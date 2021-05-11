ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» выиграла 9-й титул кряду«Бавария» с пятой звездой, Левандовски — в шаге от рекорда Маркос АлонсоПраздник не состоялся. «Челси» отсрочил чемпионство «МанСити» «Барселона» Примера. «Атлетико» разошелся миром с «Барсой», «Реал» спасся в матче с «Севильей»
  • 07:14
    • Женская сборная России по керлингу проиграла Швейцарии в финале ЧМ
  • 23:53
    • «Реал» спасся от поражения в матче с «Севильей»
  • 23:39
    • «Милан» разгромил «Ювентус» в Турине
  • 23:58
    • ПСЖ упустил победу над «Ренном»
  • 22:54
    • «Арсенал» переиграл «Вест Бромвич» на «Эмирейтс»
  • 20:58
    • «Рома» разгромила «Кротоне», забив пять мячей
  • 20:31
    • Гол Кальверта-Льюина принес «Эвертону» победу над «Вест Хэмом»
    Все новости спорта

    «Барселона» снова потеряет очки?

    «Леванте» — «Барселона». Прогноз (к. 2.26) и ставки на чемпионат Испании 11 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Леванте Прогнозы на Барселону Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Барселона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси
    «Барселона» сыграет на выезде с «Леванте» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 11 мая, начало — в 23:00 мск. «Леванте» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 11 Мая 2021 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 23:00 Барселона Барселона
  • Барселона
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 10.00
  • X
  • 6.60
  • 2
  • 1.25
  • Ставка!
    •

    «Леванте»

    «Леванте» за три тура до финиша находится в турнирной таблице на 13-м месте, на расстоянии девяти очков от зоны вылета.

    За последние полтора месяца клуб из Валенсии одержал лишь одну победу. В первой половине апреля команда Пако Лопеса выиграла в гостях у «Эйбара».

    После этого потерпел четыре поражения кряду — от «Вильярреала», «Севильи», «Эльче» и «Сельты».

    Неудачную серию удалось прервать в прошлом туре. «Леванте» сыграл вничью с «Алавесом» (2:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Леванте» выиграл лишь один из восьми последних матчей на своем поле.

    «Барселона»

    Тем временем «Барселона» упустила очередной шанс возглавить таблицу Ла Лигу. Похоже, больше такой возможности у каталонцев в этом сезоне не будет.

    В субботу «Барса» сыграла вничью с «Атлетико» — 0:0. На победу сине-гранатовые не наиграли, попав в сети Диего Симеоне.

    Такой результат мог не иметь последствий, если бы «Барселона» в конце апреля обыграла дома «Гранаду», но в том матче она уступила.

  • Будущее Суперлиги: примирение или новая война?
  • Девять клубов пошли на условия УЕФА, но самая стойкая тройка продолжает борьбу
  • 08/05/2021

    • В таблице «Барселона» сейчас вторая, отставая на два очка от «Атлетико». Но если «Реал» выиграет свой матч у «Севильи», команда Лионеля Месси снова вернется на третью строчку.

    Прогноз и ставка

    На «Леванте» в этом матче можно поставить за 9.90, ничью букмекеры предлагают за 6.65, а победу «Барселоны» — за 1.27.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Можно, конечно, поставить на «Барсу», но в этом нет смысла — слишком уж мелкий коэффициент. При этом далеко не факт, что гости выиграют с разгромным счетом.

    На лидеров Ла Лиги выходят играть с максимальным настроем даже те, кто в этом сезоне уже решил все свои задачи. За примерами далеко ходить не надо.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.26.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Леванте» больше 1,0 за 2.38. Таким командам нечего терять в подобных матчах.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Касаткина — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Нисикори — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Чилич — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Эмбер — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Кецманович — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Костюк — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Хачанов — Дельбонис
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Макхейл — Звонарева
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Спартак — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Фулхэм — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Бетис — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.12
  • Экспресс дня 10 мая
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Диего Симеоне
  • На грани чемпионства и одновременно на грани увольнения
    • 22:07 06/05/2021     Жозе Моуринью
  • Смелое решение Моуринью. Возглавив «Рому», португалец принял непростой вызов
    • 15:13 05/05/2021     «Манчестер Сити» — ПСЖ
  • В шаге от титула. Дубль Мареза отправил команду Гвардиолы в Стамбул
    • 02:20 05/05/2021
    «Леванте» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 11.05.2021. Прогнозы на футбол. «Барселона» снова потеряет очки?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры