Группа A на Евро-2020: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия

Итальянцы имеют 8-матчевую победную серию, а последнее поражение они потерпели в сентябре 2018 года. При этом отметим, что во всех восьми последних поединках подопечные Манчини не пропускали.

Сборная Италии смогла пробиться в плей-офф Лиги наций. Со стопроцентным результатом она лидирует в своей группе после трех матчей в отборе на ЧМ-2022.

Швейцария

Сборная Швейцарии выиграла шесть предыдущих поединков кряду во всех турнирах. До того она не выиграла семь матчей подряд.

Все прогнозы на Евро-2020

В Лиге наций лишь техническое поражение Украины из-за правил карантина позволило команде остаться в элите. В отборе на ЧМ-2022 коллектив также борется с Италией, где набрал шесть очков в двух матчах и занимает второе место.

Турция

Перед стартом на Евро-2020 сборная Турции не проигрывает в шести матчах кряду. При этом в четырех из них она победила и в двух сыграла вничью.

В квалификации на ЧМ-2022 команда лидирует в группе с Нидерландами после трех матчей, хотя в прошлом туре сенсационно сыграла 3:3 с Латвией.

Уэльс

Сборная Уэльса одержала только две победы в пяти предыдущих матчах во всех турнирах. В двух из них она потерпела поражения.

Календарь и таблица Евро-2020

В Лиге наций «драконы» выступили успешно, заработав повышение до Лиги А. В отборочном цикле в ЧМ-2022 команда идет на третьем месте с тремя очками после двух матчей, уступая Бельгии и Чехии.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом группы Италию, коэффициент на победу которой в ней равен 1,57.

Следом за ней лучшие шансы имеют Турция и Швейцария — по 5,50. Меньше всего оценивается успех Уэльса — 8,00.

Наши прогноз и ставка — Италия победит в группе за 1,57.