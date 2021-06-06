Сборная Нидерландов сыграет на своем поле с командой Грузии в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 6 июня в Энсхеде, начало — в 19:00 мск. Нидерланды — Грузия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нидерланды

Голландцы несколько дней назад провели товарищескую игру с Шотландией. Результат, конечно же, разочаровал — всего лишь ничья 2:2.

Более того, команде Франка де Бура пришлось дважды по ходу встречи отыгрываться. Второй мяч Мемфис Депай забил за несколько минут до финального свистка.

Надо признать, что смена главного тренера очень негативно сказалась как на результатах, так и на игре сборной Нидерландов. При Рональде Кумане команда выглядела заметно лучше. И год назад Нидерланды можно было бы смело назвать одним из фаворитов Евро. Сейчас же скорее можно поверить в то, что «оранжевые» разочаруют на предстоящем турнире.

Календарь и таблица Евро-2020

Весной Нидерланды проиграли Турции в отборе на ЧМ-2022. В Стамбуле голландцы пропустили четыре мяча — с обороной у них явно не все в порядке.

Грузия

Тем временем Грузия тоже могла попасть на Евро, но в решающем отборочном матче проиграла дома Северной Македонии. Возможно, это было самое обидное поражение в истории грузинского футбола.

После этого в Грузии решили пригласить на пост главного тренера бывшего футболиста сборной Франции Вилли Саньоля.

Первые матчи под руководством экс-игрока «Баварии» грузинская сборная провела очень бодро, но результаты были так себе.

Все прогнозы на Евро-2020

В отборе на ЧМ-2022 Грузия начала с поражений от Швеции и Испании. С испанцами команда Саньоля в какой-то момент даже вела в счете, но в итоге на последних минутах позволила сопернику вырвать победу.

Но на этой неделе Грузия выиграла, забив два мяча в товарищеской встрече с Румынией (2:1).

Прогноз и ставка

На Нидерланды в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают за 6.80, а победу Грузии — за 14.50.

Если у голландцев пойдет игра, два-три мяча они легко забьют. Но многое также будет зависеть от состава. Не исключено, что в этом матче де Бур выпустит не всех основных исполнителей.

Но помня о том, что Нидерланды любят играть в атаку, мы все-таки ставим на то то, что в ворота Грузии прилетит больше двух мячей.

Ставка — тотал Нидерландов больше 2,5 за 1.95.

И еще один вариант — ставка на победу Нидерландов + обе команды забьют за 3.10. У хозяев действительно есть проблемы в обороне, возможности забить у гостей обязательно будут.