«Барселона» сыграет на выезде с «Леванте» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 11 мая, начало — в 23:00 мск. «Леванте» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте» за три тура до финиша находится в турнирной таблице на 13-м месте, на расстоянии девяти очков от зоны вылета.

За последние полтора месяца клуб из Валенсии одержал лишь одну победу . В первой половине апреля команда Пако Лопеса выиграла в гостях у «Эйбара».

После этого потерпел четыре поражения кряду — от «Вильярреала», «Севильи», «Эльче» и «Сельты».

Неудачную серию удалось прервать в прошлом туре. «Леванте» сыграл вничью с «Алавесом» (2:2).

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«Леванте» выиграл лишь один из восьми последних матчей на своем поле.

«Барселона»

Тем временем «Барселона» упустила очередной шанс возглавить таблицу Ла Лигу. Похоже, больше такой возможности у каталонцев в этом сезоне не будет.

В субботу «Барса» сыграла вничью с «Атлетико» — 0:0. На победу сине-гранатовые не наиграли, попав в сети Диего Симеоне.

Такой результат мог не иметь последствий, если бы «Барселона» в конце апреля обыграла дома «Гранаду», но в том матче она уступила.

В таблице «Барселона» сейчас вторая, отставая на два очка от «Атлетико». Но если «Реал» выиграет свой матч у «Севильи», команда Лионеля Месси снова вернется на третью строчку.

Прогноз и ставка

На «Леванте» в этом матче можно поставить за 9.90, ничью букмекеры предлагают за 6.65, а победу «Барселоны» — за 1.27.

Можно, конечно, поставить на «Барсу», но в этом нет смысла — слишком уж мелкий коэффициент. При этом далеко не факт, что гости выиграют с разгромным счетом.

На лидеров Ла Лиги выходят играть с максимальным настроем даже те, кто в этом сезоне уже решил все свои задачи. За примерами далеко ходить не надо.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.26.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Леванте» больше 1,0 за 2.38. Таким командам нечего терять в подобных матчах.