«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 мая, начало — в 18:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» находится на втором месте в таблице АПЛ после 33-х сыгранных матчей. Идущего пятым «Вест Хэм» «красные дьяволы» опережают на 12 очков, а это значит, что должно произойти что-то невероятное, чтобы они финишировали за пределами топ-4.

Перед принципиальной встречей с «Ливерпулем» команда Оле-Гуннара Сульшера провела феерический матч с «Ромой» в полуфинале Лиги Европы. «МЮ» разнес итальянцев на «Олд Траффорд» со счетом 6:2.

Интересно, что после первого тайма «Рома» вела 2:1, но после перерыва Эдинсон Кавани, Поль Погба и Бруну Фернандеш разорвали в клочья оборону гостей.

В АПЛ беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» составляет уже 13 матчей. В прошлом туре команда Сульшера сыграла вничью с «Лидсом» (0:0), но перед этим было пять побед кряду.

Все прогнозы на АПЛ

Последний раз «МЮ» пропускал больше одного мяча за игру в рамках АПЛ еще в начале февраля.

«Ливерпуль»

У «Ливерпуля» все плохо . Ужасный сезон близится к полной катастрофе. За пять туров до финиша «мерсисайдцы» находятся всего лишь на шестой строчке, на расстоянии четырех очков от «Челси», который пока что замыкает топ-4.

Небольшие проблески надежды прорваться в четверку лучших появились в первой половине апреля, когда «Ливерпуль» наконец-то пришел в себя и одержал несколько важных побед.

Однако недавние матчи снова поставили под сомнение шансы «Ливерпуля» вырвать путевку в ЛЧ. Скорее всего, не в этот раз.

На прошлой неделе команда Юргена Клоппа не удержала победный счет в матче с «Ньюкаслом», пропустив ответный мяч за минуту до финального свистка. Интересно, что буквально за мгновение до этого еще один гол «Ньюкасла» был отменен после видеопросмотра, но даже эта ситуация не заставила оборону «Ливерпуля» сконцентрироваться и и максимально надежно и внимательно провести последние минуты.

А перед этим «Ливерпуль» сыграл вничью с «Лидсом» — 1:1. Сценарий аналогичный, соперник отыгрался в самом конце матча.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Юнайтед» можно поставить за 2.88, ничью букмекеры предлагают за 3.75, а победу «Ливерпуля» — за 2.58.

Ранее в этом сезоне команды сыграли вничью 0:0 в матче первого круга АПЛ, а потом «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ливерпулем» в Кубке Англии — 3:2.

«Ливерпуль» потерял уверенность , просел психологически, у «Ливерпуля» проблемы с реализацией, «Ливерпулю» больше так не везет, как в прошлом сезоне... Это список, кажется, можно продолжать до бесконечности.

Ну и да, как не напомнить о том, что это матчи межу «МЮ» и «Ливерпулем» это очень принципиальная история. В Манчестере очень порадуются, если сосед проиграет все что только можно.