В третьем туре квалификационного раунда Евро-2020 сыграют сборные Италии и Уэльса. Матч состоится 20 июня в Риме на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток состоится в 19:00 мск. Италия — Уэльс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия

Италия уже обеспечила себе выход в раунд плей-офф. Команда Роберто Манчини находится в прекрасной форме и если судить по результатам, ее можно считать одним из главных фаворитов на победу в турнире.

Сборная Италии выиграла все два предыдущих поединка. В первом туре «Скуадра Адзурра» уверенно обыграла Турцию со счетом 3:0. В туре прошлом коллектив Манчини разобрался со Швейцарией с тем же счетом.

Победная серия хозяев дошла до отметки в 10 поединков и во всех этих десяти встречах итальянцы не пропускали.

Все прогнозы на Евро-2020

У итальянцев не сыграет Алессандро Флоренци. Под вопросом и защитник Джорджо Кьеллини.

Уэльс

Валлийцы занимают вторую позицию после удачной игры во втором туре. Они обыграли сборную Турции со счетом 2:0 и набрала 4 очка. Ранее гости разошлись миром со Швейцарией (1:1).

Таким образом, сборная Уэльса одной ногой уже уже в плей-офф турнира. Даже если швейцарцы обыграют Турцию, валлийцам достаточно сыграть вничью. В любом случае, разница мячей у них куда лучше и, скорее всего, Гарет Бэйл и Ко пройдут дальше.

Прогноз на матч Италия — Уэльс Италия снова выиграет с разгромным счетом?

В официальных встречах команда Уэльса с 30 марта — 2 победы и ничья. Здесь еще нужно вспомнить матчи квалификации на ЧМ-2022 против Чехии, она выиграла со счетом 1:0.

Календарь и таблица Евро-2020

Лишь в одном из четырех официальных поединков сборной Уэльса в этом году забивалось больше двух голов.

Ставка

Безусловно сборная Италии фаворит противостояния — 1.49 на победу хозяев и 8.80 на победу гостей. Ничья выставлена букмекерами с коэффициентом 4.10.

Итальянцы систематично забивают больше гола. Так было в 10 последних матчах. Вполне можно поставить на то, что Италия забьет больше гола и в этот раз. Коэффициент составляет 1.82.

Стоит ли рассчитывать на сверхрезультативность в этом матче? Скорее всего нет. Подопечные Манчини имеют приличную сухую серию , а валлийцам нежелательно много пропускать.

В таком случае предлагаем поставить на тотал матча меньше 2.5. Лишь в двух из семи официальных матчей Италии забивалось больше двух голов.