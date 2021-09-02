Чехия сыграет на своем поле с Белоруссией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 21:45 мск. Чехия — Белоруссия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Чехии

Чехи прекрасно проявили себя на последнем Евро. Более того, игра лидера команды Патрика Шика для многих стала приятным откровением.

По итогам 3 сыгранных матчей в активе у сборной Чехии всего четыре пункта. Причем на хвосте у чехов находятся валлийцы и белорусы.

В минувшем туре квалификации Чехия на выезде проиграла Уэльсу (1:0). Причем в том поединке был удален Шик.

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С белорусами сборная Чехии пересекалась 4 раза. Причем во всех поединках команде удавалось одерживать победы, причем все — с разницей в два мяча.

Сборная Белоруссии

Нынешний турнир сборная Белоруссии начала не столь успешно. По итогам 3 туров команда занимает только 4 место с 3 очками в активе.

Последний матч в рамках квалификации получился для команды по-настоящему провальным. Выезд в гости к Бельгии завершился полным фиаско — 8:0.

Главная проблема команды — оборона. Все-таки 10 пропущенных мячей в трех встречах — многовато, да и вообще, шансов на итоговое 2 место у белорусов откровенно немного.

Георгий Кондратьев наверняка постарается настроить своих подопечных на позитивный результат. Для белорусов таковым станет даже ничья.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Чехию за 1.20, на ничью за 6.20, а на Белоруссию — за 16.00.

Чехи наверняка постараются как можно быстрее забить в ворота соперника.

Белорусам за счастье будет и ничья, но сумеют ли они выстоять хотя бы тайм ?!

В пользу хозяев говорят их более высокий класс и мотивация побороться за выход на Мундиаль. Наши прогноз и ставка — Фора Чехии -1.75 с коэффициентом 2.02.