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    Поднимется ли «Эвертон» с восьмого места АПЛ?

    «Эвертон» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 3.75) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 16 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Шеффилд Юнайтед»
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    «Эвертон» на три очка отстает от шестого места
    В воскресенье, 16 мая, «Эвертон» на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед» в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Гудисон Парк», начнется в 21:00 по московскому времени. «Эвертон» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Мая 2021 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 21:00 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.80
  • 2
  • 8.30
  • Ставка!
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    «Эвертон»

    «Ириски» начали апрель с того, что упустили домашнюю победу над «Кристал Пэласом» (1:1), после чего на выезде разошлись миром с «Брайтоном» (0:0).

    Затем подопечные Карло Анчелотти дома сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и на выезде одолели «Арсенал» (1:0).

    В последних матчах мерсисайдцы уступили дома «Вилле» (1:2), пропустив в концовке, в гостях победили «Вест Хэм» (1:0) и сыграли вничью с «Астон Виллой» (0:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    После 35 туров АПЛ «Эвертон» с 56 очками на 8-м месте. От шестого «Вест Хэма» его отделяют три балла, но при этом соперник имеет лучшую разницу мячей.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» уже официально распрощался с АПЛ. Коллектив идет на последнем месте, имея в своем активе всего 17 очков и наверняка завершит чемпионат на дне.

    В девяти весенних матчах первенства «клинки» смогли добыть две виктории и потерпели семь фиаско. Одна из побед состоялась в конце апреля, когда они одолели дома «Брайтон» со счетом 1:0.

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    • После этого «красно-белые» потерпели выездное крупное поражение от «Тоттенхэма» (0:4) и домашнее — от «Кристал Пэлас» (0:2).

    Сейчас продолжается безничейная серия «Шеффилда», составляющая уже 21 матч, где было пять побед и 16 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,50.

    Наши прогноз и ставка — «Эвертон» выиграет оба тайма за 3,75.

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