ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей ПрядкинДоговорились договариваться. Не все в РПЛ готовы к кардинальным реформам «Авангард» — обладатель Кубка Гагарина 2021/21Как минимум пять причин следить за новым сезоном КХЛ «Ювентус» сенсационно проиграл дома «Эмполи»У «Ювентуса» много проблем, которые скрывал Роналду
  • 01:23
    • Россия — Хорватия: на что ставят?
  • 23:54
    • Гризманн близок к возвращению в «Атлетико»
  • 23:26
    • «Вест Хэм» сообщил о трансфере полузащитника «Спартака»
  • 23:18
    • Звонарева проиграла первой ракетке мира на US Open
  • 22:44
    • Хачанов завершил выступление на US Open, Карацев прошел дальше
  • 19:56
    • «Реал» объявил о подписании полузащитника сборной Франции
  • 14:18
    • «Вест Хэм» оформит аренду Крала с правом выкупа
    Все новости спорта

    Чехия не оставит шансов белорусам?

    Чехия — Белоруссия. Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, ЧМ-2022, 2 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФИФА Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Чехии Прогнозы на сборную Белоруссии Прогнозы на Футбол Белоруссии Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Чехия — Белоруссия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алекс Крал
    Чехия сыграет на своем поле с Белоруссией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 21:45 мск. Чехия — Белоруссия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E 02 Сентября 2021 года
    Чехия
  • Прага
    •  Чехия 21:45 Белоруссия Белоруссия
  • Минск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.20
  • X
  • 6.20
  • 2
  • 16.00
  • Ставка!
    •

    Сборная Чехии

    Чехи прекрасно проявили себя на последнем Евро. Более того, игра лидера команды Патрика Шика для многих стала приятным откровением.

    По итогам 3 сыгранных матчей в активе у сборной Чехии всего четыре пункта. Причем на хвосте у чехов находятся валлийцы и белорусы.

    В минувшем туре квалификации Чехия на выезде проиграла Уэльсу (1:0). Причем в том поединке был удален Шик.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    С белорусами сборная Чехии пересекалась 4 раза. Причем во всех поединках команде удавалось одерживать победы, причем все — с разницей в два мяча.

    Сборная Белоруссии

    Нынешний турнир сборная Белоруссии начала не столь успешно. По итогам 3 туров команда занимает только 4 место с 3 очками в активе.

    Последний матч в рамках квалификации получился для команды по-настоящему провальным. Выезд в гости к Бельгии завершился полным фиаско — 8:0.

  • У «Ювентуса» много проблем, которые скрывал Роналду
  • С чем связан провальный старт туринцев?
  • Вчера

    • Главная проблема команды — оборона. Все-таки 10 пропущенных мячей в трех встречах — многовато, да и вообще, шансов на итоговое 2 место у белорусов откровенно немного.

    Георгий Кондратьев наверняка постарается настроить своих подопечных на позитивный результат. Для белорусов таковым станет даже ничья.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Чехию за 1.20, на ничью за 6.20, а на Белоруссию — за 16.00.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Чехи наверняка постараются как можно быстрее забить в ворота соперника.

    Белорусам за счастье будет и ничья, но сумеют ли они выстоять хотя бы тайм?!

    В пользу хозяев говорят их более высокий класс и мотивация побороться за выход на Мундиаль. Наши прогноз и ставка — Фора Чехии -1.75 с коэффициентом 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Казахстан — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Россия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Франция — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Россия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Португалия — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Норвегия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.52
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Швейцария — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Россия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Латвия — Гибралтар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Дания — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Молдавия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Турция — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чехия — Белоруссия: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Прогнозы на футбол. Чехия не оставит шансов белорусам?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры