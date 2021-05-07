«Сочи»
Для «Сочи» нынешний чемпионат проходит под девизом «быстрее, выше, веселее». Шутка ли, но южане вполне
Сочинцы атакуют весьма неплохо (47 голов). На текущий момент команда заработала 49 очков, занимая 5 место в турнирной таблице РПЛ.
В минувшем туре «Сочи» удалось набрать три пункта. Причем на выезде был показательно бит «Краснодар» (1:3).
Последняя виктория стала третьей к ряду. Плюс в отличной форме находятся Кристиан Нобоа и Антон Заболотный.
«Ротор»
«Ротор» отчаянно бьется за выживание в РПЛ. Волгоградцы уже выскочили из зоны прямого вылета.
«Ротор» в минувшем туре добыл важнейшую викторию. В поединке с «Ахматом» чудеса в воротах творил Йосип Чондрич, благодаря чему грозненцы были обыграны (1:0).
Задача у команды вроде бы простая, но с тем, и сложная. «Ротору» нужно сыграть две последние встречи лучше, чем имеющая столько же очков «Уфа».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Сочи» за 1.45, на ничью за 4.30, а на «Ротор» — за 7.70.
Хозяева имеют шанс подняться на пьедестал, да и в атаке действуют отлично.
«Ротору» голы даются с огромнейшим трудом, да и турнирное положение команды требует играть на победу.
Квалификация атаки сочинцев не вызывает сомнений, однако мотивированные волгоградцы наверняка окажут сопротивление южанам. Наши прогноз и ставка — фора «Ротора» +1.5 с коэффициентом 1.61.