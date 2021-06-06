Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рональд КуманЗачем «Барселона» оставила Кумана Флорентино Перес и Зинедин ЗиданСожжение мостов. Как поссорились Зинедин Зидан и Флорентино Перес Сборная Бельгии рискует остаться без ключевых игроков на Евро-2020Бельгия на Евро: травмированные лидеры, возрастная оборона и статус почти главного фаворита
  • 23:40
    • Италия разгромила Чехию в товарищеском матче
  • 00:55
    • Источник: Конте не возглавит «Тоттенхэм»
  • 00:14
    • Власти Испании и Португалии поддержали совместную заявку на ЧМ-2030
  • 22:29
    • Сборная Испании разошлась миром с Португалией
  • 22:21
    • СМИ: Сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
  • 18:51
    • Медведев обыграл Опелку и вышел в 1/8 «Ролан Гаррос»
  • 13:52
    • Павлюченкова обыграла Соболенко и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Сколько мячей Нидерланды забьют в ворота Грузии?

    Нидерланды — Грузия. Прогноз (к. 3.10) и ставки на товарищеский матч 6 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Нидерландов Прогнозы на Сборная Грузии Прогнозы на Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020
    Прогноз и ставки на Нидерланды — Грузия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мемфис Депай
    Сборная Нидерландов сыграет на своем поле с командой Грузии в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 6 июня в Энсхеде, начало — в 19:00 мск. Нидерланды — Грузия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 06 Июня 2021 года
    Нидерланды
  • Амстердам
    •  Нидерланды 19:00 Грузия Грузия
  • Тбилиси
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.18
  • X
  • 7.10
  • 2
  • 14.50
  • Ставка!
    •

    Нидерланды

    Голландцы несколько дней назад провели товарищескую игру с Шотландией. Результат, конечно же, разочаровал — всего лишь ничья 2:2.

    Более того, команде Франка де Бура пришлось дважды по ходу встречи отыгрываться. Второй мяч Мемфис Депай забил за несколько минут до финального свистка.

    Надо признать, что смена главного тренера очень негативно сказалась как на результатах, так и на игре сборной Нидерландов. При Рональде Кумане команда выглядела заметно лучше. И год назад Нидерланды можно было бы смело назвать одним из фаворитов Евро. Сейчас же скорее можно поверить в то, что «оранжевые» разочаруют на предстоящем турнире.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Весной Нидерланды проиграли Турции в отборе на ЧМ-2022. В Стамбуле голландцы пропустили четыре мяча — с обороной у них явно не все в порядке.

    Грузия

    Тем временем Грузия тоже могла попасть на Евро, но в решающем отборочном матче проиграла дома Северной Македонии. Возможно, это было самое обидное поражение в истории грузинского футбола.

    После этого в Грузии решили пригласить на пост главного тренера бывшего футболиста сборной Франции Вилли Саньоля.

    Первые матчи под руководством экс-игрока «Баварии» грузинская сборная провела очень бодро, но результаты были так себе.

    Все прогнозы на Евро-2020

    В отборе на ЧМ-2022 Грузия начала с поражений от Швеции и Испании. С испанцами команда Саньоля в какой-то момент даже вела в счете, но в итоге на последних минутах позволила сопернику вырвать победу.

    Но на этой неделе Грузия выиграла, забив два мяча в товарищеской встрече с Румынией (2:1).

    Прогноз и ставка

    На Нидерланды в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают за 6.80, а победу Грузии — за 14.50.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Если у голландцев пойдет игра, два-три мяча они легко забьют. Но многое также будет зависеть от состава. Не исключено, что в этом матче де Бур выпустит не всех основных исполнителей.

    Но помня о том, что Нидерланды любят играть в атаку, мы все-таки ставим на то то, что в ворота Грузии прилетит больше двух мячей.

    Ставка — тотал Нидерландов больше 2,5 за 1.95.

    И еще один вариант — ставка на победу Нидерландов + обе команды забьют за 3.10. У хозяев действительно есть проблемы в обороне, возможности забить у гостей обязательно будут.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Крейчикова — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Костюк — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Южная Корея — Туркменистан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч США — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Россия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Финляндия — Германия
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Уэльс — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  6.11
  • Экспресс дня 5 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  4.20
  • Прогноз на матч Швеция — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Альмерия — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Атлетико Гойаньенсе — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:15
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бруклин — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Челси»
  • Гвардиола рискнул и проиграл. «Челси» растоптал мечту «Ман Сити» в финале ЛЧ
    • 02:33 30/05/2021     Россия — Канада
  • Неслучайное поражение. Канада сдала «Красную машину» в утиль
    • Вчера в 03:06     Польша — Россия
  • Ни уму ни сердцу. Сборная России сыграла вничью с Польшей без Левандовского
    • 02:34 02/06/2021
    Нидерланды — Грузия: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 06.06.2021. Прогнозы на футбол. Сколько мячей Нидерланды забьют в ворота Грузии?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры