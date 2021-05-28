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    Бразильцы отправят перуанцев на отдых

    «Палмейрас» — «Университарио». Прогноз, ставка (к. 2.77) на футбол, Кубок Либертадорес, 28 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Университарио»
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    «Палмейрас»
    28 мая в заключительном поединке группового этапа Кубка Либертадорес бразильский «Палмейрас» на своем поле примет перуанский клуб «Университарио». Начало — в 01:00 по мск. «Палмейрас» — «Университарио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Палмейрас»

    «Палмейрас», который является действующим победителем КЛ, уже точно финиширует на первом месте в своей группе. У команды 12 очков после пяти игр, четыре победы и одно фиаско.

    Неудача с «зелено-белыми» случилась в минувшем туре турнира, где они уступили на своей территории аргентинской команде «Дефенса и Хустисия» со счетом 3:4, которую обыграли на ее поле 2:1.

    Также клуб из Сан-Паулу одолел на выезде своего предстоящего противника (3:2), а еще дважды переиграл эквадорский «Индепендьенте дель Валье»: 5:0 в родных стенах и 1:0 в гостях.

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    К данному поединку «Палмейрас» подходит после выездного поражения от «Сан-Паулу» (0:2) в финале Чемпионате Паулиста, а дома они расписали с оппонентом ничью 0:0.

    «Университарио»

    «Университарио» с четырьмя зачетными пунктами замыкает свой квартет, но третьей строке уступает только по дополнительным показателям, а от второй позиции отстает на четыре балла.

    Свои очки перуанская команда набрала в двух минувших турах, переиграв дома «Индепендьенте дель Валье» (3:2) и расписав мировую с «Дефенса и Хустисия» (1:1) также в родных стенах.

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    • В трех других встречах клуб из города Лима неизменно проигрывал. На своей территории предстоящему оппоненту, а также в гостях 0:3 аргентинцам и 0:4 эквадорцам.

    Накануне «Университарио» сыграл вничью в чемпионате Перу, тем самым продлив свою беспроигрышную серию до шести игр, где поровну поделил мировые и выигрыши.

    Прогноз и ставка на «Палмейрас» — «Университарио»

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу «Палмейраса» предлагают — 1.23.

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    На викторию «Университарио» дают — 12.50, ничья оценена — в 6.25.

    «Палмейрас» дома наверняка обыграет перуанце, но учитывая его ненадежность в обороне в последнее время, ставим на такой исход — П1 + обе забьют.

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