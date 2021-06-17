Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франция — ГерманияСамострел. «Трехцветные» победили Германию благодаря автоголу Команда Луис Энрике не впечатлилаИспания не выглядит чемпионской сборной Сборная ПортугалииРасклады Евро-2020: группа F
  • 01:42
    • Календарь РПЛ 2021/2022 опубликован на LiveSport.Ru
  • 23:55
    • Автогол Хуммельса принес сборной Франции победу над Германией
  • 22:15
    • Олич покинул пост тренера ЦСКА
  • 22:00
    • Финляндия — Россия: на что ставят?
  • 20:52
    • Сборная Португалии вырвала победу у Венгрии, забив три гола за восемь минут
  • 16:09
    • Жирков покинул сборную России
    Все новости спорта

    Кто выиграет группу смерти на Евро-2020?

    Группа F на Евро-2020. Прогноз и ставки на результаты группы F на чемпионате Европы по футболу

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2020 (2021) Прогнозы на сборную Венгрии Прогнозы на сборную Германии Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на сборную Португалии Прогнозы на Португалия Прогнозы на сборную Франции Прогнозы на футбол Франции Календарь Евро-2020
    Прогноз и ставки на Группа F на Евро-2020
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Франция — фаворит на победу в группе
    Группа F на Евро-2020 — настоящая «группа смерти»: Венгрия, Германия, Португалия и Франция. Какая сборная выйдет победителем? Группа F на Евро-2020: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Франция

    Сборная Франции не знает поражений семь матчей кряду во всех турнирах. При этом в шести из них «Триколор» выиграл.

    Команда — главный фаворит предстоящего чемпионата Европы. И так считают не только букмекеры, но и обычные болельщики.

    Германия

    Сборная Германии потерпела одно поражение в пяти предыдущих матчах во всех турнирах при трех победах и одной ничьей.

    Все прогнозы на Евро-2020

    В стартовом матче отбора ЧМ-2022 подопечные Йоахима Лева дома разгромили Исландию (3:0), а потом не без труда одолели на выезде Румынию (1:0)

    Венгрия

    Сборная Венгрии не проигрывает уже 11 поединков во всех турнирах. В четырех из них — это не посадка на самолет.

    Также в этом году «волшебные мадьяры» играли в квалификации ЧМ-2022, где разошлись миром с Польшей (3:3), а также разгромили Сан-Марино (3:0) и Андорру (4:1).

  • Как Евро-2020 совладает с коронавирусом. Протоколы, тестирование и болельщики
  • Чемпионат Европы будет далеко не самым доступным для посещения
  • 10/06/2021

    • Португалия

    Сборная Португалии не знает горечи поражений уже шесть поединков кряду. Тольк в двух из них была зафиксирована ничья.

    С начала 2021 года подопечные Фернанду Сантуша проиграли только Франции (0:1) в рамках Лиги наций. В квалификации ЧМ-2022 они обыграли Азербайджан (1:0) и Люксембург (3:1), а также разошлись миром с Сербией (2:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом группы Францию, коэффициент на победу которой в ней равен 2,37.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Следом за ней лучшие шансы имеет Германия — 2,50. Меньше оценивается успех Португалии — 4,00. Еще меньше — 17,00.

    Наши прогноз и ставка — Франция победит в группе за 2,37.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Томпсон — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Карацев — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Федерер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  6.25
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Турция — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Турция — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  5.05
  • Прогноз на матч Турция — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  5.10
  • Экспресс дня 16 июня
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Италия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.06
  • Прогноз на матч Италия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.30
  • Прогноз на матч Группа E на Евро-2020
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Голландия — Украина
  • Лучший матч тура. Сборная Голландии вырвала победу у Украины
    • 01:11 14/06/2021     Бельгия — Россия
  • Беспомощность. Сборная России начала Евро-2020 с крупного поражения
    • 00:57 13/06/2021     Дания — Финляндия
  • Драма в Копенгагене. Финны обыграли Данию в прерванном матче
    • 23:31 12/06/2021
    Группа F на Евро-2020: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 17.06.2021. Прогнозы на футбол. Кто выиграет группу смерти на Евро-2020?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры