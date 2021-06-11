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    Выиграет ли Италия группу на Евро-2020?

    Группа A на Евро-2020. Прогноз и ставки на результаты группы A на чемпионате Европы по футболу

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    Прогноз и ставки на Группа A на Евро-2020
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    Италия выиграла восемь прошлых матчей
    Группа A на Евро-2020: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Италия

    Итальянцы имеют 8-матчевую победную серию, а последнее поражение они потерпели в сентябре 2018 года. При этом отметим, что во всех восьми последних поединках подопечные Манчини не пропускали.

    Сборная Италии смогла пробиться в плей-офф Лиги наций. Со стопроцентным результатом она лидирует в своей группе после трех матчей в отборе на ЧМ-2022.

    Швейцария

    Сборная Швейцарии выиграла шесть предыдущих поединков кряду во всех турнирах. До того она не выиграла семь матчей подряд.

    Все прогнозы на Евро-2020

    В Лиге наций лишь техническое поражение Украины из-за правил карантина позволило команде остаться в элите. В отборе на ЧМ-2022 коллектив также борется с Италией, где набрал шесть очков в двух матчах и занимает второе место.

    Турция

    Перед стартом на Евро-2020 сборная Турции не проигрывает в шести матчах кряду. При этом в четырех из них она победила и в двух сыграла вничью.

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    • В квалификации на ЧМ-2022 команда лидирует в группе с Нидерландами после трех матчей, хотя в прошлом туре сенсационно сыграла 3:3 с Латвией.

    Уэльс

    Сборная Уэльса одержала только две победы в пяти предыдущих матчах во всех турнирах. В двух из них она потерпела поражения.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В Лиге наций «драконы» выступили успешно, заработав повышение до Лиги А. В отборочном цикле в ЧМ-2022 команда идет на третьем месте с тремя очками после двух матчей, уступая Бельгии и Чехии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом группы Италию, коэффициент на победу которой в ней равен 1,57.

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    Следом за ней лучшие шансы имеют Турция и Швейцария — по 5,50. Меньше всего оценивается успех Уэльса — 8,00.

    Наши прогноз и ставка — Италия победит в группе за 1,57.

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