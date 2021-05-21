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    «Генуэзцы» «всухую» одолеют гостей из Эквадора

    «Бока Хуниорс» — «Барселона Гуаякиль». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, Кубок Либертадорес, 21 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бока Хуниорс» — «Барселона Гуаякиль»
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    Карлос Тевес
    В ночь на 21 мая пройдет пятый тур группового этапа Кубка Либертадорес, в котором «Бока Хуниорс» на своем поле примет «Барселона Гуаякиль». Начало — в 03:00 по мск. «Бока Хуниорс» — «Барселона Гуаякиль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бока Хуниорс»

    «Бока Хуниорс», которая в прошлом сезоне добралась до полуфинала Кубка Либертадорес, после четырех туров этого группового этапа идет на третьем месте, имея в своем активе шесть баллов.

    Старт в новом турнире выдался очень удачно для «генуэзцев». Они вышли победителями из двух первых игр, одолев поочередно в гостях боливийский «Стронгест» (1:0) и дома бразильский «Сантос» — 2:0.

    В последующих двух встречах данного турнира клуб из Буэнос-Айреса только уступал, проиграв с минимальным счетом по 0:1 на выезде бразильцам и своему предстоящему противнику.

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    К данному поединку «Бока» подходит после победы в серии пенальти на стадии четвертьфинала Кубка аргентинской лиги над «Ривер Плейт».

    «Барселона Гуаякиль»

    «Барселона Гуаякиль» с девятью набранными баллами в данный момент возглавляет свой квартет, но конкуренты отстают всего на три очка.

    «Идолы» начали данное соревнование с трех викторий подряд, где они смогли сохранить свои ворота на замке. В первом туре они обыграли на выезде «Сантос» со счетом 2:0.

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    • После этого эквадорский коллектив одолел на своей арене «Стронгест» (4:0) и своего предстоящего противника (1:0). В минувшем игровом дне он проиграл боливийцам в гостях — 0:2.

    Перед этой игрой «Барселона Гуаякиль» добилась победы в чемпионате Эквадора, где она идет на втором месте после 11 сыгранных матчей.

    Между собой эти команды провели пять встреч, где трижды выиграли аргентинцы, еще раз была ничья и один поединок выиграли эквадорцы.

    Прогноз на «Бока Хуниорс» — «Барселона Гуаякиль»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бока Хуниорс» предлагают — 1.40.

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    На викторию «Барселона Гуаякиль» дают — 9.60, ничья оценена — в 4.92.

    В случае потери очков «Бока» рискует на пробиться в плей-офф турнира. Поэтому аргентинцы будут нацелены только на победу и наверняка выиграют «всухую».

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