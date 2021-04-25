В воскресенье, 25 апреля, в 32-м туре Примеры «Уэска» на своем поле сразится с «Хетафе». Поединок начнется в 15:00 по мск. «Уэска» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уэска»

«Уэска» отчаянно борется за сохранение прописки в элите испанского футбола. Сейчас она с 27 очками идет в зоне вылета, на 18 месте, отставая всего лишь на один пункт от безопасной позиции.

«Оскенцы» неудачно провели свои две последние игры первенства, проиграв обе вне родных стен. Сперва в этой серии они уступили «Алавесу» (0:1), а несколько дней тому назад потерели фиаско от «Атлетико» (0:2).

Перед этим у «сине-гранатовых» была 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой они обыграли дома 3:1 «Эльче» на выезде 2:0 «Леванте», а также сыграли вничью с «Осасуной» (0:0) на своем поле.

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В родных пенатах «Уэска» набрала 15 пунктов из 27. Она добилась трех викторий, а также по шесть раз играла вничью и была повержена, разница забитых и пропущенных — 15:19.

«Хетафе»

«Хетафе» с 31 набранным баллом идет на 15 строке в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на четыре балла.

В своей последней своей проведенной игре «городские» потерпели крупное поражение от «Барселоны» со счетом 2:5, тем самым продлил безвыигрышную серию до семи матчей, где было четыре ничьи и три фиаско.

Победить «синие» смогли всего лишь в одном из 14 предыдущих матчей в чемпионата Испании. Случилось эта виктория еще в конце зимы, когда они дома разгромили «Валенсию» со счетом 3:0.

У «Хетафе» последняя гостевая статистика в лиге. Коллектив добился только двух выигрышей, четыре раза сыграл вничью и девять раз был повержен, разница мячей — 11:28.

В первом круге «Хетафе» выиграл у «Уэски» на своем поле со счетом 1:0.

Прогноз и ставка на «Уэска» — «Хетафе»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Хетафе» предлагают — 2.83.

На викторию «Уэски» дают — 2.98, ничья оценена — в 3.07.

Оба коллектива прилагают усилия для сохранения прописки в высшем дивизионе, поэтому считаем мировую оптимальным исходом в данном противостоянии. Наш прогноз — ничья.