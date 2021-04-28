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    «Нефтехимик» — «Балтика». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, ФНЛ, 28 апреля 2021 года

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    «Балтика» — «Нефтехимик»
    В среду, 28 апреля, в рамках 39-го тура первой российской лиги нижнекамский «Нефтехимик» в родных стенах сразится с калининградской «Балтикой». Начало — в 18:00 по мск. «Нефтехимик» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Апреля 2021 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 Балтика Балтика
  • Калининград
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Нефтехимик»

    С 61 баллом «Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, отставая на девять очков от зоны плей-офф, которые будет за оставшиеся туры почти невозможно отыграть.

    В весенней части чемпионата клуб из Нижнекамска потерпел всего лишь одно поражение, проиграв в гостях лидирующим «Крыльям Советам» (0:2). Также в этот период он пять встреч выиграл и шесть раз сыграл вничью.

    Сейчас у коллектива 6-матчевая беспроигрышная серия, правда, в этот период у него была всего одна виктория. В минувшем туре он расписал выездную мировую с «Краснодаром-2» (1:1).

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    На своей территории в текущем первенстве «Нефтехимик» добился девяти викторий, шесть раз сыграл вничью и только трижды уступал, разница мячей составляет 35:14.

    «Балтика»

    С 67 набранными очками «Балтика» за пять туров до финиша розыгрыша ФНЛ разместилась на шестом месте в турнирной таблице, находясь на расстоянии одной победы от зоны плей-офф.

    Коллектив из Калининграда блестяще начал после зимней паузы, выиграв пять первых встреч. Однако затем он чередовал выигрыши с поражениями, четырежды победив и три раза проиграв.

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    • «Балтийцы» вышли победителями из своих последних двух встреч, поочередно добившись викторий в гостях над «Иртышом» (1:0) и родных стенах над брянским «Динамо» (2:0).

    Вне родных стен в текущем чемпионате «Балтика» добилась 11 викторий, пять встреч свела вничью и четыре раза была повержена, разница забитых и пропущенных — 24:18.

    В первом круге «Нефтехими» обыграл «Балтику» на ее поле со счетом 1:0, а в прошлом сезоне калининградцы одолели нижнекамцев дома — 1:0.

    Прогноз и ставка на «Нефтехимик» — «Балтика»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нефтехимика» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Балтика» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.00.

    Вполне возможно, что данная игра не выявит победителя, так как хозяева очень миролюбивы в последнее время. Наша прогноз — ничья.

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