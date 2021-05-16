В воскресенье, 16 мая, «Эвертон» на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед» в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Гудисон Парк», начнется в 21:00 по московскому времени. «Эвертон» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Ириски» начали апрель с того, что упустили домашнюю победу над «Кристал Пэласом» (1:1), после чего на выезде разошлись миром с «Брайтоном» (0:0).

Затем подопечные Карло Анчелотти дома сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и на выезде одолели «Арсенал» (1:0).

В последних матчах мерсисайдцы уступили дома «Вилле» (1:2), пропустив в концовке, в гостях победили «Вест Хэм» (1:0) и сыграли вничью с «Астон Виллой» (0:0).

Все прогнозы на АПЛ

После 35 туров АПЛ «Эвертон» с 56 очками на 8-м месте. От шестого «Вест Хэма» его отделяют три балла, но при этом соперник имеет лучшую разницу мячей.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» уже официально распрощался с АПЛ. Коллектив идет на последнем месте, имея в своем активе всего 17 очков и наверняка завершит чемпионат на дне.

В девяти весенних матчах первенства «клинки» смогли добыть две виктории и потерпели семь фиаско. Одна из побед состоялась в конце апреля, когда они одолели дома «Брайтон» со счетом 1:0.

После этого «красно-белые» потерпели выездное крупное поражение от «Тоттенхэма» (0:4) и домашнее — от «Кристал Пэлас» (0:2).

Сейчас продолжается безничейная серия «Шеффилда», составляющая уже 21 матч, где было пять побед и 16 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,50.

Наши прогноз и ставка — «Эвертон» выиграет оба тайма за 3,75.