Группа F на Евро-2020 — настоящая «группа смерти»: Венгрия, Германия, Португалия и Франция. Какая сборная выйдет победителем? Группа F на Евро-2020: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция

Сборная Франции не знает поражений семь матчей кряду во всех турнирах. При этом в шести из них «Триколор» выиграл.

Команда — главный фаворит предстоящего чемпионата Европы. И так считают не только букмекеры, но и обычные болельщики.

Германия

Сборная Германии потерпела одно поражение в пяти предыдущих матчах во всех турнирах при трех победах и одной ничьей.

Все прогнозы на Евро-2020

В стартовом матче отбора ЧМ-2022 подопечные Йоахима Лева дома разгромили Исландию (3:0), а потом не без труда одолели на выезде Румынию (1:0)

Венгрия

Сборная Венгрии не проигрывает уже 11 поединков во всех турнирах. В четырех из них — это не посадка на самолет.

Также в этом году «волшебные мадьяры» играли в квалификации ЧМ-2022, где разошлись миром с Польшей (3:3), а также разгромили Сан-Марино (3:0) и Андорру (4:1).

Португалия

Сборная Португалии не знает горечи поражений уже шесть поединков кряду. Тольк в двух из них была зафиксирована ничья.

С начала 2021 года подопечные Фернанду Сантуша проиграли только Франции (0:1) в рамках Лиги наций. В квалификации ЧМ-2022 они обыграли Азербайджан (1:0) и Люксембург (3:1), а также разошлись миром с Сербией (2:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом группы Францию, коэффициент на победу которой в ней равен 2,37.

Следом за ней лучшие шансы имеет Германия — 2,50. Меньше оценивается успех Португалии — 4,00. Еще меньше — 17,00.

Наши прогноз и ставка — Франция победит в группе за 2,37.