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    «Рубин» — «Динамо». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч РПЛ 1 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Динамо»
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    Дарко Евтич
    В матче 28 тура российской Премьер-лиги «Рубин» примет московское «Динамо» на стадионе «Ак Барс Арена». Игра запланирована на 1 мая 14:00 по московскому времени. «Рубин» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Мая 2021 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 14:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Рубин»

    «Рубин» продолжает находится в зоне Лиги конференций (квалификация). Подопечные Леонида Слуцкого набрали 46 очков (4 место), одержав 14 побед и 4 раза сыграв вничью.

    «Бордовые» в прошлом туре проиграли с минимальным счетом «Краснодару», но сильно на их турнирное положение это не повлияло. Ранее команда справилась с «Сочи», «Ростовом» и «Уралом». Во вех случаях со счетом 1:0.

    «Рубин» достаточно редко позволяет раскрывать сопернику игру. Только три из восьми матчей РПЛ во второй части сезона, в которых участвовала команда, заканчивались с тоталом больше 2.5

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    Слуцкий не сможет рассчитывать на Мицуки Сайто и Хвичу Кварацхелию.

    «Динамо»

    Что касается «Динамо», то у него тоже 46 очков, но при этом москвичи занимают 7 место. При этом показатели идентичные — 14 побед, 4 ничьи и 9 поражений.

    «Динамики» в прошлой встрече «Химкам» 0:1, но перед этим разгромили 3:0 «Ротор».

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    • Также со счетом 4:0 подопечные Шварца разобрали «Уфу» и с результатом 2:2 завершили игру против «Урала».

    В восьми матчах второй половины сезона РПЛ у «Динамо» два поражения. Более того, «Бело-синие» выиграли все три выездных поединка в этом году.

    Прогноз и ставка

    2.75 и 2.55 — коэффициенты на победу «Рубина» и «Динамо» в поединке соответственно. Что касается ничьи, то здесь букмекеры предлагают коэффициент 3.50.

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    «Рубин» играет в закрытый футбол. Это показывают результаты последних четырех матчей с участием «Бордовых», в которых забивался лишь один гол.

    Букмекеры тоже считают, что с большей долей вероятности матч завершится с малым количеством забитых голов. На тотал меньше 2.5 они предлагают поставить с коэффициентом 1.82.

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