В ночь с 8 на 9 июня в четвертом туре второго раунда квалификации ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ сборная Гаити на своем поле сыграет с национальной командой Никарагуа. Начало — 00:00 по мск. Гаити — Никарагуа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гаити

Сборная Гаити на данный момент занимает 83 место в рейтинге ФИФА. В текущей компании она успела провести два матча, которые оба выиграла и не пропустила в них.

Еще в марте этого года «гренадеры» на своей территории переиграли Белиз со счетом 2:0, а несколько дней тому назад забили десять безответных голов в ворота Теркс и Кайкос на выезде.

Этими викториями гаитяне прервали свою 6-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды сыграли вничью и четыре встречи проиграли. Начался этот период еще на Золотом кубке-2019, где они в полуфинале уступили по итогам экстра-тайма Мексике 0:1.

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После этого сборная Гаити приняла участие в Лиге наций КОНКАКАФ, трижды там сыграв вничью и раз проиграв. По ее итогам она понизилась из Лиги А до Б.

Никарагуа

На данный момент команда Никарагуа разместилась на 147 месте в мировом рейтинге футбола. Она также в текущем отборочном цикле выиграла две игры из двух и не пропускала в них.

Стартовали «синие-белые» в текущей квалификации с выездной крупной победы на Теркс и Кайкос со счетом 7:0, а накануне они в родных стенах справились со сборной Белиза — 3:0.

До этого коллектив из Центральной Америки не смог выиграть на протяжении восьми встреч, поровну поделив в этот период ничейные исходы и фиаско.

Три из этих неудач случились со сборной Никарагуа в Лиге наций КОНКАКАФ, где она заняла третье место в своей группе и сохранила прописку в дивизионе Б.

Между собой в последнее время эти команды провели четыре игры, в которых трижды победили гаитяне и одна виктория досталась Никарагуа.

Прогноз и ставка на Гаити — Никарагуа

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Гаити предлагают — 1.87.

На викторию Никарагуа дают — 4.14, ничья оценена — в 3.58.

Сборная Гаити по составу выглядит сильней Никарагуа, и тем более играет дома. В общем, ставим на викторию гаитян.