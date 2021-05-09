«Кельн»
За три тура до конца чемпионата «Кельн» идет в зоне вылета, на 17 месте, от от безопасной строки отстает всего лишь на балл, и соответственно имеет хорошие шансы на сохранение.
«Козлы»
До этой удачной серии у коллектива была 9-матчевая безвыигрышная серия, в которой он только два раза расписывал мировые и семь раз уходил с поля поверженным.
За последние семь домашних встреч чемпионата страны «Кельн» смог добыть всего лишь две виктории, столько же раз он уступал и трижды делил очки со своими оппонентами.
«Фрайбург»
«Фрайбург» с 41 очками идет на десятой позиции в турнирной таблице Бундеслиги, уже решив свои задачи на сезон, и поэтому просто
«Бразильцы из Брайсгау» в своей последней проведенной встрече потерпели выездное поражение от «Герты» со счетом 0:3, а ранее они обыграли на своем поле «Шальке» (4:0) и сыграли в гостях вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).
Перед этим коллектив уступил в четырех из пяти встреч при одном победном матче. Отметим, что три из неудачных результатов пришлись на выездные встречи.
«Фрайбург»
В первом круге «Фрайбург» на своем поле разгромил «Кельн» со счетом 5:0, а в прошлом сезоне дважды выиграли «козлы» — 4:0 и 2:1.
Прогноз и ставка на «Кельн» — «Фрайбург»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кельна» предлагают — 2.11.
На викторию «Фрайбурга» дают — 3.58, ничья оценена — в 3.78.
Спасающимся от вылета «козлам» вполне по сила дома справиться с немотивированным соперником. Наш прогноз на эту игру — П1.