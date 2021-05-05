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    «Челси» и «Реал» снова сыграют вничью?

    «Челси» — «Реал» Мадрид. Прогноз (к. 3.42) и ставки на полуфинал Лиги чемпионов 5 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Реал» Мадрид
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    Первый матч между «Реалом» и «Челси» завершился вничью 1:1
    Лондонский «Челси» сыграет на своем поле с мадридским «Реалом» в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 5 мая в Лондоне на «Стэмфорд Бридж», — начало — в 22:00 мск. «Челси» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 04 Мая 2021 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
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  • Ставка!
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    «Челси»

    Первый матч в Мадриде показал, что «Челси» отлично готов к противостоянию с «Реалом». 1:1 на поле «Королевского клуба» — это успех.

    Но удивил не только результат. «Челси», по сути, контролировал игру. Это хорошо видно, даже если посмотреть только на статистические показатели — лондонский клуб был лучше почти во всем.

    Например, игроки «Реала» получили пять желтых карточек, тогда как у «Челси» только одно предупреждение. «Синие» были лучше по ударам — и по общему количеству, и в створ.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Это один из редких случаев, когда Зинедину Зидану не удалось удивить оппонента. Томас Тухель оказался готов к любым сюрпризам француза. Как правило, Зидан и его «Реал» почти идеально проводят большие матчи, но здесь все сразу пошло не по их сценарию.

    «Реал»

    И теперь Зидану нужно придумывать что-то новое. Очевидно, что с тем планом, который был на прошлой неделе, «Реал» вряд ли добьется нужно результата на поле «Челси».

    При этом интересно, что в этой Лиге чемпионов «Реал» проиграл лишь в одном гостевом матче. Это случилось еще в декабре, когда команда Зидана подарила три очка донецкому «Шахтеру».

    В остальных же случаях «Реал» выглядел солидно. В том числе в Милане против «Интера» (2:0).

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    • На выходных «Реал» выиграл на своем поле у «Осасуны» — 2:0.

    Беспроигрышная серия «Реала» составляет уже 19 матчей — 13 побед и 6 ничьих.

    Прогноз и ставка

    На «Челси» в этом матче можно поставить за 2.24, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Реала» — за 3.50.

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    Шансы на выход в финал по-прежнему равны. У «Челси» есть выездной гол, но это сложно назвать внушительным преимущество.

    Кроме того, не факт, что «Челси» сыграет в «ответке» так же убедительно, как в Мадриде.

    И самое главное — не надо забывать про везучесть «Реала». В таком объеме, как у «Мадрида», ее ни у кого не было, нет и не будет. Внезапное удаление игрока в составе соперника или пенальти в самой безобидной ситуации — от этого в игре с «Реалом» никто не застрахован.

    Ставка — ничья за 3.42. Либо 1:1 — и дальше дополнительное время, либо 2:2 — и «Реал» в финале. Зидан что-нибудь придумает.

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