В среду, 5 мая, «Челси» на своем поле примет «Реал» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», начнется в 22:00 по московскому времени. «Челси» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов прошел мадридский «Атлетико», выиграв у него обе встречи (1:0 и 2:0). В четвертьфинальном противостоянии с «Порту» подопечным Томаса Тухеля было сложнее (2:0 и 0:1), но в целом они тоже контролировали ситуацию.

В первом полуфинале на «Альфредо Ди Стефано» лондонцы сыграли вничью с «Реалом» (1:1), хотя имели заметное преимущество по ударам по воротам. Впрочем, из пяти ударов в створ цели достиг только выстрел Кристиана Пулишича.

На выходных в рамках АПЛ «синие» расправились с «Фулхэмом» (2:0) благодаря дублю Кая Хаверца и остались в топ-4, сократив отставание от «Лестера» до двух баллов.

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После травм у «Челси» восстанавливаются защитник Антонио Рюдигер и полузащитник Матео Ковачич.

«Реал»

Мадридский «Реал» начал свой путь в плей-офф Лиги чемпионов с уверенной победы над «Аталантой» (1:0 и 3:1), после чего выбил из турнира «Ливерпуль» (3:1 и 0:0), испытывавший серьезные проблемы в обороне.

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Первый матч с «Челси» ужасно начался для команды Зинедина Зидана, которая пропустила уже на 14-й минуте. Однако еще до перерыва о себе напомнил Карим Бензема, сравнявший счет мощным ударом с близкой дистанции.

В последнем матче Примеры «сливочные» одолели «Осасуну» (2:0), забив голы на 76-й и 80-й минутах. Этот успех позволил им продолжить погоню за «Атлетико» и не пропустить вперед «Барселону».

У «Реала» травмы залечивают Даниэль Карвахаль, Федерико Вальверде, Лукас Васкес и Рафаэль Варан. Серхио Рамос и Ферлан Менди возобновили тренировки и сохраняют шанс сыграть.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры не ждут высокой результативности: тотал голов меньше 2,5 — 1.66, тотал голов больше 2,5 — 2.30.

Под руководством Тухеля «синие» достигли феноменального прогресса, и мы не удивимся, если они выйдут в финал.

Однако и «сливочных» не стоит заранее списывать со счетов. Многие говорили, что они провалили этот сезон, но, как видим, они все еще в борьбе за трофеи.

Несмотря ни на что, ждем яркой игры, а не унылого перекатывания мяча по полю. Уверены, что «Челси» забьет в основное время, ведь с созиданием у него сейчас все в порядке, а у «Реала» хватает проблем в обороне. Наш прогноз и ставка — «тотал голов больше 2» за 1.70.

Также интересной кажется ставка «тотал второго тайма больше 1,5» за 2.42, ведь именно после перерыва должны произойти все самые интересные события.