В понедельник, 30 августа, в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Ванкувер» на своем поле примет «Реал Солт-Лейк». Начало — в 05:00 по мск. «Ванкувер Уайткэпс» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер Уайткэпс»

За 10 лет выступлений в лиге Ванкувер только трижды поднимался в первую десятку и только один раз был третьим. Это сезон не является исключением из правил — команда выступает неудачно.

В мае-июне команда выдала серию из пяти поражений подряд (и 8 матчей без побед), после чего в июле прервала ее домашней победой над «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:1).

За ней последовала серия из пяти ничьих подряд, и лишь две последние встречи «Уайткэпс» выиграли, победив с одинаковыми счетом 2:1 «Остин» на выезде и «Лос-Анджелес» дома.

Все прогнозы на футбол

После 20 туров «Ванкувер» с 23 очками идет на 10-м (из 13) месте в Западной конференции МЛС. Разница мячей 23-30, Кристиан Дахоме забил 8 голов.

«Реал Солт-Лейк»

«РСЛ» тоже был одним из аутсайдеров сезона. В прошлом розыгрыше турнира они ни разу не выиграли двух матчей подряд, заняв в итоге 11 место в Западной конференции и 21 место в общем зачете.

Но, хотя в мае «Реал Солт-Лейк» и провел 4 матча без побед, таких затяжных серий как у соперника у него не было. В этом сезоне подопечные Фредди Хуареса чередуют одну победу с двумя-тремя потерями очков.

В середине августа «РСЛ» второй раз в сезоне сумел добиться двух побед подряд, одолев дома сначала «Остин» (1:0), а потом «Хьстон Динамо» (2:1), но в последнем матче «Реал» уступил на выезде заклятым соперникам из «Колорадо» (1:2).

После 20 туров «Реал Солт-Лейк» идет на 6-м месте с 27 очками. Разница мячей 30-23, Дамир Крейлах забил 8 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Ванкувера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.38, на ничью в основное время — 3.40, а на победу «Реал Солт-Лейк» — 2.85.

В этом сезоне «РСЛ» уже дважды обыграл «Ванкувер» — со счетом 3:1 дома и со счетом 4:0 в гостях.

Канадский клуб уже дважды был бит командой из Солт-Лейка, прогнозируем, что «Реал Солт-Лейк» не проиграет и в этот раз.