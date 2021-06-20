Италия
Италия уже обеспечила себе выход в раунд плей-офф. Команда Роберто Манчини находится в прекрасной форме и если судить по результатам, ее можно считать
Сборная Италии выиграла все два предыдущих поединка. В первом туре «Скуадра Адзурра» уверенно обыграла Турцию со счетом 3:0. В туре прошлом коллектив Манчини разобрался со Швейцарией с тем же счетом.
Победная серия хозяев дошла до отметки в 10 поединков и во всех этих десяти встречах итальянцы не пропускали.
У итальянцев не сыграет Алессандро Флоренци. Под вопросом и защитник Джорджо Кьеллини.
Уэльс
Валлийцы занимают вторую позицию после удачной игры во втором туре. Они обыграли сборную Турции со счетом 2:0 и набрала 4 очка. Ранее гости разошлись миром со Швейцарией (1:1).
Таким образом, сборная Уэльса одной ногой уже уже в плей-офф турнира. Даже если швейцарцы обыграют Турцию, валлийцам достаточно сыграть вничью. В любом случае, разница мячей у них куда лучше и, скорее всего, Гарет Бэйл и Ко пройдут дальше.
В официальных встречах команда Уэльса с 30 марта — 2 победы и ничья. Здесь еще нужно вспомнить матчи квалификации на ЧМ-2022 против Чехии, она выиграла со счетом 1:0.
Лишь в одном из четырех официальных поединков сборной Уэльса в этом году забивалось больше двух голов.
Ставка
Безусловно сборная Италии фаворит противостояния — 1.49 на победу хозяев и 8.80 на победу гостей. Ничья выставлена букмекерами с коэффициентом 4.10.
Стоит ли рассчитывать на сверхрезультативность в этом матче? Скорее всего нет.
В таком случае предлагаем поставить на тотал матча меньше 2.5. Лишь в двух из семи официальных матчей Италии забивалось больше двух голов.