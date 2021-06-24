В ночь с 23 на 24 июня в Гояния на стадионе «Педру Людовико» сборная Эквадора в четвертом туре группового этапа Кубка Америки сыграет с командой Перу. Начало — 00:00 по мск. Эквадор — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эквадор

Национальная команда Эквадора на этом турнире успела провести лишь две игры, в которых разжилась всего одним баллом и идет на последнем месте в группе Б.

На старте турнира «трехцветные» потерпели фиаско от сборной Колумбии со счетом 0:1, после чего расписали мировую с Венесуэлой, сыграв 2:2, упустив викторию в уже компенсированное к игре время.

Немного ранее в июне эквадорцы провели два поединка квалификации к ЧМ-2022, где коллектив поочередно проиграл в гостях Бразилии 0:2 и на домашнем поле сборной Перу 1:2.

Все прогнозы на Кубок Америки

Эквадор принял участие в девяти поединках за последние полтора года. В этих матчах он по четыре раза побеждал и уступал, а также одну встречу свел мировым исходом.

Перу

Сборная Перу на Копа Америка-2021 также отыграла две игры, набрав в них три пункта, позволяющий ей находится на третьей позиции в группе Б.

На старте турнира перуанцы разгромно уступили сборной Бразилии со счетом 0:4, после чего смогли довольно-таки неожиданно нанести поражение команде Колумбии со счетом 2:1.

Еще в этом месяце «инки» две игры сыграли в квалификации к чемпионату мира в Катаре, где потерпели фиаско от колумбийцев 0:3 дома и в гостях одолели 2:1 предстоящего противника.

После выхода из карантина перуанцы отыграли восемь встреч, в которых дважды выиграли, раз расписали мировую и пять раз уходили с поля поверженными.

В текущем календарном году Перу обыграл Эквадор на его поле в отборе к ЧМ-2022, а до этого дважды побеждали эквадорцы — 1:0 и 2:0.

Прогноз и ставка на Эквадор — Перу

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Эквадора предлагают — 2.32.

На викторию Перу дают — 3.26, ничья оценена — в 3.25.