«Ванкувер Уайткэпс»
За 10 лет выступлений в лиге Ванкувер только трижды поднимался в первую десятку и только один раз был третьим. Это сезон не является исключением из правил — команда выступает неудачно.
В мае-июне команда выдала серию из пяти поражений подряд (и 8 матчей без побед), после чего в июле прервала ее домашней победой над «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:1).
За ней последовала серия из пяти ничьих подряд, и лишь две последние встречи «Уайткэпс» выиграли, победив с одинаковыми счетом 2:1 «Остин» на выезде и «Лос-Анджелес» дома.
После 20 туров «Ванкувер» с 23 очками идет на 10-м (из 13) месте в Западной конференции МЛС. Разница мячей 23-30, Кристиан Дахоме забил 8 голов.
«Реал Солт-Лейк»
«РСЛ» тоже был одним из аутсайдеров сезона. В прошлом розыгрыше турнира они ни разу не выиграли двух матчей подряд, заняв в итоге 11 место в Западной конференции и 21 место в общем зачете.
Но, хотя в мае «Реал Солт-Лейк» и провел 4 матча без побед, таких затяжных серий как у соперника у него не было. В этом сезоне подопечные Фредди Хуареса чередуют одну победу с двумя-тремя потерями очков.
В середине августа «РСЛ» второй раз в сезоне сумел добиться двух побед подряд, одолев дома сначала «Остин» (1:0), а потом «Хьстон Динамо» (2:1), но в последнем матче «Реал» уступил на выезде заклятым соперникам из «Колорадо» (1:2).
После 20 туров «Реал Солт-Лейк» идет на 6-м месте с 27 очками. Разница мячей 30-23, Дамир Крейлах забил 8 голов.
Прогноз и ставка
На победу «Ванкувера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.38, на ничью в основное время — 3.40, а на победу «Реал Солт-Лейк» — 2.85.
В этом сезоне «РСЛ» уже дважды обыграл «Ванкувер» — со счетом 3:1 дома и со счетом 4:0 в гостях.
Канадский клуб уже дважды был бит командой из Солт-Лейка, прогнозируем, что
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