ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флорентино ПересПроект в режиме ожидания. Перес надеется спасти Суперлигу «Миннесота»НХЛ. Дубль Капризова, два ассиста Панарина и шайба Бучневича
  • 21:58
    • Чеферин: Клубы должны определиться, либо они участвуют в Суперлиге, либо в еврокубках
  • 07:15
    • Гиггза отстранили от работы со сборной Уэльса
    Все новости спорта

    Команды поделят очки между собой

    «Уэска» — «Хетафе». Прогноз, ставка (к. 3.07) на футбол, чемпионат Испании, 25 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Уэску Прогнозы на Хетафе Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Уэска» — «Хетафе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Уэска»
    В воскресенье, 25 апреля, в 32-м туре Примеры «Уэска» на своем поле сразится с «Хетафе». Поединок начнется в 15:00 по мск. «Уэска» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 25 Апреля 2021 года
    Уэска
  • Испания. Примера
    •  Уэска 15:00 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 2.90
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
    •

    «Уэска»

    «Уэска» отчаянно борется за сохранение прописки в элите испанского футбола. Сейчас она с 27 очками идет в зоне вылета, на 18 месте, отставая всего лишь на один пункт от безопасной позиции.

    «Оскенцы» неудачно провели свои две последние игры первенства, проиграв обе вне родных стен. Сперва в этой серии они уступили «Алавесу» (0:1), а несколько дней тому назад потерели фиаско от «Атлетико» (0:2).

    Перед этим у «сине-гранатовых» была 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой они обыграли дома 3:1 «Эльче» на выезде 2:0 «Леванте», а также сыграли вничью с «Осасуной» (0:0) на своем поле.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В родных пенатах «Уэска» набрала 15 пунктов из 27. Она добилась трех викторий, а также по шесть раз играла вничью и была повержена, разница забитых и пропущенных — 15:19.

    «Хетафе»

    «Хетафе» с 31 набранным баллом идет на 15 строке в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на четыре балла.

    В своей последней своей проведенной игре «городские» потерпели крупное поражение от «Барселоны» со счетом 2:5, тем самым продлил безвыигрышную серию до семи матчей, где было четыре ничьи и три фиаско.

  • Проект в режиме ожидания. Перес надеется спасти Суперлигу
  • Далеко не все клубы готовы отказаться от идеи, которая способна принести больше денег
  • Вчера

    • Победить «синие» смогли всего лишь в одном из 14 предыдущих матчей в чемпионата Испании. Случилось эта виктория еще в конце зимы, когда они дома разгромили «Валенсию» со счетом 3:0.

    У «Хетафе» последняя гостевая статистика в лиге. Коллектив добился только двух выигрышей, четыре раза сыграл вничью и девять раз был повержен, разница мячей — 11:28.

    В первом круге «Хетафе» выиграл у «Уэски» на своем поле со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка на «Уэска» — «Хетафе»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Хетафе» предлагают — 2.83.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    На викторию «Уэски» дают — 2.98, ничья оценена — в 3.07.

    Оба коллектива прилагают усилия для сохранения прописки в высшем дивизионе, поэтому считаем мировую оптимальным исходом в данном противостоянии. Наш прогноз — ничья.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шинник — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Урал — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Синнер — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Борнмут — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Мертенс — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Эльче — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Акрон — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Торпедо — Текстильщик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Зенит — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Первый титул новой эры. «Барса» поиздевалась над «Атлетиком»
    • 14:34 18/04/2021     Флорентино Перес
  • Мятеж миллионеров. Как Суперлига взорвала футбольный мир
    • 20:32 19/04/2021     «Спартак» — «Уфа»
  • Грустный праздник. В день рождения «Спартака» «Уфа» выбила его из чемпионской гонки
    • 03:08 19/04/2021
    «Уэска» — «Хетафе»: прогноз, ставка (3.07), статистика, коэффициенты матча 25.04.2021. Прогнозы на футбол. Команды поделят очки между собой
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры