«Вест Бромвич»
Подопечные Сэма Эллардайса не смогли выиграть в 4 из 5 матчей чемпионата. Они проиграли «Арсеналу» 1:3, а перед этим разошлись ничьей с «Астон Виллой» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (1:1).
Также напомним о крупном гостевом поражении от «Лестера» со счетом 0:3 и победой с тем же результатом над «Саутгемптоном».
Роберт Снодграсс и Бранислав Иванович — это те, кто пропустит игру.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» в 4 очках от зоны Лиги чемпионов — 5 место и 60 очков. При этом подопечным Юргена Клоппа нужно отстаивать свое место в зоне Лиги Европы, поскольку на него претендуют «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Арсенал».
Результаты команды начинают радовать. Серия без поражений в АПЛ достигла отметки в семь поединков. При этом две последних встречи «Мерсисайдцы» выиграли. Они обыграли «Саутгемптон» 2:0 и «Ман Юнайтед» 4:2.
Перед этой небольшой серий побед «Ливерпуль» довольствовался ничьей с «Ньюкаслом» и «Лидсом». Оба поединка завершились со счетом 1:1.
У «Красных» все те же проблемы с обороной. Травмированы ван Дейк, Гомес и Матип. Получил травму и новичок Кабак. Капитан Джордан Хендерсон тоже не сыграет. Кейта и Милнер под вопросом.
Прогноз и ставка
«Ливерпуль» все еще может спасти сезон и получить путевку в Лигу чемпионов. Для этого нужно выигрывать все 3 оставшихся матча в чемпионате.
Коэффициенты на эту игру следующие: 12.0 победа «Вест Брома», 7.10 ничья и 1.23 победа «Ливерпуля».
«Ливерпуль» выиграл два последних матчах, забив не менее двух мячей. Соперник «Мерсисайдцев» пропускал не менее двух голов в 3 из 4 поединков. Ставка — ИТБ2 (2.5) за 1.78.