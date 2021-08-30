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    Разгромит ли «Реал Солт-Лейк» канадцев в третий раз за сезон?

    «Ванкувер Уайткэпс» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз (к. 2.85) и ставки на матч МЛС 30 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер Уайткэпс» — «Реал Солт-Лейк»
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    «Реал Солт-Лейк»
    В понедельник, 30 августа, в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Ванкувер» на своем поле примет «Реал Солт-Лейк». Начало — в 05:00 по мск. «Ванкувер Уайткэпс» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ванкувер Уайткэпс»

    За 10 лет выступлений в лиге Ванкувер только трижды поднимался в первую десятку и только один раз был третьим. Это сезон не является исключением из правил — команда выступает неудачно.

    В мае-июне команда выдала серию из пяти поражений подряд (и 8 матчей без побед), после чего в июле прервала ее домашней победой над «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:1).

    За ней последовала серия из пяти ничьих подряд, и лишь две последние встречи «Уайткэпс» выиграли, победив с одинаковыми счетом 2:1 «Остин» на выезде и «Лос-Анджелес» дома.

    Все прогнозы на футбол

    После 20 туров «Ванкувер» с 23 очками идет на 10-м (из 13) месте в Западной конференции МЛС. Разница мячей 23-30, Кристиан Дахоме забил 8 голов.

    «Реал Солт-Лейк»

    «РСЛ» тоже был одним из аутсайдеров сезона. В прошлом розыгрыше турнира они ни разу не выиграли двух матчей подряд, заняв в итоге 11 место в Западной конференции и 21 место в общем зачете.

    Но, хотя в мае «Реал Солт-Лейк» и провел 4 матча без побед, таких затяжных серий как у соперника у него не было. В этом сезоне подопечные Фредди Хуареса чередуют одну победу с двумя-тремя потерями очков.

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    • В середине августа «РСЛ» второй раз в сезоне сумел добиться двух побед подряд, одолев дома сначала «Остин» (1:0), а потом «Хьстон Динамо» (2:1), но в последнем матче «Реал» уступил на выезде заклятым соперникам из «Колорадо» (1:2).

    После 20 туров «Реал Солт-Лейк» идет на 6-м месте с 27 очками. Разница мячей 30-23, Дамир Крейлах забил 8 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ванкувера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.38, на ничью в основное время — 3.40, а на победу «Реал Солт-Лейк» — 2.85.

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    В этом сезоне «РСЛ» уже дважды обыграл «Ванкувер» — со счетом 3:1 дома и со счетом 4:0 в гостях.

    Канадский клуб уже дважды был бит командой из Солт-Лейка, прогнозируем, что «Реал Солт-Лейк» не проиграет и в этот раз.

    Интересен вариант для ставки «Обе забьют» за 1.68 и ТБ 2,5 за 1.83.

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    «Ванкувер Уайткэпс» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 30.08.2021. Прогнозы на футбол. Разгромит ли «Реал Солт-Лейк» канадцев в третий раз за сезон?
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