «Авангард» — обладатель Кубка Гагарина 2021/21Как минимум пять причин следить за новым сезоном КХЛ «Ювентус» сенсационно проиграл дома «Эмполи»У «Ювентуса» много проблем, которые скрывал Роналду
  • 01:23
    • Россия — Хорватия: на что ставят?
  • 23:54
    • Гризманн близок к возвращению в «Атлетико»
  • 23:26
    • «Вест Хэм» сообщил о трансфере полузащитника «Спартака»
  • 23:18
    • Звонарева проиграла первой ракетке мира на US Open
  • 22:44
    • Хачанов завершил выступление на US Open, Карацев прошел дальше
  • 19:56
    • «Реал» объявил о подписании полузащитника сборной Франции
  • 14:18
    • «Вест Хэм» оформит аренду Крала с правом выкупа
    Все новости спорта

    Польша дожмет непокорных албанцев?

    Польша — Албания. Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, ЧМ-2022, 2 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФИФА Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Польши Прогнозы на сборную Албании Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Польша — Албания
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовски
    Польша сыграет на своем поле с Албанией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 21:45 мск. Польша — Албания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I 02 Сентября 2021 года
    Польша
  • Варшава
    •  Польша 21:45 Албания Албания
  • Тирана
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 7.10
  • Ставка!
    •

    Польша

    Полякам будет крайне непросто квалифицироваться на Мундиаль. Несмотря на наличие в составе суперснайпера Роберта Левандовски, сборная Польши испытывает определенные трудности.

    По итогам 3 сыгранных матчей в активе у сборной Польши всего четыре пункта. На текущий момент «кадра» занимает всего 4 место в турнирной таблице своей отборочной группы.

    В минувшем туре квалификации Польша на выезде проиграла Англии (2:1). Причем в том поединке шансы отыграться у команды имелись.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    С албанцами сборная Польши пересекалась 8 раз. Мало того, в активе у «кадры» 6 викторий при двух ничьих.

    Албания

    Нынешний турнир сборная Албании начала очень даже удачно. По итогам 3 сыгранных туров команда занимает 3 место с 6 очками в активе.

    Последний матч в рамках квалификации получился для команды победным. Вояж в гости к Сан-Марино завершился скромной викторией (0:2).

  • Лионель Месси дебютировал в ПСЖ
  • Читайте по теме

    • Главная проблема команды — слабая результативность. Все-таки 3 забитых мяча в трех встречах — маловато для амбиций выйти на чемпионат мира.

    Зато радует своей надежностью оборона. Албанцы пропустили только дважды, и в этом поединке будут максимально стремиться сдержать атаки поляков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Польшу за 1.53, на ничью за 4.10, а на Албанию — за 6.60.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Поляки мотивированы улучшить свое турнирное положение, и наверняка додавят соперника.

    Албанцы неплохо обороняются, но смог ли они сдержать Левандовски и компанию?!

    Поляки не имеют права на ошибку, так что наверняка сумеют сломить сопротивление албанцев. Наши прогноз и ставка — Победа Польши во 2 тайме с коэффициентом 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Казахстан — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Россия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Франция — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Россия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Португалия — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Норвегия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.52
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Швейцария — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Россия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Латвия — Гибралтар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Дания — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Молдавия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Турция — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Польша — Албания: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Прогнозы на футбол. Польша дожмет непокорных албанцев?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры