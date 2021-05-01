В матче 28 тура российской Премьер-лиги «Рубин» примет московское «Динамо» на стадионе «Ак Барс Арена». Игра запланирована на 1 мая 14:00 по московскому времени. «Рубин» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

«Рубин» продолжает находится в зоне Лиги конференций (квалификация). Подопечные Леонида Слуцкого набрали 46 очков (4 место), одержав 14 побед и 4 раза сыграв вничью.

«Бордовые» в прошлом туре проиграли с минимальным счетом «Краснодару», но сильно на их турнирное положение это не повлияло. Ранее команда справилась с «Сочи», «Ростовом» и «Уралом». Во вех случаях со счетом 1:0.

«Рубин» достаточно редко позволяет раскрывать сопернику игру. Только три из восьми матчей РПЛ во второй части сезона, в которых участвовала команда, заканчивались с тоталом больше 2.5

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Слуцкий не сможет рассчитывать на Мицуки Сайто и Хвичу Кварацхелию.

«Динамо»

Что касается «Динамо», то у него тоже 46 очков, но при этом москвичи занимают 7 место. При этом показатели идентичные — 14 побед, 4 ничьи и 9 поражений.

«Динамики» в прошлой встрече «Химкам» 0:1, но перед этим разгромили 3:0 «Ротор».

Также со счетом 4:0 подопечные Шварца разобрали «Уфу» и с результатом 2:2 завершили игру против «Урала».

В восьми матчах второй половины сезона РПЛ у «Динамо» два поражения. Более того, «Бело-синие» выиграли все три выездных поединка в этом году.

Прогноз и ставка

2.75 и 2.55 — коэффициенты на победу «Рубина» и «Динамо» в поединке соответственно. Что касается ничьи, то здесь букмекеры предлагают коэффициент 3.50.

«Рубин» играет в закрытый футбол. Это показывают результаты последних четырех матчей с участием «Бордовых», в которых забивался лишь один гол.

Букмекеры тоже считают, что с большей долей вероятности матч завершится с малым количеством забитых голов. На тотал меньше 2.5 они предлагают поставить с коэффициентом 1.82.