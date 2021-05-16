В матче 36 тура АПЛ «Вест Брович» на «Хоторнс» примет «Ливерпуль». Событие состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Вест Бромвич» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Бромвич»

«Дрозды» вылетают из АПЛ по окончании этого сезона. Они смогли набрать лишь 26 очков за 35 матчей, чего недостаточно для сохранения прописки.

Подопечные Сэма Эллардайса не смогли выиграть в 4 из 5 матчей чемпионата. Они проиграли «Арсеналу» 1:3, а перед этим разошлись ничьей с «Астон Виллой» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (1:1).

Также напомним о крупном гостевом поражении от «Лестера» со счетом 0:3 и победой с тем же результатом над «Саутгемптоном».

Календарь и таблица АПЛ

Роберт Снодграсс и Бранислав Иванович — это те, кто пропустит игру.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в 4 очках от зоны Лиги чемпионов — 5 место и 60 очков. При этом подопечным Юргена Клоппа нужно отстаивать свое место в зоне Лиги Европы, поскольку на него претендуют «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Арсенал».

Результаты команды начинают радовать. Серия без поражений в АПЛ достигла отметки в семь поединков. При этом две последних встречи «Мерсисайдцы» выиграли. Они обыграли «Саутгемптон» 2:0 и «Ман Юнайтед» 4:2.

Перед этой небольшой серий побед «Ливерпуль» довольствовался ничьей с «Ньюкаслом» и «Лидсом». Оба поединка завершились со счетом 1:1.

У «Красных» все те же проблемы с обороной. Травмированы ван Дейк, Гомес и Матип. Получил травму и новичок Кабак. Капитан Джордан Хендерсон тоже не сыграет. Кейта и Милнер под вопросом.

Прогноз и ставка

«Ливерпуль» все еще может спасти сезон и получить путевку в Лигу чемпионов. Для этого нужно выигрывать все 3 оставшихся матча в чемпионате.

Коэффициенты на эту игру следующие: 12.0 победа «Вест Брома», 7.10 ничья и 1.23 победа «Ливерпуля».

«Ливерпуль» выиграл два последних матчах, забив не менее двух мячей. Соперник «Мерсисайдцев» пропускал не менее двух голов в 3 из 4 поединков. Ставка — ИТБ2 (2.5) за 1.78.