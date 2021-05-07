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    Сочинцы намучаются с «Ротором»?

    «Сочи» — «Ротор». Прогноз, ставка (к. 1.61) на футбол, РПЛ, 7 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Ротор»
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    Антон Заболотный
    «Сочи» сыграет на своем поле с «Ротором» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 7 мая, начало — в 20:00 мск. «Сочи» — «Ротор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сочи»

    Для «Сочи» нынешний чемпионат проходит под девизом «быстрее, выше, веселее». Шутка ли, но южане вполне способны пободаться за бронзовые медали.

    Сочинцы атакуют весьма неплохо (47 голов). На текущий момент команда заработала 49 очков, занимая 5 место в турнирной таблице РПЛ.

    В минувшем туре «Сочи» удалось набрать три пункта. Причем на выезде был показательно бит «Краснодар» (1:3).

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    Последняя виктория стала третьей к ряду. Плюс в отличной форме находятся Кристиан Нобоа и Антон Заболотный.

    «Ротор»

    «Ротор» отчаянно бьется за выживание в РПЛ. Волгоградцы уже выскочили из зоны прямого вылета.

    «Ротор» крайне слаб в атаке, что выражается в скромных 13 забитых мячах в 28 матчах. Причем даже у уже вылетевшего «Тамбова» этот показатель выше.

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    • «Ротор» в минувшем туре добыл важнейшую викторию. В поединке с «Ахматом» чудеса в воротах творил Йосип Чондрич, благодаря чему грозненцы были обыграны (1:0).

    Задача у команды вроде бы простая, но с тем, и сложная. «Ротору» нужно сыграть две последние встречи лучше, чем имеющая столько же очков «Уфа».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сочи» за 1.45, на ничью за 4.30, а на «Ротор» — за 7.70.

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    Хозяева имеют шанс подняться на пьедестал, да и в атаке действуют отлично.

    «Ротору» голы даются с огромнейшим трудом, да и турнирное положение команды требует играть на победу.

    Квалификация атаки сочинцев не вызывает сомнений, однако мотивированные волгоградцы наверняка окажут сопротивление южанам. Наши прогноз и ставка — фора «Ротора» +1.5 с коэффициентом 1.61.

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