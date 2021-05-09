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    Будет ли у «козлов» третья победа подряд?

    «Кельн» — «Фрайбург». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, чемпионат Германии, 9 мая 2021 года

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    Ондрей Дуда
    В воскресенье, 9 мая, в рамках 32-го тура первой немецкой Бундеслиги «Кельн» в домашней встрече сразится с «Фрайбургом». Поединок стартует в 14:30 по мск. «Кельн» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Мая 2021 года
    Кёльн
  • Кёльн
    •  Кёльн 14:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.10
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.30
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    «Кельн»

    За три тура до конца чемпионата «Кельн» идет в зоне вылета, на 17 месте, от от безопасной строки отстает всего лишь на балл, и соответственно имеет хорошие шансы на сохранение.

    «Козлы» вышли победителями из своих последних двух встреч первенства, поочередно обыграв на своей арене сенсационно «РБ Лейпциг» (2:1) и на выезде «Аугсбург» со счетом 3:2, ведя по ходу игры 3:0.

    До этой удачной серии у коллектива была 9-матчевая безвыигрышная серия, в которой он только два раза расписывал мировые и семь раз уходил с поля поверженным.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    За последние семь домашних встреч чемпионата страны «Кельн» смог добыть всего лишь две виктории, столько же раз он уступал и трижды делил очки со своими оппонентами.

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» с 41 очками идет на десятой позиции в турнирной таблице Бундеслиги, уже решив свои задачи на сезон, и поэтому просто доигрывает сезон.

    «Бразильцы из Брайсгау» в своей последней проведенной встрече потерпели выездное поражение от «Герты» со счетом 0:3, а ранее они обыграли на своем поле «Шальке» (4:0) и сыграли в гостях вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

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    • Перед этим коллектив уступил в четырех из пяти встреч при одном победном матче. Отметим, что три из неудачных результатов пришлись на выездные встречи.

    «Фрайбург» вне родных стен в последнее время играет плохо, выиграв всего одну игру из восьми, раз сыграв вничью и потерпев аж шесть фиаско, где в четырех случаях даже не забивал.

    В первом круге «Фрайбург» на своем поле разгромил «Кельн» со счетом 5:0, а в прошлом сезоне дважды выиграли «козлы» — 4:0 и 2:1.

    Прогноз и ставка на «Кельн» — «Фрайбург»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кельна» предлагают — 2.11.

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    На викторию «Фрайбурга» дают — 3.58, ничья оценена — в 3.78.

    Спасающимся от вылета «козлам» вполне по сила дома справиться с немотивированным соперником. Наш прогноз на эту игру — П1.

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