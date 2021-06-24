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    Ждем хотя бы пару забитых мячей

    Эквадор — Перу. Прогноз и ставка (к. 1.80) на футбол, Кубок Америки-2021, 24 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Эквадор — Перу
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    Сборная Перу
    В ночь с 23 на 24 июня в Гояния на стадионе «Педру Людовико» сборная Эквадора в четвертом туре группового этапа Кубка Америки сыграет с командой Перу. Начало — 00:00 по мск. Эквадор — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2021. Группа B 24 Июня 2021 года
    Эквадор
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    Эквадор

    Национальная команда Эквадора на этом турнире успела провести лишь две игры, в которых разжилась всего одним баллом и идет на последнем месте в группе Б.

    На старте турнира «трехцветные» потерпели фиаско от сборной Колумбии со счетом 0:1, после чего расписали мировую с Венесуэлой, сыграв 2:2, упустив викторию в уже компенсированное к игре время.

    Немного ранее в июне эквадорцы провели два поединка квалификации к ЧМ-2022, где коллектив поочередно проиграл в гостях Бразилии 0:2 и на домашнем поле сборной Перу 1:2.

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    Эквадор принял участие в девяти поединках за последние полтора года. В этих матчах он по четыре раза побеждал и уступал, а также одну встречу свел мировым исходом.

    Перу

    Сборная Перу на Копа Америка-2021 также отыграла две игры, набрав в них три пункта, позволяющий ей находится на третьей позиции в группе Б.

    На старте турнира перуанцы разгромно уступили сборной Бразилии со счетом 0:4, после чего смогли довольно-таки неожиданно нанести поражение команде Колумбии со счетом 2:1.

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    • Еще в этом месяце «инки» две игры сыграли в квалификации к чемпионату мира в Катаре, где потерпели фиаско от колумбийцев 0:3 дома и в гостях одолели 2:1 предстоящего противника.

    После выхода из карантина перуанцы отыграли восемь встреч, в которых дважды выиграли, раз расписали мировую и пять раз уходили с поля поверженными.

    В текущем календарном году Перу обыграл Эквадор на его поле в отборе к ЧМ-2022, а до этого дважды побеждали эквадорцы — 1:0 и 2:0.

    Прогноз и ставка на Эквадор — Перу

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Эквадора предлагают — 2.32.

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    На викторию Перу дают — 3.26, ничья оценена — в 3.25.

    В последнее время эти команды между собой играют довольно-таки результативно. Вполне возможно, что и на этот раз будет забито хотя бы два мяча. Наш прогноз — ТБ 2,0.

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