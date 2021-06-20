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    Италия выполнит план по голам

    Италия — Уэльс. Ставка (к. 1.82) на тоталы в матче чемпионата Европы по футболу 20 июня 2021 года

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    В третьем туре квалификационного раунда Евро-2020 сыграют сборные Италии и Уэльса. Матч состоится 20 июня в Риме на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток состоится в 19:00 мск. Италия — Уэльс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа A 20 Июня 2021 года
    Италия
  • Рим
    •  Италия 19:00 Уэльс Уэльс
  • Кардифф
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 8.25
  • Ставка!
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    Италия

    Италия уже обеспечила себе выход в раунд плей-офф. Команда Роберто Манчини находится в прекрасной форме и если судить по результатам, ее можно считать одним из главных фаворитов на победу в турнире.

    Сборная Италии выиграла все два предыдущих поединка. В первом туре «Скуадра Адзурра» уверенно обыграла Турцию со счетом 3:0. В туре прошлом коллектив Манчини разобрался со Швейцарией с тем же счетом.

    Победная серия хозяев дошла до отметки в 10 поединков и во всех этих десяти встречах итальянцы не пропускали.

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    У итальянцев не сыграет Алессандро Флоренци. Под вопросом и защитник Джорджо Кьеллини.

    Уэльс

    Валлийцы занимают вторую позицию после удачной игры во втором туре. Они обыграли сборную Турции со счетом 2:0 и набрала 4 очка. Ранее гости разошлись миром со Швейцарией (1:1).

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    • Таким образом, сборная Уэльса одной ногой уже уже в плей-офф турнира. Даже если швейцарцы обыграют Турцию, валлийцам достаточно сыграть вничью. В любом случае, разница мячей у них куда лучше и, скорее всего, Гарет Бэйл и Ко пройдут дальше.

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    • В официальных встречах команда Уэльса с 30 марта — 2 победы и ничья. Здесь еще нужно вспомнить матчи квалификации на ЧМ-2022 против Чехии, она выиграла со счетом 1:0.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Лишь в одном из четырех официальных поединков сборной Уэльса в этом году забивалось больше двух голов.

    Ставка

    Безусловно сборная Италии фаворит противостояния — 1.49 на победу хозяев и 8.80 на победу гостей. Ничья выставлена букмекерами с коэффициентом 4.10.

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    Итальянцы систематично забивают больше гола. Так было в 10 последних матчах. Вполне можно поставить на то, что Италия забьет больше гола и в этот раз. Коэффициент составляет 1.82.

    Стоит ли рассчитывать на сверхрезультативность в этом матче? Скорее всего нет. Подопечные Манчини имеют приличную сухую серию, а валлийцам нежелательно много пропускать.

    В таком случае предлагаем поставить на тотал матча меньше 2.5. Лишь в двух из семи официальных матчей Италии забивалось больше двух голов.

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