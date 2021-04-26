«Сабадель»
«Сабадель» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. Сейчас коллектив с 34 пунктами идет на 21 месте в турнирной таблице, уступая спасительной 18 строке четыре балла.
«Арлекины» за последние 11 встреч чемпионата смогли одержать всего лишь одну викторию, которая была еще в конце марта. Также они четыре раза проиграли и шесть игр свели вничью.
Две из этих мировых пришлись на последние два тура Сегунды, где «шерстяные» поочередно поделили очки дома с «Картахеной» (1:1) и на выезде с «Фуэнлабрадой» (2:2).
У «Сабаделя» сейчас последняя домашняя статистика в лиге. Он победил только два раза, девять встреч завершил вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей в них составляет 15:19.
«Мальорка»
«Мальорка» с 68 набранными баллами находится на второй позиции в турнирной таблице Сегунды, опережая третью строку на семь пунктов.
Островитяне в своей последней сыгранной игре с минимальным счетом 0:1 на выезде проиграли «Кастельону», тем самым прервав свою 3-матчевую беспроигрышную серию.
В этот период «киноварные» на своей территории разделались с «Леганесом» (1:0) и «Луго» (2:0), а также расписали мировую с «Лас-Пальмасом» (1:1) на его арене.
В гостях «Мальорка» в этом розыгрыше Сегунды потерпела три поражения, девять поединков она выиграла и пять раз сыграла вничью, забила 17 мячей, а пропустила 12 голов.
В первом круге «Мальорка» на своем поле обыграла «Сабадель» со счетом 1:0.
Прогноз и ставка на «Сабадель» — «Мальорка»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Мальорки» — 2.11, победа «Сабаделя» — 4.16, ничья — 3.00.
Островитянам нужно побеждать аутсайдера, чтобы не потерять проходное место в Примеру. Наш прогноз и ставка на эту игру — П2.