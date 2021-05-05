«Челси»
Первый матч в Мадриде показал, что «Челси» отлично готов к противостоянию с «Реалом». 1:1 на поле «Королевского клуба» — это успех.
Но удивил не только результат. «Челси», по сути, контролировал игру. Это хорошо видно, даже если посмотреть только на статистические показатели — лондонский клуб был лучше почти во всем.
Например, игроки «Реала» получили пять желтых карточек, тогда как у «Челси» только одно предупреждение. «Синие» были лучше по ударам — и по общему количеству, и в створ.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Это один из редких случаев, когда Зинедину Зидану не удалось удивить оппонента. Томас Тухель оказался готов к любым сюрпризам француза. Как правило, Зидан и его «Реал» почти идеально проводят большие матчи, но здесь все сразу пошло не по их сценарию.
«Реал»
И теперь Зидану нужно придумывать что-то новое. Очевидно, что с тем планом, который был на прошлой неделе, «Реал» вряд ли добьется нужно результата на поле «Челси».
При этом интересно, что в этой Лиге чемпионов «Реал» проиграл лишь в одном гостевом матче. Это случилось еще в декабре, когда команда Зидана подарила три очка донецкому «Шахтеру».
В остальных же случаях «Реал» выглядел солидно. В том числе в Милане против «Интера» (2:0).
На выходных «Реал» выиграл на своем поле у «Осасуны» — 2:0.
Беспроигрышная серия «Реала» составляет уже
Прогноз и ставка
На «Челси» в этом матче можно поставить за 2.24, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Реала» — за 3.50.
Шансы на выход в финал по-прежнему равны. У «Челси» есть выездной гол, но это сложно назвать внушительным преимущество.
Кроме того, не факт, что «Челси» сыграет в «ответке» так же убедительно, как в Мадриде.
И самое главное —
Ставка — ничья за 3.42. Либо 1:1 — и дальше дополнительное время, либо 2:2 — и «Реал» в финале.