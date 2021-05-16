ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Лестер»АПЛ. «МЮ» короновал «Ман Сити», «Арсенал» выиграл у «Челси», «Тоттенхэм» примет «волков» Мохамед СалахТрамплин в Лигу чемпионов. «Ливерпуль» обыграл «МЮ» и все еще может спасти сезон «Спартак»Расклады РПЛ: кто попадет в еврокубки и кто вылетит?
  • 23:59
    • «Манчестер Сити» одолел «Ньюкасл», Торрес оформил хет-трик
  • 23:44
    • 11 клубов РПЛ получили лицензию УЕФА
  • 19:59
    • Источник: ПСЖ может подписать Салаха, если уйдет Мбаппе
  • 17:49
    • Наставник «Ньюкасла» получил награду лучшего тренера месяца в АПЛ
  • 17:36
    • «Химки» могут прекратить свое участие в Единой лиге ВТБ
    Все новости спорта

    Сколько голов ждать от «Ливерпуля»?

    «Вест Бромвич» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч АПЛ 16 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Вест Бромвич Прогнозы на Ливерпуль Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Ливерпуль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохаммед Салах
    В матче 36 тура АПЛ «Вест Брович» на «Хоторнс» примет «Ливерпуль». Событие состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Вест Бромвич» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Мая 2021 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 18:30 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 11.50
  • X
  • 6.90
  • 2
  • 1.23
  • Ставка!
    •

    «Вест Бромвич»

    «Дрозды» вылетают из АПЛ по окончании этого сезона. Они смогли набрать лишь 26 очков за 35 матчей, чего недостаточно для сохранения прописки.

    Подопечные Сэма Эллардайса не смогли выиграть в 4 из 5 матчей чемпионата. Они проиграли «Арсеналу» 1:3, а перед этим разошлись ничьей с «Астон Виллой» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (1:1).

    Также напомним о крупном гостевом поражении от «Лестера» со счетом 0:3 и победой с тем же результатом над «Саутгемптоном».

    Календарь и таблица АПЛ

    Роберт Снодграсс и Бранислав Иванович — это те, кто пропустит игру.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в 4 очках от зоны Лиги чемпионов — 5 место и 60 очков. При этом подопечным Юргена Клоппа нужно отстаивать свое место в зоне Лиги Европы, поскольку на него претендуют «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Арсенал».

    Результаты команды начинают радовать. Серия без поражений в АПЛ достигла отметки в семь поединков. При этом две последних встречи «Мерсисайдцы» выиграли. Они обыграли «Саутгемптон» 2:0 и «Ман Юнайтед» 4:2.

  • Трамплин в Лигу чемпионов. «Ливерпуль» обыграл «МЮ» и все еще может спасти сезон
  • Важная победа «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» в обзоре СМИ
  • Вчера

    • Перед этой небольшой серий побед «Ливерпуль» довольствовался ничьей с «Ньюкаслом» и «Лидсом». Оба поединка завершились со счетом 1:1.

    У «Красных» все те же проблемы с обороной. Травмированы ван Дейк, Гомес и Матип. Получил травму и новичок Кабак. Капитан Джордан Хендерсон тоже не сыграет. Кейта и Милнер под вопросом.

    Прогноз и ставка

    «Ливерпуль» все еще может спасти сезон и получить путевку в Лигу чемпионов. Для этого нужно выигрывать все 3 оставшихся матча в чемпионате.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Коэффициенты на эту игру следующие: 12.0 победа «Вест Брома», 7.10 ничья и 1.23 победа «Ливерпуля».

    «Ливерпуль» выиграл два последних матчах, забив не менее двух мячей. Соперник «Мерсисайдцев» пропускал не менее двух голов в 3 из 4 поединков. Ставка — ИТБ2 (2.5) за 1.78.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Сонего — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Швентек — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Джокович — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Балтика — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Торпедо — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.56
  • Прогноз на матч Бернли — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Опелка — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо Брянск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Чайка — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Чехия — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч Специя — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Дженоа — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Бавария» выиграла 9-й титул кряду
  • «Бавария» с пятой звездой, Левандовски — в шаге от рекорда
    • 02:02 10/05/2021     «Спартак» — «Химки»
  • Проводили красиво. Ларссон спас прощание Тедеско с Москвой
    • 02:09 11/05/2021     «Атлетико» и «Барселона» вместе с «Реалом» борются за золото
  • Ла Лига: расклады в борьбе за чемпионство
    • 04:04 12/05/2021
    «Вест Бромвич» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 16.05.2021. Прогнозы на футбол. Сколько голов ждать от «Ливерпуля»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры