Лондонский «Челси» сыграет на своем поле с мадридским «Реалом» в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 5 мая в Лондоне на «Стэмфорд Бридж», — начало — в 22:00 мск. «Челси» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

Первый матч в Мадриде показал, что «Челси» отлично готов к противостоянию с «Реалом». 1:1 на поле «Королевского клуба» — это успех.

Но удивил не только результат. «Челси», по сути, контролировал игру. Это хорошо видно, даже если посмотреть только на статистические показатели — лондонский клуб был лучше почти во всем.

Например, игроки «Реала» получили пять желтых карточек, тогда как у «Челси» только одно предупреждение. «Синие» были лучше по ударам — и по общему количеству, и в створ.

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Это один из редких случаев, когда Зинедину Зидану не удалось удивить оппонента. Томас Тухель оказался готов к любым сюрпризам француза. Как правило, Зидан и его «Реал» почти идеально проводят большие матчи, но здесь все сразу пошло не по их сценарию.

«Реал»

И теперь Зидану нужно придумывать что-то новое. Очевидно, что с тем планом, который был на прошлой неделе, «Реал» вряд ли добьется нужно результата на поле «Челси».

При этом интересно, что в этой Лиге чемпионов «Реал» проиграл лишь в одном гостевом матче. Это случилось еще в декабре, когда команда Зидана подарила три очка донецкому «Шахтеру».

В остальных же случаях «Реал» выглядел солидно. В том числе в Милане против «Интера» (2:0).

На выходных «Реал» выиграл на своем поле у «Осасуны» — 2:0.

Беспроигрышная серия «Реала» составляет уже 19 матчей — 13 побед и 6 ничьих.

Прогноз и ставка

На «Челси» в этом матче можно поставить за 2.24, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Реала» — за 3.50.

Шансы на выход в финал по-прежнему равны. У «Челси» есть выездной гол, но это сложно назвать внушительным преимущество.

Кроме того, не факт, что «Челси» сыграет в «ответке» так же убедительно, как в Мадриде.

И самое главное — не надо забывать про везучесть «Реала» . В таком объеме, как у «Мадрида», ее ни у кого не было, нет и не будет. Внезапное удаление игрока в составе соперника или пенальти в самой безобидной ситуации — от этого в игре с «Реалом» никто не застрахован.