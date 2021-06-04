4 июня в третьем туре второго раунда квалификации ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ сборная Антигуа и Барбуда на своем поле сыграет с национальной командой Гренада. Начало — 23:00 по мск. Антигуа и Барбуда — Гренада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Антигуа и Барбуда

Сборная Антигуа и Барбуда по состоянию на месяц май этого года разместилась на 128 месте в рейтинге ФИФА. Лучший результат в своей истории она показала на Карибском кубке 1998 года, заняв там четвертое место.

В данной стадии отборочного цикла «олени» провели два матча, заработав в них четыре очка и на текущий момент возглавили турнирную таблицу своей группы, деля первое место с Сальвадором.

В первом туре «желто-черные» на своей территории расписали мировую со сборной Монтсеррата, сыграв 2:2, после чего разгромили в гостях 3:0 Американские Виргинские острова.

Все прогнозы на футбол

Национальная команда Антигуа и Барбуда укомплектована в основном представителями своего чемпионата, но также в ней присутствуют игроки из Шотландии и Англии, но из низших лиг.

Гренада

В мировом рейтинге футбола сборная Гранады в настоящее время разместилась на 160 позиции. Она ни разу не квалифицировалась на чемпионат мира, а на Карибском кубке дважды занимала второе место — в 1989 и 2008 годах.

«Острые парни» также провели две встречи на данном этапе квалификации, набрав в них три очка, с которыми разместились на третьей позиции в своей группе.

Стартовали «желто-зеленые» с выездного фиаско от Сальвадора со счетом 0:2, а в следующем туре дома минимально переиграли Американские Виргинские острова 1:0.

В составе сборной Гренады более расширенная география игроков. Помимо местного чемпионата она представлена футболистами из Англии, США, Гондураса, Малайзии и Тринидад и Тобаго.

В новейшей истории эти команды провели всего один поединок, который выиграла сборная Антигуа и Барбуда со счетом 5:1 в 2016 году.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Антигуа и Барбуда предлагают — 1.61.

На викторию Гренады дают — 5.95, ничья оценена — в 3.94.

Хозяева немного превосходят в классе своего соперника и должны взять три очка в этой игре. Думаем, что Антигуа и Барбуда победит в результативной игре. Наш прогноз — П1 + ТБ 2,5.